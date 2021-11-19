https://tr.sputniknews.com/20211119/putinden-macaristan-disisleri-bakani-szijjartoya-dostluk-nisani-1050949974.html

Putin’den Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto’ya Dostluk Nişanı

Putin’den Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto’ya Dostluk Nişanı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto’ya, iki ülke arasındaki ilişkilere büyük katkısından dolayı Dostluk Nişanı ile... 19.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-19T05:48+0300

2021-11-19T05:48+0300

2021-11-19T05:48+0300

dünya

rusya

macaristan

peter szijjarto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104039/79/1040397956_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_4610f2db7c2311c29727da9c5bc13c31.jpg

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kararında, “Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Rusya-Macaristan ilişkileri ile sanayi ve yatırım işbirliğine büyük katkısından dolayı Dostluk Nişanı ile ödüllendirilsin” ifadesine yer verildi.

rusya

macaristan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, macaristan, peter szijjarto