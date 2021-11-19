https://tr.sputniknews.com/20211119/prof-dr-incecik-istanbulda-hava-kirliliginin-en-buyuk-nedeni-trafik-1050978974.html

Prof. Dr. İncecik: İstanbul'da hava kirliliğinin en büyük nedeni trafik

Prof. Dr. İncecik: İstanbul'da hava kirliliğinin en büyük nedeni trafik

Uluslararası Hava Kirliliğini Önleme ve Çevre Koruma Birliği Başkanı Prof. Dr. İncecik, "İstanbul'da son 21 yıldan beri giderek artan bir şekilde hava... 19.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-19T23:34+0300

2021-11-19T23:34+0300

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türkiye

istanbul

hava kirliliği

selahattin incecik

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Uluslararası Hava Kirliliğini Önleme ve Çevre Koruma Birliği Başkanı Prof. Dr. Selahattin İncecik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hava kirliliği sebeplerinin zaman içerisinde değiştiğini, önceki sebeplerle bugünün nedenlerinin farklı olduğunu söyledi.İstanbul'da 1990'lı yıllara kadar konutların ısıtılmasından kaynaklı hava kirliliği yaşandığını belirten İncecik, "Daha sonra trafik ve diğer etkenler geliyordu. İstanbul'da son 21 yıldan beri giderek artan bir şekilde hava kirliliğine neden olan en önemli faktör trafik ve motorlu araçlar" diye konuştu.'Dizel araç kullanımının İstanbul'da azaltılması gerekiyor'İncecik, İstanbul'da yaklaşık 4.5 milyon aracın bulunduğunun ve bunun 3.2 milyonunun otomobil olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:'Sisli günler hava kalitesini bozuyor'Hava kirliliğinin günden güne farklılıklar gösterebildiğini, hava kalitesinin bir gün iyi, bir gün kötü olabildiğini ifade eden İncecik, meteorolojik şartların hava kalitesi üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu anlattı.İncecik, yüksek basınçlı ve sisli günlerin hava kalitesini önemli ölçüde bozduğunu aktararak, "İstanbul, Marmara ve Orta Anadolu'da yaşadığımız sis olayları hava kalitesinin bozulmasında ilave bir etken olmaktadır. Çünkü sisli günlerde ve yüksek basınçlı günlerde rüzgar şiddetleri en düşük değerlerde kalıyor. Yani esmeyen bir rüzgar ve çöken bir hava, kirliliğin bizim soluduğumuz ortamda yer almasını, birikmesini sağlıyor. Bu birikme hepimizin sağlığı için çok tehlikeli bir şey. O yüzden böyle günlerde biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.'Pandemi bitince de hava kirliliğinden korunmak için insanlar maske takmalı'Havanın kirli olduğu günlerde koruyucu önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayan İncecik, şunları kaydetti:'Havanın kalitesi için İstanbul'da raylı sistemin 800 kilometreye çıkarılması lazım'Mevcut araçların elektrikli araçlara kademeli geçişinin hızlandırılması gerektiğini anlatan İncecik, sözlerini şöyle sürdürdü:İncecik, hava kirliliğiyle ilgili eğitimlere anaokulundan başlanarak ilk ve ortaokullarla liselerde eğitimlerin artırılması gerektiğini ifade ederek "Hava kirliliğini bir bilinç meselesi, bir kültür meselesi haline getirmemiz lazım. O zaman her şey daha rahat çözülür" diye konuştu.'Hava kirliliği nedeniyle dünyada her yıl 7 milyon insan erken ölümle karşı karşıya kalıyor'Uluslararası Hava Kirliliğini Önleme ve Çevre Koruma Birliği Başkanı Prof. Dr. Selahattin İncecik, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Zirvesi 26. Taraflar Konferansı'ndan (COP26) bir ay önce Dünya Sağlık Örgütü'nün hava kalitesiyle ilgili limit değerlerini revize ettiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

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istanbul, hava kirliliği, selahattin incecik