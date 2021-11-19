Putin’den Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto’ya Dostluk Nişanı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kararında, “Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Rusya-Macaristan ilişkileri ile sanayi ve yatırım işbirliğine büyük katkısından dolayı Dostluk Nişanı ile ödüllendirilsin” ifadesine yer verildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto’ya, iki ülke arasındaki ilişkilere büyük katkısından dolayı Dostluk Nişanı ile ödüllendirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kararında, “Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Rusya-Macaristan ilişkileri ile sanayi ve yatırım işbirliğine büyük katkısından dolayı Dostluk Nişanı ile ödüllendirilsin” ifadesine yer verildi.