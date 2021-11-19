https://tr.sputniknews.com/20211119/seri-kedi-katili-icin-ozel-ekip-kuruldu-1050979196.html

'Seri kedi katili' için özel ekip kuruldu

'Seri kedi katili' için özel ekip kuruldu

Manisa Turgutlu'da son 20 günde bacakları kesilmiş 4 kedi ölüsü bulunması emniyeti harekete geçirdi. Olayın failinin bulunması için kurulan emniyet bünyesinde... 19.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-19T23:50+0300

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türkiye

kedi

manisa

ekip

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, bacakları kesilmiş olarak peş peşe bulunan kedi ölülerinin ardından emniyet, şüpheli ya da şüphelilerin belirlenip, yakalanması için 6 kişilik özel ekip oluşturdu.Selvilitepe Mahallesinde son 20 günde 4 kedi bacakları kesilmiş halde ölü bulundu. Turgutlu Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Seyhan Sallıtepe'nin şikayeti üzerine polis, soruşturma başlattı.Sallıtepe'nin şikayetçi olarak ifade vermesinden sonra Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak, kedi ölümlerinin meydana geldiği yere giderek, incelemelerde bulundu.Turgutlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği bünyesinde, kedi ölümlerinin şüpheli ya da şüphelilerinin belirlenip, yakalanması için özel ekip oluşturuldu.İkişer kişilik toplam 6 polisten oluşan özel ekibin son 20 günde birden fazla kedinin aynı şekilde ölü bulunduğu Selvilitepe Mahallesi'nde kamera kayıtlarını inceleyeceği ve detaylı inceleme yapacağı bildirildi.Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; vatandaşın, 'polisin gözü, kulağı' olduğu belirtilerek, kedi ölümleriyle ilgili bilgisi olanların polis merkezine bilgi vermeleri halinde şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yardımcı olabilecekleri kaydedildi.

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kedi, manisa, ekip