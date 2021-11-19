Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211119/merkez-bankasinin-faiz-kararinin-ardindan-dolarin-yukselisi-devam-ediyor-1050951301.html
Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından doların yükselişi devam ediyor
Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından doların yükselişi devam ediyor
TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan indirerek yüzde 15'e düşürdü. Piyasaların merakla beklediği karar sonrası dolardaki... 19.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-19T08:03+0300
2021-11-19T08:03+0300
2021-11-19T08:02+0300
ekonomi
euro
dolar
sterlin
dolar/tl
euro/tl
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1044082556_0:25:1000:588_1920x0_80_0_0_0ad134aeef12257437f78edbf06f5977.jpg
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan indirerek yüzde 15'e düşürdü.TCMB Para Politikası Kurulu faiz kararı 5 dakika geç açıklandı.Dün Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından 11 lirayı aşan dolar/TL, 19 Kasım 2021 sabahında 11.12 lira bandının üzerinde yer alıyor. Spot piyasada dolar 11.1280 liraya alıcı bulurken, 11.1319 liraya satılıyor.Euro/TL ise aynı dakikalarda 12.6240 lira alış fiyatı, 12.6341 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.15 lira seviyesini aşan İngiliz Sterlini ise 14.9686 lira alış fiyatı, 15.0440 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1044082556_92:0:909:613_1920x0_80_0_0_c04bcffe7bf908639820afd9ae0d95b1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
euro, dolar, sterlin, dolar/tl, euro/tl
Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından doların yükselişi devam ediyor
TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan indirerek yüzde 15'e düşürdü. Piyasaların merakla beklediği karar sonrası dolardaki yükseliş bugün de sürüyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan indirerek yüzde 15'e düşürdü. TCMB Para Politikası Kurulu faiz kararı 5 dakika geç açıklandı.
Dün Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından 11 lirayı aşan dolar/TL, 19 Kasım 2021 sabahında 11.12 lira bandının üzerinde yer alıyor.
Spot piyasada dolar 11.1280 liraya alıcı bulurken, 11.1319 liraya satılıyor. Euro/TL ise aynı dakikalarda 12.6240 lira alış fiyatı, 12.6341 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor. 15 lira seviyesini aşan İngiliz Sterlini ise 14.9686 lira alış fiyatı, 15.0440 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.