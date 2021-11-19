https://tr.sputniknews.com/20211119/salah-tarihi-mactaki-formasini-acik-artirmaya-cikardi-1050967072.html

Salah, tarihi maçtaki formasını açık artırmaya çıkardı

Salah, tarihi maçtaki formasını açık artırmaya çıkardı

Liverpool'un Mısırlı Yıldızı Muhammed Salah, Manchester United'ı 5-0 mağlup ettikleri tarihi maçta giydiği formayı açık artırmaya çıkaracağını açıkladı... 19.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-19T15:08+0300

2021-11-19T15:08+0300

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salah

spor

açık artırma

forma

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Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, Premier Lig'de Manchester United'ı 5-0 mağlup ettikleri tarihi maçta giydiği formayı, gelirini Mısır'daki bir hayvan koruma kuruluşuna bağışlamak üzere açık artırmaya çıkaracağını açıkladı.Geliri Mısır'daki hayvan yardım kuruluşuna bağışlayacakCumhuriyet'in aktardığına göre Salah, "24 Ekim 2021'de Manchester United'a karşı oynadığım maçta kullandığım formayı müzayededen elde edilecek tüm gelirle birlikte Mısır'daki bir hayvan yardım kuruluşuna bağışlayacağım. Nerede ve nasıl teklif vereceğinizi size bildireceğim" ifadelerini kullandı.24 Ekim tarihinde Manchester United'ın sahası Old Trafford'da oynanan mücadelede Salah hat-trick yapma başarısı göstermişti.

https://tr.sputniknews.com/20211028/salah-misirda-ders-kitaplarinda-yer-alacak-1050266444.html

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salah, açık artırma, forma