Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://tr.sputniknews.com/20211119/risk-altindaki-zorava-cayinda-sonbahar-1050963566.html
Risk altındaki Zorava Çayı'nda sonbahar
Risk altındaki Zorava Çayı'nda sonbahar
Siirt’in doğa güzelliklerinden biri olan Zorava Çayı, aynı zamanda bir yaşam kaynağı. Özellikle sonbaharda, etrafındaki renk cümbüşüyle görenleri büyüleyen... 19.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-19T13:47+0300
2021-11-19T13:48+0300
siirt
multimedya
hes
sonbahar
galeri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/13/1050962902_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_b65ddc1fa00874b0d074baad9abd6280.jpg
Siirt’in doğa güzelliklerinden biri olan Zorava Çayı, doğa güzelliğiyle görenleri büyülüyor. Her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olan Zorava Çayı, sonbaharda doğanın tüm renklerini etrafında toplayarak, masalsı bir görüntü oluşturuyor. Aynı zamanda birçok köyün su kaynağı olan Zorava, 2015 yılında yapılan Hidroelektrik Santral (HES) ile bir kolunu kaybetti. İkinci kolu üzerinde de HES yapılmak istenmesi, çayın doğa güzelliğini tehlikeye atıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211116/zoravada-hes-projesine-tepki-yasam-alanlarimiz-yok-olacak-sehirlere-goc-etmek-zorunda-kaliriz-1050847362.html
siirt
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sertaç Kayar
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg
Sertaç Kayar
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/13/1050962902_56:0:945:667_1920x0_80_0_0_c7beb6a9dd78c6d5ce67f0ce03af06b3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
siirt, hes, sonbahar, galeri

Risk altındaki Zorava Çayı'nda sonbahar

13:47 19.11.2021 (güncellendi: 13:48 19.11.2021)
© Sputnik / Sertaç KayarRisk altındaki Zorava Çayı'nda sonbahar
Risk altındaki Zorava Çayı'nda sonbahar - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
© Sputnik / Sertaç Kayar
Abone ol
Sertaç Kayar - Sputnik Türkiye
Sertaç Kayar
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Siirt’in doğa güzelliklerinden biri olan Zorava Çayı, aynı zamanda bir yaşam kaynağı. Özellikle sonbaharda, etrafındaki renk cümbüşüyle görenleri büyüleyen Zorava, ikinci HES tehdidiyle karşı karşıya.
Siirt’in doğa güzelliklerinden biri olan Zorava Çayı, doğa güzelliğiyle görenleri büyülüyor.
Her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olan Zorava Çayı, sonbaharda doğanın tüm renklerini etrafında toplayarak, masalsı bir görüntü oluşturuyor.
Aynı zamanda birçok köyün su kaynağı olan Zorava, 2015 yılında yapılan Hidroelektrik Santral (HES) ile bir kolunu kaybetti.
İkinci kolu üzerinde de HES yapılmak istenmesi, çayın doğa güzelliğini tehlikeye atıyor.
© Sputnik / Sertaç KayarZorava Çayı, Siirt’in Eruh ilçesine bağlı Kuşdalı (Şavura) köyü yakınlarından geçiyor.
Risk altındaki Zorava Çayı'nda sonbahar - Sputnik Türkiye
1/10
© Sputnik / Sertaç Kayar
Zorava Çayı, Siirt’in Eruh ilçesine bağlı Kuşdalı (Şavura) köyü yakınlarından geçiyor.
© Sputnik / Sertaç KayarSiirt sınırları içinde bulunan Botan Çayı kollarından biridir.
Risk altındaki Zorava Çayı'nda sonbahar - Sputnik Türkiye
2/10
© Sputnik / Sertaç Kayar
Siirt sınırları içinde bulunan Botan Çayı kollarından biridir.
© Sputnik / Sertaç KayarZorava, doğa güzelliğiyle görenleri büyülüyor.
Risk altındaki Zorava Çayı'nda sonbahar - Sputnik Türkiye
3/10
© Sputnik / Sertaç Kayar
Zorava, doğa güzelliğiyle görenleri büyülüyor.
© Sputnik / Sertaç KayarÖzellikle sonbahar mevsiminde çayın etrafında renk cümbüşü oluşuyor.
Risk altındaki Zorava Çayı'nda sonbahar - Sputnik Türkiye
4/10
© Sputnik / Sertaç Kayar
Özellikle sonbahar mevsiminde çayın etrafında renk cümbüşü oluşuyor.
© Sputnik / Sertaç KayarZorava, tarım ve hayvancılıkla uğraşan köylülerin de tek su kaynağı.
Risk altındaki Zorava Çayı'nda sonbahar - Sputnik Türkiye
5/10
© Sputnik / Sertaç Kayar
Zorava, tarım ve hayvancılıkla uğraşan köylülerin de tek su kaynağı.
© Sputnik / Sertaç KayarSiirtliler, özellikle hafta sonu dinlenmek ve piknik yapmak için tercih ettiği yerlerden biri.
Risk altındaki Zorava Çayı'nda sonbahar - Sputnik Türkiye
6/10
© Sputnik / Sertaç Kayar
Siirtliler, özellikle hafta sonu dinlenmek ve piknik yapmak için tercih ettiği yerlerden biri.
© Sertaç Kayar2015 yılında üzerinde yapılan HES ile Zorava Çayı’nın bir kolunda sular kesildi.
