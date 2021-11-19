MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
Risk altındaki Zorava Çayı'nda sonbahar
13:47 19.11.2021 (güncellendi: 13:48 19.11.2021)
© Sputnik / Sertaç KayarRisk altındaki Zorava Çayı'nda sonbahar
© Sputnik / Sertaç Kayar
Siirt’in doğa güzelliklerinden biri olan Zorava Çayı, aynı zamanda bir yaşam kaynağı. Özellikle sonbaharda, etrafındaki renk cümbüşüyle görenleri büyüleyen Zorava, ikinci HES tehdidiyle karşı karşıya.
Siirt’in doğa güzelliklerinden biri olan Zorava Çayı, doğa güzelliğiyle görenleri büyülüyor.
Her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olan Zorava Çayı, sonbaharda doğanın tüm renklerini etrafında toplayarak, masalsı bir görüntü oluşturuyor.
Aynı zamanda birçok köyün su kaynağı olan Zorava, 2015 yılında yapılan Hidroelektrik Santral (HES) ile bir kolunu kaybetti.
İkinci kolu üzerinde de HES yapılmak istenmesi, çayın doğa güzelliğini tehlikeye atıyor.
© Sputnik / Sertaç KayarZorava Çayı, Siirt’in Eruh ilçesine bağlı Kuşdalı (Şavura) köyü yakınlarından geçiyor.
1/10
© Sputnik / Sertaç Kayar
Zorava Çayı, Siirt’in Eruh ilçesine bağlı Kuşdalı (Şavura) köyü yakınlarından geçiyor.
© Sputnik / Sertaç KayarSiirt sınırları içinde bulunan Botan Çayı kollarından biridir.
2/10
© Sputnik / Sertaç Kayar
Siirt sınırları içinde bulunan Botan Çayı kollarından biridir.
© Sputnik / Sertaç KayarZorava, doğa güzelliğiyle görenleri büyülüyor.
3/10
© Sputnik / Sertaç Kayar
Zorava, doğa güzelliğiyle görenleri büyülüyor.
© Sputnik / Sertaç KayarÖzellikle sonbahar mevsiminde çayın etrafında renk cümbüşü oluşuyor.
4/10
© Sputnik / Sertaç Kayar
Özellikle sonbahar mevsiminde çayın etrafında renk cümbüşü oluşuyor.
© Sputnik / Sertaç KayarZorava, tarım ve hayvancılıkla uğraşan köylülerin de tek su kaynağı.
5/10
© Sputnik / Sertaç Kayar
Zorava, tarım ve hayvancılıkla uğraşan köylülerin de tek su kaynağı.
© Sputnik / Sertaç KayarSiirtliler, özellikle hafta sonu dinlenmek ve piknik yapmak için tercih ettiği yerlerden biri.
6/10
© Sputnik / Sertaç Kayar
Siirtliler, özellikle hafta sonu dinlenmek ve piknik yapmak için tercih ettiği yerlerden biri.
© Sertaç Kayar2015 yılında üzerinde yapılan HES ile Zorava Çayı’nın bir kolunda sular kesildi.
7/10
© Sertaç Kayar
2015 yılında üzerinde yapılan HES ile Zorava Çayı’nın bir kolunda sular kesildi.
© Sputnik / Sertaç KayarBir taraftan HES, diğer taraftan yaşanan kuraklık nedeniyle çayın su seviyesinde düşüş yaşanıyor.
8/10
© Sputnik / Sertaç Kayar
Bir taraftan HES, diğer taraftan yaşanan kuraklık nedeniyle çayın su seviyesinde düşüş yaşanıyor.
© Sputnik / Sertaç KayarÇayın kenarında bulunan yerleşim yerlerinde köylüler, ikinci HES yapılmasını istemiyor.
9/10
© Sputnik / Sertaç Kayar
Çayın kenarında bulunan yerleşim yerlerinde köylüler, ikinci HES yapılmasını istemiyor.
© Sputnik / Sertaç KayarKöylüler, HES yapılması durumunda yaşam alanlarının yok olacağını ve göç etmek zorunda kalacaklarını söylüyor.
10/10
© Sputnik / Sertaç Kayar
Köylüler, HES yapılması durumunda yaşam alanlarının yok olacağını ve göç etmek zorunda kalacaklarını söylüyor.
1/10
© Sputnik / Sertaç Kayar
Zorava Çayı, Siirt’in Eruh ilçesine bağlı Kuşdalı (Şavura) köyü yakınlarından geçiyor.
2/10
© Sputnik / Sertaç Kayar
Siirt sınırları içinde bulunan Botan Çayı kollarından biridir.
3/10
© Sputnik / Sertaç Kayar
Zorava, doğa güzelliğiyle görenleri büyülüyor.
4/10
© Sputnik / Sertaç Kayar
Özellikle sonbahar mevsiminde çayın etrafında renk cümbüşü oluşuyor.
5/10
© Sputnik / Sertaç Kayar
Zorava, tarım ve hayvancılıkla uğraşan köylülerin de tek su kaynağı.
6/10
© Sputnik / Sertaç Kayar
Siirtliler, özellikle hafta sonu dinlenmek ve piknik yapmak için tercih ettiği yerlerden biri.
7/10
© Sertaç Kayar
2015 yılında üzerinde yapılan HES ile Zorava Çayı’nın bir kolunda sular kesildi.
8/10
© Sputnik / Sertaç Kayar
Bir taraftan HES, diğer taraftan yaşanan kuraklık nedeniyle çayın su seviyesinde düşüş yaşanıyor.
9/10
© Sputnik / Sertaç Kayar
Çayın kenarında bulunan yerleşim yerlerinde köylüler, ikinci HES yapılmasını istemiyor.
10/10
© Sputnik / Sertaç Kayar
Köylüler, HES yapılması durumunda yaşam alanlarının yok olacağını ve göç etmek zorunda kalacaklarını söylüyor.