Merkel: Putin'den Normandiya formatındaki görüşmelerin yapılmasını rica ettim

Merkel, düzenlediği basın toplantısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Minsk Anlaşmalarının yerine getirilmesi adına 'Normandiya Dörtlüsü' formatındaki müzakerelerin yapılması çağrısında bulunduğunu söyledi.Merkel, Normandiya formatındaki görüşmelerin yapılmamasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Rusya Devlet Başkanı'ndan ben henüz başbakanlık görevindeyken Normandiya formatındaki görüşmelerin yapılmasını rica ettim. Bu görüşmelerin yapılmasını çok istiyordum. Ne yazık ki, olmadı, bu nedenle üzgünüm. Bakanlar arasındaki diplomatik yazışmaların yayınlanması hiç bir şeyi değiştirmiyor. Bence bu görüşme yapılmalıydı” dedi.Daha önce, Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’nın Normandiya formatındaki görüşmelere ilişkin tutumunun çarpıtılmasını gerekçe göstererek, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Alman mevkidaşı Heiko Maas ve Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian arasında Normandiya formatlı yeni müzakerelerin yapılması olasılığına ilişkin diplomatik yazışmaları yayınlamıştı.Lavrov, 8 Kasım'da Berlin ve Paris'in ‘Normandiya Dörtlüsü’ ülkelerinin dışişleri bakanları toplantısının 11 Kasım'da yapılması önerisini reddetmişti. Buna gerekçe olarak, programının yoğun olması ve Moskova’nın görüşmenin sonuç bildirgesine ilişkin önerilerinin yanıtsız bırakılmasını göstermişti.
Almanya Başbakan Vekili Merkel, Rusya Devlet Başkanı Putin’e Normandiya formatındaki müzakerelerin yapılması çağrısında bulunduğunu söyledi.
Merkel, düzenlediği basın toplantısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Minsk Anlaşmalarının yerine getirilmesi adına 'Normandiya Dörtlüsü' formatındaki müzakerelerin yapılması çağrısında bulunduğunu söyledi.
Merkel, Normandiya formatındaki görüşmelerin yapılmamasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Rusya Devlet Başkanı'ndan ben henüz başbakanlık görevindeyken Normandiya formatındaki görüşmelerin yapılmasını rica ettim. Bu görüşmelerin yapılmasını çok istiyordum. Ne yazık ki, olmadı, bu nedenle üzgünüm. Bakanlar arasındaki diplomatik yazışmaların yayınlanması hiç bir şeyi değiştirmiyor. Bence bu görüşme yapılmalıydı” dedi.
Daha önce, Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’nın Normandiya formatındaki görüşmelere ilişkin tutumunun çarpıtılmasını gerekçe göstererek, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Alman mevkidaşı Heiko Maas ve Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian arasında Normandiya formatlı yeni müzakerelerin yapılması olasılığına ilişkin diplomatik yazışmaları yayınlamıştı.
Lavrov, 8 Kasım'da Berlin ve Paris'in ‘Normandiya Dörtlüsü’ ülkelerinin dışişleri bakanları toplantısının 11 Kasım'da yapılması önerisini reddetmişti. Buna gerekçe olarak, programının yoğun olması ve Moskova’nın görüşmenin sonuç bildirgesine ilişkin önerilerinin yanıtsız bırakılmasını göstermişti.