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https://tr.sputniknews.com/20211119/tobb-yilin-ilk-10-ayinda-kapanan-sirket-sayisi-11-bin-466-1050960577.html
TOBB: Yılın ilk 10 ayında kapanan şirket sayısı 11 bin 466
TOBB: Yılın ilk 10 ayında kapanan şirket sayısı 11 bin 466
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) açıkladığı verilere göre, yılın ilk 10 ayında kapanan şirket sayısı 11 bin 466 oldu. 19.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-19T12:59+0300
2021-11-19T12:59+0300
ekonomi
tobb
şirket
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TOBB ekim ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 2021 Ekim’de 1599 şirket kapanırken, yılın ilk 10 ayında kapanan şirket sayısı 11 bin 466 oldu.Ekim ayında kapanan şirket sayısı 2020’nin aynı ayına göre yüzde 19 artarken, kapanan kooperatif sayısı ise yüzde 43 yükseldi.2021’in ilk 10 ayında ise, geçen yılın aynı dönemine göre kapanan şirket sayısı yüzde 3.1, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 9.6 azalırken, kapanan kooperatif sayısı ise yüzde 6 arttı.TOBB verilerine göre, ekimde kapanan şirket ve kooperatiflerin; 460'ının toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımında, 235'inin inşaat ve 213'ünün de imalat sektöründe olduğu görüldü.Kurulan şirket sayısı azaldıDiğer yandan, ekimde bir önceki aya göre kurulan şirket sayısının yüzde 8.3, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısının yüzde 10.2 ve kurulan kooperatif sayısı yüzde 3.1 azaldığı görüldü.Yılın ilk 10 ayında ise, geçen yılın aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 6.6 artarken, kurulan kooperatif sayısı yüzde 7.1, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 13 azaldı.Ekim 2021’de, Ekim 2020’ye göre kurulan şirket sayısı yüzde 9, kurulan kooperatif sayısı yüzde 20.1 ve kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 23 oranında düştü.Tüm bu bilgiler ışığında, 2021’de toplam 90 bin 918 şirket ve kooperatifin kurulduğu görüldü.
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tobb, şirket

TOBB: Yılın ilk 10 ayında kapanan şirket sayısı 11 bin 466

12:59 19.11.2021
© Sputnik / Sertac Kayarİşsizlik - kepenek – dükkan – kapalı dükkanlar – kepenk indirme
İşsizlik - kepenek – dükkan – kapalı dükkanlar – kepenk indirme - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
© Sputnik / Sertac Kayar
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) açıkladığı verilere göre, yılın ilk 10 ayında kapanan şirket sayısı 11 bin 466 oldu.
TOBB ekim ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 2021 Ekim’de 1599 şirket kapanırken, yılın ilk 10 ayında kapanan şirket sayısı 11 bin 466 oldu.
Ekim ayında kapanan şirket sayısı 2020’nin aynı ayına göre yüzde 19 artarken, kapanan kooperatif sayısı ise yüzde 43 yükseldi.
2021’in ilk 10 ayında ise, geçen yılın aynı dönemine göre kapanan şirket sayısı yüzde 3.1, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 9.6 azalırken, kapanan kooperatif sayısı ise yüzde 6 arttı.
TOBB verilerine göre, ekimde kapanan şirket ve kooperatiflerin; 460'ının toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımında, 235'inin inşaat ve 213'ünün de imalat sektöründe olduğu görüldü.

Kurulan şirket sayısı azaldı

Diğer yandan, ekimde bir önceki aya göre kurulan şirket sayısının yüzde 8.3, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısının yüzde 10.2 ve kurulan kooperatif sayısı yüzde 3.1 azaldığı görüldü.
Yılın ilk 10 ayında ise, geçen yılın aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 6.6 artarken, kurulan kooperatif sayısı yüzde 7.1, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 13 azaldı.
Ekim 2021’de, Ekim 2020’ye göre kurulan şirket sayısı yüzde 9, kurulan kooperatif sayısı yüzde 20.1 ve kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 23 oranında düştü.
Tüm bu bilgiler ışığında, 2021’de toplam 90 bin 918 şirket ve kooperatifin kurulduğu görüldü.
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