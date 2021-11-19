https://tr.sputniknews.com/20211119/moskovadaki-vaka-sayilarinda-yuzde-50-dusus-1050954761.html

Moskova'daki vaka sayılarında yüzde 50 düşüş

Moskova'daki vaka sayılarında yüzde 50 düşüş

Rusya’nın başkenti Moskova’nın sosyal kalkınmadan sorumlu başkan yardımcısı Anastasiya Rakova, birçok tedbirin uygulandığı izin günlerinin ardından kentteki... 19.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-19T11:02+0300

2021-11-19T11:02+0300

2021-11-19T11:03+0300

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Rossiya 24 televizyonunda konuşan Rakova, “İzin günlerinin bitmesinden bu yana vaka sayılarında yüzde 50, hastaneye yatma durumlarında da yüzde 45 oranında bir düşüş var” ifadelerini kullandı. Bu durumun hastanelerdeki yükü azalttığını, böylelikle bazılarının normal çalışma düzenine geri dönebileceğini belirten Rakova, “Şu an itibarıyla bin 400 yatak boşalmış durumda” dedi. Rakova, kent sakinlerine aşı olmaları ve kısıtlamalara uymaları çağrısı da yaptı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, vaka artışları nedeniyle daha önce Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova’nın getirdiği öneriyi destekleyerek, 30 Ekim-7 Kasım dönemini ücretli izin haftası ilan etmişti. Bu arada bölgelere gerektiği takdirde izin günlerini 23 Ekim’den başlatabilmeleri yönünde yetki verilmişti. Başkent Moskova’nın yanı sıra, Moskova, Kaliningrad ve Smolensk gibi bazı bölgelerde izin günlerinin 28 Ekim-7 Kasım tarihlerinde uygulanması kararı alınmıştı. Voronej, Niynıy Novrogod, Novgorod, Samara, Kursk ve Perm bölgelerinde de 25 Ekim-7 Kasım dönemi izin günü olarak belirlenmişti. Bu dönemde Moskova’da Şirket ve kurumlar çalışmayı durdurdu. Sadece marketler, eczaneler ve temel ihtiyaç malzemelerini satan dükkanlar açık kaldı. Güzellik salonları, kozmetik mağazaları, spa, masaj ve spor salonları bu günlerde faaliyet gösteremedi. İlköğretim okulları ve anaokulları kapalıydı. Ancak öğrencilerin ulaşım kartları bloke edilmedi. Yüksek öğretim kurumları uzaktan eğitim gördü. Tiyatro ve müzeler yüzde 50 kapasite ile, ziyaretçilerin aşı sertifikası göstermesi ve maske takması koşuluyla açık kaldı.

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rusya, moskova, aşı, vaka, koronavirüs