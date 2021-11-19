Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
ABD'de 3. doz Moderna aşısının yetişkinlere uygulanması için onay
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211119/tarim-ve-orman-bakani-pakdemirli-odemeler-hesaplara-yatiyor-1050968149.html
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Ödemeler hesaplara yatıyor
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Ödemeler hesaplara yatıyor
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli destek ödemeleri hakkında "124 milyon 500 bin TL destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlandı" dedi. 19.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-19T15:31+0300
2021-11-19T15:31+0300
ekonomi
türk lirası
ödeme
destek
bekir pakdemirli
tarım ve orman bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/08/1044918492_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_492c9595f82a315d56e9ab9f7f8f4816.jpg
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli destek ödemelerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve "124 milyon 500 bin TL destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlandı" dedi.Pakdemirli'nin açıklaması şöyle:
https://tr.sputniknews.com/20211004/18-aya-kadar-sifir-faizli-market-kredisi-basladi-1049503559.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/08/1044918492_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_bd420b457c05ec1df3730842a956df4c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türk lirası, ödeme, destek, bekir pakdemirli, tarım ve orman bakanlığı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Ödemeler hesaplara yatıyor

15:31 19.11.2021
© AABekir Pakdemirli
Bekir Pakdemirli - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
© AA
Abone ol
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli destek ödemeleri hakkında "124 milyon 500 bin TL destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlandı" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli destek ödemelerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve "124 milyon 500 bin TL destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlandı" dedi.
Pakdemirli'nin açıklaması şöyle:

"Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi kapsamında 65 milyon 733 bin TL. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında 48 milyon 642 bin TL. Lisanslı Depolarda Ürün Depolama Kira Desteği kapsamında 10 milyon 123 bin TL. Toplamda 124 milyon 500 bin TL'lik destek ödemesini hesaplara aktarmaya başladık. Hayırlı bereketli olsun."

market alışverişi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2021
EKONOMİ
18 aya kadar sıfır faizli 'market kredisi' başladı
4 Ekim, 15:12
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:24Rusya'nın Karadeniz Filosu, İHA saldırılarını püskürtme talimi yaptı
16:23ABD'de 3. doz Moderna aşısının yetişkinlere uygulanması için onay
16:19iPhone'lu dilenci kameraya yakalandı
16:17Bedensel engelli kadın, burnuyla kitap yazdı
16:13Afganistan’dan tahliye edilenleri taşıyan Rus uçakları Moskova bölgesine indi
16:10CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: Kur artışından zengin olan milyonerler kim?
15:57DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kitap kapağı önerisi
15:52Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem
15:50PUBG: New State, 165 ülkede en popüler oyun oldu
15:47Evde ölü bulunan kadının boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı
15:43Rus bombardıman uçakları, Alaska yakınlarındaki tarafsız sularda uçuş gerçekleştirdi
15:31Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Ödemeler hesaplara yatıyor
15:27WTA: Tenis yıldızı Peng ortaya çıkmazsa, Çin'le on milyonlarca dolarlık anlaşmaları iptale hazırız
15:17'Bulgaristan’da düşük aşılama oranı nedeniyle Kovid-19’un yeni bir varyantı çıkabilir'
15:117 kilo esrarla yakalanan sanık: 'İlk işimde başarısız oldum'
15:11Aydın'daki kazılarda 2 bin 250 yıllık Zeus Tapınağı ortaya çıkarıldı
15:08Salah, tarihi maçtaki formasını açık artırmaya çıkardı
15:02Kayıp kardeşlerin cesetleri İznik Gölü'nde bulundu
15:00Almanya Sağlık Bakanı Spahn’dan hastanelerdeki kapasitenin dolacağı uyarısı
14:47Formula 1'de sıradaki durak Katar