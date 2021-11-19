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Pakdemirli: Eskiden İngiltere bize 8 gol atardı, artık barajın en büyüğü köprünün en uzunu bizde
Pakdemirli: Eskiden İngiltere bize 8 gol atardı, artık barajın en büyüğü köprünün en uzunu bizde
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye ile İngiltere arasındaki futbol karşılaşmalarına atıfla, "Eskiden İngiltere gelir bize 8 gol atardı. Ama artık... 19.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-19T18:48+0300
2021-11-19T18:53+0300
politika
ingiltere
baraj
köprü
bekir pakdemirli
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Pakdemirli, 20-25 sene içerisinde gıdaya ihtiyacın yüzde 60, suya ihtiyacın da yüzde 15 artacağına dikkati çekerek, suyun daha verimli kullanılması, gıdanın da daha verimli üretilmesi gerektiğinin altını çizdi.Son 19 yılda 613 baraj yaptıkları, bunun 80 yılda yapılan baraj sayısının 2,5 katı olduğu bilgisini veren Pakdemirli, şunları kaydetti:'İngiltere gelir bize 8 gol atar giderdi'Pakdemirli sözlerinin devamında İngiltere ve Türkiye arasındaki futbol karşılaşmalarına atıfla şunları söyledi: '
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ingiltere, baraj, köprü, bekir pakdemirli

Pakdemirli: Eskiden İngiltere bize 8 gol atardı, artık barajın en büyüğü köprünün en uzunu bizde

18:48 19.11.2021 (güncellendi: 18:53 19.11.2021)
© AABekir Pakdemirli
Bekir Pakdemirli - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
© AA
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye ile İngiltere arasındaki futbol karşılaşmalarına atıfla, "Eskiden İngiltere gelir bize 8 gol atardı. Ama artık barajın en büyüğü, köprülerin en uzunu bizde" açıklamasında bulundu.
Pakdemirli, 20-25 sene içerisinde gıdaya ihtiyacın yüzde 60, suya ihtiyacın da yüzde 15 artacağına dikkati çekerek, suyun daha verimli kullanılması, gıdanın da daha verimli üretilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Son 19 yılda 613 baraj yaptıkları, bunun 80 yılda yapılan baraj sayısının 2,5 katı olduğu bilgisini veren Pakdemirli, şunları kaydetti:
''Son 3 yılda da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde tam 72 baraj tamamlayıp su ve sulama tesisleriyle alakalı 1000 tesis tamamladık, 41 milyar lira yatırım yaptık. 2021 DSİ bütçemiz 18 milyardı, 2022 bütçemiz 25 milyar lira bunun da üzerinde inşallah bütçe dışı kalemlerden daha fazla bir yatırım yapmaya gidiyor olacağız. Geçen hafta sonu Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nı açtık. Türkiye'nin incisi, dünyanın da birincisi.''

'İngiltere gelir bize 8 gol atar giderdi'

Pakdemirli sözlerinin devamında İngiltere ve Türkiye arasındaki futbol karşılaşmalarına atıfla şunları söyledi: '

'Türkiye artık her alanda hep her şeyin birincisine imza atan bir ülke. Eskiden İngiltere gelir 8 tane gol atar giderdi Türkiye'ye. Biz o zaman da gururlu bir ülkeydik ama Türk filmlerindeki, fakir ama gururlu gençtik. Rahat rahat golleri atıp gidiyorlardı. Ama Türkiye 80'lerden itibaren özellikle son 20 senede artık hakikaten her konuda iddialı ve her konuda işin en iyisine, en yenisine, en büyüğüne imza atan bir ülke oldu. Bakın barajın en büyüğünün açılışını yaptık, havalimanlarının en büyüğü bizde, köprülerin en uzunu, en büyükleri bizde, alt, üst geçitler. Gerçekten Türkiye çok ciddi bir bayındırlık devriminin altından kalktı."

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