https://tr.sputniknews.com/20211119/soygu-basarili-hipersonik-fuze-denemesiyle-ilgili-putine-rapor-verdi-1050948448.html

Şoygu, başarılı hipersonik füze denemesiyle ilgili Putin’e rapor verdi

Şoygu, başarılı hipersonik füze denemesiyle ilgili Putin’e rapor verdi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, yeni hipersonik füze denemesinin başarılı geçtiğine dair Devlet Başkanı Vladimir Putin’e rapor verdi. 19.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-19T02:39+0300

2021-11-19T02:39+0300

2021-11-19T02:39+0300

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rusya

sergey şoygu

füze

şoygu

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, "Sergey Şoygu, bugün Admiral Gorşkov savaş gemisinden fırlatılan Tsirkon füzesi ile Beyaz Deniz’de yer alan hedefin vurulduğu başarılı deneme ile ilgili Vladimir Putin’e rapor verdi" ifadesine yer verildi.Daha önce Admiral Gorşkov gemisinden gerçekleştirilen fırlatmanın, Tsirkon füzesinin tamamlanma aşamasında olan denemeleri kapsamında yapıldığı açıklanmıştı.Putin, 3 Kasım’daki konuşmasında, Tsirkon füzesinin Rus donanmasının cephanesine 2022 yılında gireceğini söylemişti. Şoygu, 8 Kasım’da, Tsirkon’un Rus ordusuna tedarikiyle ilgili sözleşmenin uzun vadeli nitelik taşıdığını dile getirmişti. Rusya Savunma Bakanlığı, Tsirkon sözleşmesinin 24 Ağustos’ta Army-2021 askeri teknik forumunda imzalandığını bildirmişti.Tsirkon füzesinin, bin kilometreyi aşan bir menzil içerisindeki kara ve deniz hedeflerini vurabildiği biliniyor. Füze, uçuşu sırasında 9 mach ses hızına ulaşabiliyor. Tsirkon füzeleri şu an için gemilere konuşlandırılabiliyor, ancak füzenin karadan fırlatılabilecek türü üstünde de çalışılıyor.

https://tr.sputniknews.com/20211117/soygu-rusyanin-yeni-gelistirdigi-sistem-uzaydaki-eski-bir-uyduyu-basariyla-imha-etti-1050876060.html

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