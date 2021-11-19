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https://tr.sputniknews.com/20211119/merkel-putinden-normandiya-formatindaki-gorusmelerin-yapilmasini-rica-ettim-1050946570.html
Merkel: Putin'den Normandiya formatındaki görüşmelerin yapılmasını rica ettim
Merkel: Putin'den Normandiya formatındaki görüşmelerin yapılmasını rica ettim
Almanya Başbakan Vekili Merkel, Rusya Devlet Başkanı Putin’e Normandiya formatındaki müzakerelerin yapılması çağrısında bulunduğunu söyledi. 19.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-19T00:33+0300
2021-11-19T00:33+0300
dünya
vladimir putin
angela merkel
normandiya formatı
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Merkel, düzenlediği basın toplantısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Minsk Anlaşmalarının yerine getirilmesi adına 'Normandiya Dörtlüsü' formatındaki müzakerelerin yapılması çağrısında bulunduğunu söyledi.Merkel, Normandiya formatındaki görüşmelerin yapılmamasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Rusya Devlet Başkanı'ndan ben henüz başbakanlık görevindeyken Normandiya formatındaki görüşmelerin yapılmasını rica ettim. Bu görüşmelerin yapılmasını çok istiyordum. Ne yazık ki, olmadı, bu nedenle üzgünüm. Bakanlar arasındaki diplomatik yazışmaların yayınlanması hiç bir şeyi değiştirmiyor. Bence bu görüşme yapılmalıydı” dedi.Daha önce, Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’nın Normandiya formatındaki görüşmelere ilişkin tutumunun çarpıtılmasını gerekçe göstererek, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Alman mevkidaşı Heiko Maas ve Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian arasında Normandiya formatlı yeni müzakerelerin yapılması olasılığına ilişkin diplomatik yazışmaları yayınlamıştı.Lavrov, 8 Kasım'da Berlin ve Paris'in ‘Normandiya Dörtlüsü’ ülkelerinin dışişleri bakanları toplantısının 11 Kasım'da yapılması önerisini reddetmişti. Buna gerekçe olarak, programının yoğun olması ve Moskova’nın görüşmenin sonuç bildirgesine ilişkin önerilerinin yanıtsız bırakılmasını göstermişti.
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vladimir putin, angela merkel, normandiya formatı

Merkel: Putin'den Normandiya formatındaki görüşmelerin yapılmasını rica ettim

00:33 19.11.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girKremlin'de Putin-Merkel görüşmesi başladı
Kremlin'de Putin-Merkel görüşmesi başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
© Sputnik
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Almanya Başbakan Vekili Merkel, Rusya Devlet Başkanı Putin’e Normandiya formatındaki müzakerelerin yapılması çağrısında bulunduğunu söyledi.
Merkel, düzenlediği basın toplantısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Minsk Anlaşmalarının yerine getirilmesi adına 'Normandiya Dörtlüsü' formatındaki müzakerelerin yapılması çağrısında bulunduğunu söyledi.
Merkel, Normandiya formatındaki görüşmelerin yapılmamasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Rusya Devlet Başkanı'ndan ben henüz başbakanlık görevindeyken Normandiya formatındaki görüşmelerin yapılmasını rica ettim. Bu görüşmelerin yapılmasını çok istiyordum. Ne yazık ki, olmadı, bu nedenle üzgünüm. Bakanlar arasındaki diplomatik yazışmaların yayınlanması hiç bir şeyi değiştirmiyor. Bence bu görüşme yapılmalıydı” dedi.
Daha önce, Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’nın Normandiya formatındaki görüşmelere ilişkin tutumunun çarpıtılmasını gerekçe göstererek, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Alman mevkidaşı Heiko Maas ve Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian arasında Normandiya formatlı yeni müzakerelerin yapılması olasılığına ilişkin diplomatik yazışmaları yayınlamıştı.
Lavrov, 8 Kasım'da Berlin ve Paris'in ‘Normandiya Dörtlüsü’ ülkelerinin dışişleri bakanları toplantısının 11 Kasım'da yapılması önerisini reddetmişti. Buna gerekçe olarak, programının yoğun olması ve Moskova’nın görüşmenin sonuç bildirgesine ilişkin önerilerinin yanıtsız bırakılmasını göstermişti.
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