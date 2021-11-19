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Rusya'nın Karadeniz Filosu, İHA saldırılarını püskürtme talimi yaptı
Rusya'nın Karadeniz Filosu, İHA saldırılarını püskürtme talimi yaptı
Rusya'nın Karadeniz Filosu, sözde düşmanın insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıları püskürtmeye yönelik bir talim gerçekleştirdi. 19.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-19T16:24+0300
2021-11-19T16:26+0300
rusya karadeniz filosu
savunma
donbass
ukrayna
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Ukrayna ordusu Donbass'ta Bayraktar TB2 tipi SİHA'ları kullanmaya başlayarak tartışmaların fitilini ateşlerken Rusya Silahlı Kuvvetleri, birliklerinin bu tür silahlarla mücadele kabiliyetlerini geliştirmeye devam ediyor.Karadeniz Filosu'nun basın dairesinden yapılan açıklamaya göre nöbetçi hava savunma birlikleri, filoya ait gemilerin konuşlanma noktalarında düzenledikleri talimde sözde düşmanın alçak irtifada seyreden hava hedefleri tarafından düzenlenen saldırıları tespit etme ve püskürtme çalışmaları yaptı.Talimde sözde düşmanın hava hedefleri olarak Karadeniz Filosu'nun deniz hava ve hava savunma birliklerine ait İHA'lar kullanıldı.Nöbetçi hava savunma birlikleri, sözde düşmanın İHA'larını zamanında tespit ederek gemide konuşlu savunma silahlarını kullanıma hazır hale getirdi.Birlikler, İHA'ların aidiyetini tanımlama görevlerini de başarıyla yerine getirdi.
https://tr.sputniknews.com/20211115/abd-donanmasinin-amiral-gemisi-karadenizdeki-operasyonlarini-tamamladi-1050816040.html
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rusya karadeniz filosu, donbass, ukrayna, iha

Rusya'nın Karadeniz Filosu, İHA saldırılarını püskürtme talimi yaptı

16:24 19.11.2021 (güncellendi: 16:26 19.11.2021)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRusya Savunma Bakanlığı: Karadeniz Filosu'ndaki savaş gemileri, Kırım'daki tatbikatların ardından üslerine döndü
Rusya Savunma Bakanlığı: Karadeniz Filosu'ndaki savaş gemileri, Kırım'daki tatbikatların ardından üslerine döndü - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
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Rusya'nın Karadeniz Filosu, sözde düşmanın insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıları püskürtmeye yönelik bir talim gerçekleştirdi.
Ukrayna ordusu Donbass'ta Bayraktar TB2 tipi SİHA'ları kullanmaya başlayarak tartışmaların fitilini ateşlerken Rusya Silahlı Kuvvetleri, birliklerinin bu tür silahlarla mücadele kabiliyetlerini geliştirmeye devam ediyor.
Karadeniz Filosu'nun basın dairesinden yapılan açıklamaya göre nöbetçi hava savunma birlikleri, filoya ait gemilerin konuşlanma noktalarında düzenledikleri talimde sözde düşmanın alçak irtifada seyreden hava hedefleri tarafından düzenlenen saldırıları tespit etme ve püskürtme çalışmaları yaptı.
Talimde sözde düşmanın hava hedefleri olarak Karadeniz Filosu'nun deniz hava ve hava savunma birliklerine ait İHA'lar kullanıldı.
Nöbetçi hava savunma birlikleri, sözde düşmanın İHA'larını zamanında tespit ederek gemide konuşlu savunma silahlarını kullanıma hazır hale getirdi.
Birlikler, İHA'ların aidiyetini tanımlama görevlerini de başarıyla yerine getirdi.
Amerikan Donanması'nın amiral gemisi Mount Whitney, Sarayburnu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
SAVUNMA
'ABD Donanması'nın amiral gemisi Karadeniz'deki operasyonlarını tamamladı'
15 Kasım, 15:33
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