https://tr.sputniknews.com/20211119/risk-altindaki-zorava-cayinda-sonbahar-1050963566.html

Risk altındaki Zorava Çayı'nda sonbahar

Risk altındaki Zorava Çayı'nda sonbahar

Siirt’in doğa güzelliklerinden biri olan Zorava Çayı, aynı zamanda bir yaşam kaynağı. Özellikle sonbaharda, etrafındaki renk cümbüşüyle görenleri büyüleyen... 19.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-19T13:47+0300

2021-11-19T13:47+0300

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Siirt’in doğa güzelliklerinden biri olan Zorava Çayı, doğa güzelliğiyle görenleri büyülüyor. Her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olan Zorava Çayı, sonbaharda doğanın tüm renklerini etrafında toplayarak, masalsı bir görüntü oluşturuyor. Aynı zamanda birçok köyün su kaynağı olan Zorava, 2015 yılında yapılan Hidroelektrik Santral (HES) ile bir kolunu kaybetti. İkinci kolu üzerinde de HES yapılmak istenmesi, çayın doğa güzelliğini tehlikeye atıyor.

https://tr.sputniknews.com/20211116/zoravada-hes-projesine-tepki-yasam-alanlarimiz-yok-olacak-sehirlere-goc-etmek-zorunda-kaliriz-1050847362.html

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siirt, hes, sonbahar, galeri