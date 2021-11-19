Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Ödemeler hesaplara yatıyor

"Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi kapsamında 65 milyon 733 bin TL. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında 48 milyon 642 bin TL. Lisanslı Depolarda Ürün Depolama Kira Desteği kapsamında 10 milyon 123 bin TL. Toplamda 124 milyon 500 bin TL'lik destek ödemesini hesaplara aktarmaya başladık. Hayırlı bereketli olsun."