https://tr.sputniknews.com/20211119/son-24-saatte-23-bin-810-kisinin-testi-pozitif-cikti-218-kisi-yasamini-yitirdi-1050975984.html

Son 24 saatte 23 bin 810 kişinin testi pozitif çıktı, 218 kişi yaşamını yitirdi

Son 24 saatte 23 bin 810 kişinin testi pozitif çıktı, 218 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 563 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 810 kişinin testi pozitif çıktı, 218 kişi yaşamını yitirdi. 19.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-19T19:46+0300

2021-11-19T19:46+0300

2021-11-19T19:58+0300

koronavirüs

türkiye

koronavirüs

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Güncel tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgın boyunca birçok kez günlük yaşam kısıtlamalarla düzene konmuş ve bunlardan sonuçlar alınmıştı. Kısıtlamalar artık söz konusu olmasa da, biz kişisel tercihlerimizde bunları dikkate almalıyız. Hizmet alacağımız kurumlara DAHA AZ YOĞUN oldukları saatte gidelim" dedi.

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2021

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türkiye, koronavirüs