https://tr.sputniknews.com/20211119/rus-petrolunu-belarus-uzerinden-avrupaya-tasiyan-boru-hattindaki-tadilat-tamamlandi-1050948725.html

Rus petrolünü Belarus üzerinden Avrupa'ya taşıyan boru hattındaki tadilat tamamlandı

Rus petrolünü Belarus üzerinden Avrupa'ya taşıyan boru hattındaki tadilat tamamlandı

Rusya’nın devlet petrol sevkiyat şirketi Transneft Yetkilisi İgor Demin, Drujba isimli boru hattının Belarus’taki kısmının bakım çalışmalarının tamamlandığını... 19.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-19T02:55+0300

2021-11-19T02:55+0300

2021-11-19T02:55+0300

ekonomi

rusya

belarus

transneft

petrol

igor demin

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Sputnik’e konuşan Demin, tadilat işlemlerinin tamamlandığını belirtti.Demin, “Boru hattının doldurulmasından sonra akşam saatlerinde pompalama başlayacak” dedi.Rus petrolünün Polonya'ya sevkiyatı, 'Drujba' petrol boru hattındaki önceden planlanmamış çalışmalar nedeniyle 16 Kasım itibarıyla kısmi olarak durdurulmuştu. Demin, aylık sevkiyat programında bir değişiklik yapılmayacağını, kaybedilen vaktin hafta içinde telafi edilmesinin beklendiğini söylemişti.Drujba petrol boru hattı, Rusya’nın Samara bölgesinden başlıyor, Bryansk’tan geçiyor ve ilerisinde de iki kola ayrılıyor. Bu kolun kuzeydeki kısmı Belarus, Polonya, Almanya, Letonya ve Litvanya topraklarına; güneydeki kısmı da Çekya, Slovakya, Macaristan ve Hırvatistan topraklarına uzanıyor. Bu boru hattı ile Rusya’dan Avrupa’ya petrol sevkiyatı sağlanıyor.

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rusya, belarus, transneft, petrol, igor demin