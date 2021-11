https://tr.sputniknews.com/20211119/pubg-new-state-165-ulkede-en-populer-oyun-oldu-1050968589.html

PUBG: New State, 165 ülkede en popüler oyun oldu

PUBG: New State, 165 ülkede en popüler oyun oldu

PUBG'nin yeni versiyonu PUBG: New State, 165 ülkede en popüler oyun haline geldi. 19.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-19T15:50+0300

2021-11-19T15:50+0300

2021-11-19T15:54+0300

pubg

yaşam

türk telekom

oyun

popüler

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/13/1050968564_0:0:1241:698_1920x0_80_0_0_eef0c8a27859710807718469e71aeb98.jpg

Son yılların popüler hayatta kalma oyunu PlayerUnknown's Battlegrounds’un (PUBG) yeni versiyonu PUBG: New State beklenen başarıyı yakaladı.2051 yılını konu alan New State, 20 milyon indirmeyi geride bırakarak çıkış yaptığı 165 ülkede Google Play ve App Store'da en popüler oyun oldu. Türk Telekom'a geliyorÖte yandan Türk Telekom, tüm dünyada merakla beklenen PUBG: New State’i oyunseverlerle buluşturacak. Yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://tr.sputniknews.com/20211101/pubg-mobiledan-liverpool-ile-isbirligi-online-oyun-ve-futbol-dunyasini-ic-ice-gecirmek-istiyoruz-1050377387.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

pubg, türk telekom, oyun, popüler