Risk altındaki Zorava Çayı'nda sonbahar - Sputnik Türkiye
7/10
© Sertaç Kayar
2015 yılında üzerinde yapılan HES ile Zorava Çayı’nın bir kolunda sular kesildi.
© Sputnik / Sertaç KayarBir taraftan HES, diğer taraftan yaşanan kuraklık nedeniyle çayın su seviyesinde düşüş yaşanıyor.
Risk altındaki Zorava Çayı'nda sonbahar - Sputnik Türkiye
8/10
© Sputnik / Sertaç Kayar
Bir taraftan HES, diğer taraftan yaşanan kuraklık nedeniyle çayın su seviyesinde düşüş yaşanıyor.
© Sputnik / Sertaç KayarÇayın kenarında bulunan yerleşim yerlerinde köylüler, ikinci HES yapılmasını istemiyor.
Risk altındaki Zorava Çayı'nda sonbahar - Sputnik Türkiye
9/10
© Sputnik / Sertaç Kayar
Çayın kenarında bulunan yerleşim yerlerinde köylüler, ikinci HES yapılmasını istemiyor.
© Sputnik / Sertaç KayarKöylüler, HES yapılması durumunda yaşam alanlarının yok olacağını ve göç etmek zorunda kalacaklarını söylüyor.
Risk altındaki Zorava Çayı'nda sonbahar - Sputnik Türkiye
10/10
© Sputnik / Sertaç Kayar
Köylüler, HES yapılması durumunda yaşam alanlarının yok olacağını ve göç etmek zorunda kalacaklarını söylüyor.
1/10
© Sputnik / Sertaç Kayar
Zorava Çayı, Siirt’in Eruh ilçesine bağlı Kuşdalı (Şavura) köyü yakınlarından geçiyor.
2/10
© Sputnik / Sertaç Kayar
Siirt sınırları içinde bulunan Botan Çayı kollarından biridir.
3/10
© Sputnik / Sertaç Kayar
Zorava, doğa güzelliğiyle görenleri büyülüyor.
4/10
© Sputnik / Sertaç Kayar
Özellikle sonbahar mevsiminde çayın etrafında renk cümbüşü oluşuyor.
5/10
© Sputnik / Sertaç Kayar
Zorava, tarım ve hayvancılıkla uğraşan köylülerin de tek su kaynağı.
6/10
© Sputnik / Sertaç Kayar
Siirtliler, özellikle hafta sonu dinlenmek ve piknik yapmak için tercih ettiği yerlerden biri.
7/10
© Sertaç Kayar
2015 yılında üzerinde yapılan HES ile Zorava Çayı’nın bir kolunda sular kesildi.
8/10
© Sputnik / Sertaç Kayar
Bir taraftan HES, diğer taraftan yaşanan kuraklık nedeniyle çayın su seviyesinde düşüş yaşanıyor.
9/10
© Sputnik / Sertaç Kayar
Çayın kenarında bulunan yerleşim yerlerinde köylüler, ikinci HES yapılmasını istemiyor.
10/10
© Sputnik / Sertaç Kayar
Köylüler, HES yapılması durumunda yaşam alanlarının yok olacağını ve göç etmek zorunda kalacaklarını söylüyor.
Siirt, Zorava'da HES projesi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
GÖRÜŞ
Zorava'da HES projesine tepki: Yaşam alanlarımız yok olacak, şehirlere göç etmek zorunda kalırız
16 Kasım, 12:14
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:47Formula 1'de sıradaki durak Katar
14:43İnsan Hakları Derneği: Doğu ve Güneydoğu'da 10 yılda 228 çocuk yaşamını yitirdi
14:35Almanya'da araştırma: Adalet sistemi Nazilerden ne kadar sürede kurtarıldı?
14:26Bakan Soylu: Ege Denizi'ne gelen gemiler, geri itmelerle rotasını İtalya'ya çeviriyor
14:23Çaldığı ürünleri aynı iş yerine iade edip parasını alan şüpheli yakalandı
14:17'Rıza Bey Apartmanı' davasında kavga çıktı, duruşmaya ara verildi
14:13Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri araştırması: Haluk Levent bu yıl da ilk sırada
14:13Keçiören'deki Onbirler Apartmanı'nın yıkımına başlandı
14:05Hırsızlık çetesi bebek kamerasına yakalandı
14:04Doğu Ekspresi seferleri haftada 2 defa düzenlenecek
13:56Düzce'deki depreme ilişkin rapor: 1999 depremlerinin etkisini gösterdi
13:52Erbaş: Her geçen gün daha fazla şahit olduğumuz kadına şiddet vicdanlarımızı yaralıyor
13:47Risk altındaki Zorava Çayı'nda sonbahar
13:46TİM Başkanı Gülle: Türk Lirası'nın bu kadar değer kaybetmesini anlamakta zorlanıyoruz
13:46Yunanistan'da göçmenleri taşıyan aracın yaptığı kazada 7 kişi öldü
13:38Çalıştığı döviz bürosunda 3 milyon liralık soygun yaptı
13:32Emniyet şeridinde yakalandı: 'Her gün kullanıyorum'
13:27Astroworld faciası sonrası Travis Scott'a 750 milyon dolarlık dava
13:25Putin ve Lukaşenko, bir haftada ikinci kez telefonda görüştü
13:24Türkiye'de ilk: Hastayla konuşularak yapılan 6 saatlik ameliyatta 8 organ çıkarıldı