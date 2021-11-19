https://tr.sputniknews.com/20211119/rusyanin-karadeniz-filosu-iha-saldirilarini-puskurtme-talimi-yapti-1050969929.html

Rusya'nın Karadeniz Filosu, İHA saldırılarını püskürtme talimi yaptı

Rusya'nın Karadeniz Filosu, İHA saldırılarını püskürtme talimi yaptı

Rusya'nın Karadeniz Filosu, sözde düşmanın insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıları püskürtmeye yönelik bir talim gerçekleştirdi. 19.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-19T16:24+0300

2021-11-19T16:24+0300

2021-11-19T16:26+0300

rusya karadeniz filosu

savunma

donbass

ukrayna

iha

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Ukrayna ordusu Donbass'ta Bayraktar TB2 tipi SİHA'ları kullanmaya başlayarak tartışmaların fitilini ateşlerken Rusya Silahlı Kuvvetleri, birliklerinin bu tür silahlarla mücadele kabiliyetlerini geliştirmeye devam ediyor.Karadeniz Filosu'nun basın dairesinden yapılan açıklamaya göre nöbetçi hava savunma birlikleri, filoya ait gemilerin konuşlanma noktalarında düzenledikleri talimde sözde düşmanın alçak irtifada seyreden hava hedefleri tarafından düzenlenen saldırıları tespit etme ve püskürtme çalışmaları yaptı.Talimde sözde düşmanın hava hedefleri olarak Karadeniz Filosu'nun deniz hava ve hava savunma birliklerine ait İHA'lar kullanıldı.Nöbetçi hava savunma birlikleri, sözde düşmanın İHA'larını zamanında tespit ederek gemide konuşlu savunma silahlarını kullanıma hazır hale getirdi.Birlikler, İHA'ların aidiyetini tanımlama görevlerini de başarıyla yerine getirdi.

https://tr.sputniknews.com/20211115/abd-donanmasinin-amiral-gemisi-karadenizdeki-operasyonlarini-tamamladi-1050816040.html

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