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https://tr.sputniknews.com/20211119/merkez-bankasinin-faiz-kararinin-ardindan-dolarin-yukselisi-devam-ediyor-1050951301.html
Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından doların yükselişi devam ediyor
Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından doların yükselişi devam ediyor
TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan indirerek yüzde 15'e düşürdü. Piyasaların merakla beklediği karar sonrası dolardaki... 19.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-19T08:03+0300
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ekonomi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan indirerek yüzde 15'e düşürdü.TCMB Para Politikası Kurulu faiz kararı 5 dakika geç açıklandı.Dün Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından 11 lirayı aşan dolar/TL, 19 Kasım 2021 sabahında 11.12 lira bandının üzerinde yer alıyor. Spot piyasada dolar 11.1280 liraya alıcı bulurken, 11.1319 liraya satılıyor.Euro/TL ise aynı dakikalarda 12.6240 lira alış fiyatı, 12.6341 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.15 lira seviyesini aşan İngiliz Sterlini ise 14.9686 lira alış fiyatı, 15.0440 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
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euro, dolar, sterlin, dolar/tl, euro/tl

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından doların yükselişi devam ediyor

08:03 19.11.2021
© REUTERS / Dado RuvicTL-Dolar
TL-Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
© REUTERS / Dado Ruvic
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TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan indirerek yüzde 15'e düşürdü. Piyasaların merakla beklediği karar sonrası dolardaki yükseliş bugün de sürüyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan indirerek yüzde 15'e düşürdü.
TCMB Para Politikası Kurulu faiz kararı 5 dakika geç açıklandı.
Dün Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından 11 lirayı aşan dolar/TL, 19 Kasım 2021 sabahında 11.12 lira bandının üzerinde yer alıyor.
Spot piyasada dolar 11.1280 liraya alıcı bulurken, 11.1319 liraya satılıyor.
Euro/TL ise aynı dakikalarda 12.6240 lira alış fiyatı, 12.6341 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
15 lira seviyesini aşan İngiliz Sterlini ise 14.9686 lira alış fiyatı, 15.0440 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
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