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PUBG: New State, 165 ülkede en popüler oyun oldu
PUBG: New State, 165 ülkede en popüler oyun oldu
PUBG'nin yeni versiyonu PUBG: New State, 165 ülkede en popüler oyun haline geldi. 19.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-19T15:50+0300
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pubg
yaşam
türk telekom
oyun
popüler
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Son yılların popüler hayatta kalma oyunu PlayerUnknown's Battlegrounds’un (PUBG) yeni versiyonu PUBG: New State beklenen başarıyı yakaladı.2051 yılını konu alan New State, 20 milyon indirmeyi geride bırakarak çıkış yaptığı 165 ülkede Google Play ve App Store'da en popüler oyun oldu. Türk Telekom'a geliyorÖte yandan Türk Telekom, tüm dünyada merakla beklenen PUBG: New State’i oyunseverlerle buluşturacak. Yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://tr.sputniknews.com/20211101/pubg-mobiledan-liverpool-ile-isbirligi-online-oyun-ve-futbol-dunyasini-ic-ice-gecirmek-istiyoruz-1050377387.html
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pubg, türk telekom, oyun, popüler

PUBG: New State, 165 ülkede en popüler oyun oldu

15:50 19.11.2021 (güncellendi: 15:54 19.11.2021)
© PlayerUnknown's BattlegroundsPUBG: New State
PUBG: New State - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
© PlayerUnknown's Battlegrounds
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PUBG'nin yeni versiyonu PUBG: New State, 165 ülkede en popüler oyun haline geldi.
Son yılların popüler hayatta kalma oyunu PlayerUnknown's Battlegrounds’un (PUBG) yeni versiyonu PUBG: New State beklenen başarıyı yakaladı.
2051 yılını konu alan New State, 20 milyon indirmeyi geride bırakarak çıkış yaptığı 165 ülkede Google Play ve App Store'da en popüler oyun oldu.

Türk Telekom'a geliyor

Öte yandan Türk Telekom, tüm dünyada merakla beklenen PUBG: New State’i oyunseverlerle buluşturacak.
Yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

'PUBG: New State'in geliştiricisi ve dağıtıcısı KRAFTON şirketi ile iş birliği yapan Türk Telekom, PUBG: New State'i merakla bekleyen oyun tutkunları için ayrıcalıklar sağlıyor. Şirket ve KRAFTON ortaklığı sayesinde oyuncular, 6262'ye SMS gönderdiklerinde, 20 adet Tavuk Madalyası kazanıyor. Hediye Tavuk Madalyaları ile kasaları açan oyuncular, ekipman ve kıyafet setlerini daha kolay tamamlayabiliyor. 24 mbps ve üzeri hızlardaki Türk Telekom müşterileri, limitsiz fiber internet, 2 kat yükleme hızı ve düşük ping süreleri ile oyunun keyfini sürdürürken, oyun içinde topladığı ürünlerle hesaplarını daha değerli hale getiriyor.''

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