Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211119/seri-kedi-katili-icin-ozel-ekip-kuruldu-1050979196.html
'Seri kedi katili' için özel ekip kuruldu
'Seri kedi katili' için özel ekip kuruldu
Manisa Turgutlu'da son 20 günde bacakları kesilmiş 4 kedi ölüsü bulunması emniyeti harekete geçirdi. Olayın failinin bulunması için kurulan emniyet bünyesinde... 19.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-19T23:50+0300
2021-11-19T23:51+0300
türkiye
kedi
manisa
ekip
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/12/1050938773_0:3:660:374_1920x0_80_0_0_f142822c719a291baa7b0cefaaefdeb1.jpg
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, bacakları kesilmiş olarak peş peşe bulunan kedi ölülerinin ardından emniyet, şüpheli ya da şüphelilerin belirlenip, yakalanması için 6 kişilik özel ekip oluşturdu.Selvilitepe Mahallesinde son 20 günde 4 kedi bacakları kesilmiş halde ölü bulundu. Turgutlu Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Seyhan Sallıtepe'nin şikayeti üzerine polis, soruşturma başlattı.Sallıtepe'nin şikayetçi olarak ifade vermesinden sonra Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak, kedi ölümlerinin meydana geldiği yere giderek, incelemelerde bulundu.Turgutlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği bünyesinde, kedi ölümlerinin şüpheli ya da şüphelilerinin belirlenip, yakalanması için özel ekip oluşturuldu.İkişer kişilik toplam 6 polisten oluşan özel ekibin son 20 günde birden fazla kedinin aynı şekilde ölü bulunduğu Selvilitepe Mahallesi'nde kamera kayıtlarını inceleyeceği ve detaylı inceleme yapacağı bildirildi.Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; vatandaşın, 'polisin gözü, kulağı' olduğu belirtilerek, kedi ölümleriyle ilgili bilgisi olanların polis merkezine bilgi vermeleri halinde şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yardımcı olabilecekleri kaydedildi.
türkiye
manisa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/12/1050938773_80:0:580:375_1920x0_80_0_0_b765fd151a84d46f99301d407f3fbd6b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kedi, manisa, ekip

'Seri kedi katili' için özel ekip kuruldu

23:50 19.11.2021 (güncellendi: 23:51 19.11.2021)
© DHAManisa ölü kedi
Manisa ölü kedi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
© DHA
Abone ol
Manisa Turgutlu'da son 20 günde bacakları kesilmiş 4 kedi ölüsü bulunması emniyeti harekete geçirdi. Olayın failinin bulunması için kurulan emniyet bünyesinde 6 kişilik özel ekip kuruldu. Ekip, kedilerin bulunduğu Selvilitepe Mahallesi'ndeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye başladı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, bacakları kesilmiş olarak peş peşe bulunan kedi ölülerinin ardından emniyet, şüpheli ya da şüphelilerin belirlenip, yakalanması için 6 kişilik özel ekip oluşturdu.
Selvilitepe Mahallesinde son 20 günde 4 kedi bacakları kesilmiş halde ölü bulundu. Turgutlu Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Seyhan Sallıtepe'nin şikayeti üzerine polis, soruşturma başlattı.
Sallıtepe'nin şikayetçi olarak ifade vermesinden sonra Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak, kedi ölümlerinin meydana geldiği yere giderek, incelemelerde bulundu.
Turgutlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği bünyesinde, kedi ölümlerinin şüpheli ya da şüphelilerinin belirlenip, yakalanması için özel ekip oluşturuldu.

İkişer kişilik toplam 6 polisten oluşan özel ekibin son 20 günde birden fazla kedinin aynı şekilde ölü bulunduğu Selvilitepe Mahallesi'nde kamera kayıtlarını inceleyeceği ve detaylı inceleme yapacağı bildirildi.
Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; vatandaşın, 'polisin gözü, kulağı' olduğu belirtilerek, kedi ölümleriyle ilgili bilgisi olanların polis merkezine bilgi vermeleri halinde şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yardımcı olabilecekleri kaydedildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
DünHakkari’de ekmek 2 lira 25 kuruş oldu
DünABD’de yapılan araştırma: Koronavirüs, ölü doğum riskini arttırıyor
Dün'Seri kedi katili' için özel ekip kuruldu
DünProf. Dr. İncecik: İstanbul'da hava kirliliğinin en büyük nedeni trafik
DünIrak’ta seçimlerin galibi Sadr Grubu silahlı kanadını feshetti
DünABD'de Cumhuriyetçi vekil, Biden'ın harcama paketini protesto için 8 buçuk saat konuşup rekor kırdı
DünUruguay Milli Takımı'nda 15 yıllık Oscar Tabarez dönemi sona erdi
DünGürcistan’ın eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili 50 gün sonra açlık grevini sonlandıracak
DünUkrayna Savunma Bakanı: ABD'den hava sahamızın korunması için yardım istedim
DünAK Partili Özhaseki: Kılıçdaroğlu'na hakkım helal değil
DünUzaydaki kozmonot, son 6 asrın en uzun Ay tutulmasını fotoğrafladı
DünMEB'den 'tören ve etkinlik' kararı: Tedbir amaçlı iptal edildi
DünTwitter, Squid Game analizi yayınladı: Güney Kore dizi ve filmlerine ilgiyi artırdı
DünEmine Erdoğan, TOGEMDER üyeleriyle görüştü: 'Sayısını bilemeyeceğimiz hayalleri gerçekleştirdiniz'
DünKılıçdaroğlu: Gıda sektörü paydaşlarını davet ettim, kara kışı konuşacağız
DünUkrayna Savunma Bakanı Monastırskiy: Rusya ve Belarus sınırlarına 2500 kilometre çit çekelim
DünMacron’dan balıkçılık krizinde İngiltere’ye tepki: 'Sinirlerimizle oynuyor'
DünCumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü
DünAnestezinin etkisinden çıkan Biden, yetkilerini Harris'ten devraldı
DünEstonya, Rusya sınırına yakın uçuşlara geçici yasak getirdi