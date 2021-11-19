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Tartıştığı eşinin otomobilini taşla parçaladı
Tartıştığı eşinin otomobilini taşla parçaladı
İstanbul'da eşiyle tartışan kadın daha sonra eşinin otomobilini parçaladı. Otomobilin cam ve aynalarını taşla parçalayan kadının o anları güvenlik kamerasına... 19.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-19T11:53+0300
2021-11-19T11:53+0300
türkiye
istanbul
saldırı
tartışma
kavga
otomobil
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Dün İstanbul Esenyurt Yeşilkent Mahallesi’nde, arabanın içinde tartışmaya başlayan çiftin kavgası bir süre sonra büyüdü. Tartışmanın ardından otomobilin sahibi olan koca, köpeğini alıp farklı bir yöne gitti. Araçtan indikten sonra sinir krizi geçiren kadın ise ara sokaktan taş alıp geri geldi. Kadın, otomobile taşla saldırmaya başladı. Dakikalarca aracın cam, kaput, aynalarına saldıran kadın otomobili parçaladı.Büyük hasar oluşan otomobil, çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.'Eşi gidince araca saldırdı'Dükkanının önünde yaşananları anlatan esnaf Bülent Erdal, "Kadın geldi, ‘Polis çağırın’ dedi. Polis gelmeden önce kadını zaten sakinleştiremedik. Polisi aradık. Dayak yemişti herhalde. Araca taşlar fırlatmaya başladı. Sakinleştiremedik, durmadı. Ondan sonra polis ekiplerini çağırdık. Durdurmaya çalıştık ama durmadı. Arabanın arka camına, ön camına, kaputuna, aynalarına her tarafına taşlarla vurmaya başladı. Biz araya girmeye çalıştığımızda, ‘Polisi arayın’ dedi. Meğerse eşiymiş. Eşinden dayak yemiş. Araçtan indi, köpeğini aldı, diğer tarafa doğru gitti. Eşi gidince araca saldırmaya başladı" dedi.
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istanbul, saldırı, tartışma, kavga, otomobil

Tartıştığı eşinin otomobilini taşla parçaladı

11:53 19.11.2021
© DHA Esenyurt’ta tartıştığı eşinin otomobilini parçaladı
Esenyurt’ta tartıştığı eşinin otomobilini parçaladı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
© DHA
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İstanbul'da eşiyle tartışan kadın daha sonra eşinin otomobilini parçaladı. Otomobilin cam ve aynalarını taşla parçalayan kadının o anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Dün İstanbul Esenyurt Yeşilkent Mahallesi’nde, arabanın içinde tartışmaya başlayan çiftin kavgası bir süre sonra büyüdü. Tartışmanın ardından otomobilin sahibi olan koca, köpeğini alıp farklı bir yöne gitti.
Araçtan indikten sonra sinir krizi geçiren kadın ise ara sokaktan taş alıp geri geldi. Kadın, otomobile taşla saldırmaya başladı. Dakikalarca aracın cam, kaput, aynalarına saldıran kadın otomobili parçaladı.
Büyük hasar oluşan otomobil, çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.

'Eşi gidince araca saldırdı'

Dükkanının önünde yaşananları anlatan esnaf Bülent Erdal, "Kadın geldi, ‘Polis çağırın’ dedi. Polis gelmeden önce kadını zaten sakinleştiremedik. Polisi aradık. Dayak yemişti herhalde. Araca taşlar fırlatmaya başladı. Sakinleştiremedik, durmadı. Ondan sonra polis ekiplerini çağırdık. Durdurmaya çalıştık ama durmadı. Arabanın arka camına, ön camına, kaputuna, aynalarına her tarafına taşlarla vurmaya başladı. Biz araya girmeye çalıştığımızda, ‘Polisi arayın’ dedi. Meğerse eşiymiş. Eşinden dayak yemiş. Araçtan indi, köpeğini aldı, diğer tarafa doğru gitti. Eşi gidince araca saldırmaya başladı" dedi.
Oğuzhan Uğur - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
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