https://tr.sputniknews.com/20211119/rusya-disisleri-bakan-yardimcisi-ryabkov-avrupada-yeni-bir-fuze-krizine-dogru-gidiyoruz-1050949739.html

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov: Avrupa'da yeni bir füze krizine doğru gidiyoruz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov: Avrupa'da yeni bir füze krizine doğru gidiyoruz

Avrupa'da orta ve kısa menzilli füzelerin ortaya çıkma olasılığının Rusya’yı endişelendirdiğini söyleyen Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, “Yeni kriz... 19.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-19T05:22+0300

2021-11-19T05:22+0300

2021-11-19T05:22+0300

dünya

avrupa

rusya

sergey ryabkov

füze

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Perviy Kanal televizyonuna açıklamasında, “Avrupa'da orta ve daha kısa menzilli füzelerin ortaya çıkma olasılığı, nereye gittiğimiz konusunda büyük sorularımız var. Galiba yeni kriz yaklaşıyor” ifadesini kullandı.Ryabkov, “ABD’nin nükleer silah kullanma eşiğini düşürmesi, bunun için doktriner ve maddi olarak hazırlanması de endişelendiriyor” dedi.NATO, Rusya’nın, Avrupa’da ortak ve kısa menzilli füzelerin yerleştirilmesine moratoryum uygulama teklifini reddetmişti.

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avrupa, rusya, sergey ryabkov, füze