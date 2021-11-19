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Putin’den Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto’ya Dostluk Nişanı
Putin’den Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto’ya Dostluk Nişanı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto’ya, iki ülke arasındaki ilişkilere büyük katkısından dolayı Dostluk Nişanı ile... 19.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-19T05:48+0300
2021-11-19T05:48+0300
dünya
rusya
macaristan
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kararında, “Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Rusya-Macaristan ilişkileri ile sanayi ve yatırım işbirliğine büyük katkısından dolayı Dostluk Nişanı ile ödüllendirilsin” ifadesine yer verildi.
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rusya, macaristan, peter szijjarto

Putin’den Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto’ya Dostluk Nişanı

05:48 19.11.2021
© AFP 2021Peter Szijjarto
Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
© AFP 2021
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto’ya, iki ülke arasındaki ilişkilere büyük katkısından dolayı Dostluk Nişanı ile ödüllendirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kararında, “Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Rusya-Macaristan ilişkileri ile sanayi ve yatırım işbirliğine büyük katkısından dolayı Dostluk Nişanı ile ödüllendirilsin” ifadesine yer verildi.
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