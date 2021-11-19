https://tr.sputniknews.com/20211119/rus-petrolunu-belarus-uzerinden-avrupaya-tasiyan-boru-hattindaki-tadilat-tamamlandi-1050948725.html
Rus petrolünü Belarus üzerinden Avrupa'ya taşıyan boru hattındaki tadilat tamamlandı
Rus petrolünü Belarus üzerinden Avrupa'ya taşıyan boru hattındaki tadilat tamamlandı
Rusya’nın devlet petrol sevkiyat şirketi Transneft Yetkilisi İgor Demin, Drujba isimli boru hattının Belarus’taki kısmının bakım çalışmalarının tamamlandığını... 19.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-19T02:55+0300
2021-11-19T02:55+0300
2021-11-19T02:55+0300
ekonomi
rusya
belarus
transneft
petrol
igor demin
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Sputnik’e konuşan Demin, tadilat işlemlerinin tamamlandığını belirtti.Demin, “Boru hattının doldurulmasından sonra akşam saatlerinde pompalama başlayacak” dedi.Rus petrolünün Polonya'ya sevkiyatı, 'Drujba' petrol boru hattındaki önceden planlanmamış çalışmalar nedeniyle 16 Kasım itibarıyla kısmi olarak durdurulmuştu. Demin, aylık sevkiyat programında bir değişiklik yapılmayacağını, kaybedilen vaktin hafta içinde telafi edilmesinin beklendiğini söylemişti.Drujba petrol boru hattı, Rusya’nın Samara bölgesinden başlıyor, Bryansk’tan geçiyor ve ilerisinde de iki kola ayrılıyor. Bu kolun kuzeydeki kısmı Belarus, Polonya, Almanya, Letonya ve Litvanya topraklarına; güneydeki kısmı da Çekya, Slovakya, Macaristan ve Hırvatistan topraklarına uzanıyor. Bu boru hattı ile Rusya’dan Avrupa’ya petrol sevkiyatı sağlanıyor.
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rusya, belarus, transneft, petrol, igor demin
Rus petrolünü Belarus üzerinden Avrupa'ya taşıyan boru hattındaki tadilat tamamlandı
Rusya’nın devlet petrol sevkiyat şirketi Transneft Yetkilisi İgor Demin, Drujba isimli boru hattının Belarus’taki kısmının bakım çalışmalarının tamamlandığını, Avrupa’ya petrolün bu akşam yeniden pompalanmaya başlayacağını söyledi.
Sputnik’e konuşan Demin, tadilat işlemlerinin tamamlandığını belirtti.
Demin, “Boru hattının doldurulmasından sonra akşam saatlerinde pompalama başlayacak” dedi.
Rus petrolünün Polonya'ya sevkiyatı, 'Drujba' petrol boru hattındaki önceden planlanmamış çalışmalar nedeniyle 16 Kasım itibarıyla kısmi olarak durdurulmuştu. Demin, aylık sevkiyat programında bir değişiklik yapılmayacağını, kaybedilen vaktin hafta içinde telafi edilmesinin beklendiğini söylemişti.
Drujba petrol boru hattı, Rusya’nın Samara bölgesinden başlıyor, Bryansk’tan geçiyor ve ilerisinde de iki kola ayrılıyor. Bu kolun kuzeydeki kısmı Belarus, Polonya, Almanya, Letonya ve Litvanya topraklarına; güneydeki kısmı da Çekya, Slovakya, Macaristan ve Hırvatistan topraklarına uzanıyor. Bu boru hattı ile Rusya’dan Avrupa’ya petrol sevkiyatı sağlanıyor.