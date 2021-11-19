Rusya'nın Karadeniz Filosu, İHA saldırılarını püskürtme talimi yaptı

Ukrayna ordusu Donbass'ta Bayraktar TB2 tipi SİHA'ları kullanmaya başlayarak tartışmaların fitilini ateşlerken Rusya Silahlı Kuvvetleri, birliklerinin bu tür silahlarla mücadele kabiliyetlerini geliştirmeye devam ediyor.Karadeniz Filosu'nun basın dairesinden yapılan açıklamaya göre nöbetçi hava savunma birlikleri, filoya ait gemilerin konuşlanma noktalarında düzenledikleri talimde sözde düşmanın alçak irtifada seyreden hava hedefleri tarafından düzenlenen saldırıları tespit etme ve püskürtme çalışmaları yaptı.Talimde sözde düşmanın hava hedefleri olarak Karadeniz Filosu'nun deniz hava ve hava savunma birliklerine ait İHA'lar kullanıldı.Nöbetçi hava savunma birlikleri, sözde düşmanın İHA'larını zamanında tespit ederek gemide konuşlu savunma silahlarını kullanıma hazır hale getirdi.Birlikler, İHA'ların aidiyetini tanımlama görevlerini de başarıyla yerine getirdi.
Rusya'nın Karadeniz Filosu, sözde düşmanın insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıları püskürtmeye yönelik bir talim gerçekleştirdi.
Ukrayna ordusu Donbass'ta Bayraktar TB2 tipi SİHA'ları kullanmaya başlayarak tartışmaların fitilini ateşlerken Rusya Silahlı Kuvvetleri, birliklerinin bu tür silahlarla mücadele kabiliyetlerini geliştirmeye devam ediyor.
Karadeniz Filosu'nun basın dairesinden yapılan açıklamaya göre nöbetçi hava savunma birlikleri, filoya ait gemilerin konuşlanma noktalarında düzenledikleri talimde sözde düşmanın alçak irtifada seyreden hava hedefleri tarafından düzenlenen saldırıları tespit etme ve püskürtme çalışmaları yaptı.
Talimde sözde düşmanın hava hedefleri olarak Karadeniz Filosu'nun deniz hava ve hava savunma birliklerine ait İHA'lar kullanıldı.
Nöbetçi hava savunma birlikleri, sözde düşmanın İHA'larını zamanında tespit ederek gemide konuşlu savunma silahlarını kullanıma hazır hale getirdi.
Birlikler, İHA'ların aidiyetini tanımlama görevlerini de başarıyla yerine getirdi.