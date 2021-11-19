Pakdemirli: Eskiden İngiltere bize 8 gol atardı, artık barajın en büyüğü köprünün en uzunu bizde

'Türkiye artık her alanda hep her şeyin birincisine imza atan bir ülke. Eskiden İngiltere gelir 8 tane gol atar giderdi Türkiye'ye. Biz o zaman da gururlu bir ülkeydik ama Türk filmlerindeki, fakir ama gururlu gençtik. Rahat rahat golleri atıp gidiyorlardı. Ama Türkiye 80'lerden itibaren özellikle son 20 senede artık hakikaten her konuda iddialı ve her konuda işin en iyisine, en yenisine, en büyüğüne imza atan bir ülke oldu. Bakın barajın en büyüğünün açılışını yaptık, havalimanlarının en büyüğü bizde, köprülerin en uzunu, en büyükleri bizde, alt, üst geçitler. Gerçekten Türkiye çok ciddi bir bayındırlık devriminin altından kalktı."