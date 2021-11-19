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https://tr.sputniknews.com/20211119/turkiyede-ilk-hastayla-konusularak-yapilan-6-saatlik-ameliyatta-8-organ-cikarildi-1050961544.html
Türkiye'de ilk: Hastayla konuşularak yapılan 6 saatlik ameliyatta 8 organ çıkarıldı
Türkiye'de ilk: Hastayla konuşularak yapılan 6 saatlik ameliyatta 8 organ çıkarıldı
Antalya'da kanser hastası Cevdet Taşar'ın, uyutulmadan gerçekleştirilen ameliyatında, 6 saatte 8 organı çıkarıldı. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde... 19.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-19T13:24+0300
2021-11-19T13:24+0300
yaşam
antalya
kanser
ameliyat
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Ameliyatı ekibiyle birlikte gerçekleştiren, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi ve Organ Nakli Merkezi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Tuğrul Çakır, 2 yıl önce kolon kanseri tanısı alan Cevdet Taşar'ın (52) korku nedeniyle ameliyattan uzak durduğunu ve hastalığı ilerlemiş halde hastanenin acil servisine başvurduğunu belirtti.Acile şiddetli karın ağrısı ve genel durum bozukluğuyla getirilen Taşar'ın tetkik ve tahlillerinde tümörün onikiparmak bağırsağı, pankreas ve karaciğerinin sağ tarafına doğru yayıldığının tespit edildiğini belirten Dr. Çakır, “Hastanın ameliyat endişesini ve sistemik hastalıklarından dolayı anestezi doktorlarımızla ciddi bir ekip çalışması yaparak, hastaya genel anestezi vermeden spinal yüksek epidural anesteziyle tümörün yayıldığı organların çıkarılmasına karar verdik" dedi.Uyutulmayan hastayla konuşularak yapılan ameliyatta pankreas, onikiparmak bağırsağı, safra yolları, karaciğerin sağ tarafı, dalak, apandis, kalın bağırsağının 3'te 2'sini, midenin 3'te 2'sini ve bu organların etrafındaki lenf bezlerini çıkardıklarını anlatan Doç. Dr. Çakır, bu organların her birinin ayrı ayrı hastalar için girilen büyük birer ameliyat olduğunu söyledi.8 ayrı hastaya yapılacak ameliyatları tek hastada yaptıklarını vurgulayan Çakır, 6 saat süren ameliyatın kendileri için de özel olduğunu belirtip, “Daha önce spinal anesteziyle çok sayıda ameliyat yapmıştık ama bu kadar büyük bir cerrahi, Türkiye'de ilk oldu" diye konuştu.'Hasta uyanıkken konuşarak ve ağrısız ameliyat yaptık'Ameliyata girerken cerrah olarak yaşadığı endişeyi anlatan Çakır, “Endişemiz, 'Acaba hasta küçük de olsa ağrı hissedecek mi' diyeydi. Ekibimizle mükemmel bir iş disipliniyle bu operasyonu hasta uyanıkken, konuşarak ve ağrısız şekilde yaptık. Ameliyatta zamana karşı yarış içinde olmamız gerekiyordu çünkü spinal anestezi kısa süreli ameliyatlarda uygulanan bir yöntemdir" dedi.Çakır, ameliyattan önce 2-3 gün hazırlık döneminin olduğunu kaydederek, “Anestezi uzmanlarımızın yanı sıra hangi organların tümörle bağlantısı olduğu, hangi damarların tümöre yakın olduğuyla ilgili radyoloji ekibimizle de yol haritası belirledik. Ameliyat öncesi planımızı ameliyat sırasında da hiç şaşmadan uyguladık ve başarılı bir sonuç oldu. Hastamız gayet iyi" diye konuştu.
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antalya, kanser, ameliyat

Türkiye'de ilk: Hastayla konuşularak yapılan 6 saatlik ameliyatta 8 organ çıkarıldı

13:24 19.11.2021
© DHACevdet Taşar
Cevdet Taşar - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
© DHA
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Antalya'da kanser hastası Cevdet Taşar'ın, uyutulmadan gerçekleştirilen ameliyatında, 6 saatte 8 organı çıkarıldı. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastayla konuşularak yapılan ameliyat, Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyor.
Ameliyatı ekibiyle birlikte gerçekleştiren, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi ve Organ Nakli Merkezi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Tuğrul Çakır, 2 yıl önce kolon kanseri tanısı alan Cevdet Taşar'ın (52) korku nedeniyle ameliyattan uzak durduğunu ve hastalığı ilerlemiş halde hastanenin acil servisine başvurduğunu belirtti.
Acile şiddetli karın ağrısı ve genel durum bozukluğuyla getirilen Taşar'ın tetkik ve tahlillerinde tümörün onikiparmak bağırsağı, pankreas ve karaciğerinin sağ tarafına doğru yayıldığının tespit edildiğini belirten Dr. Çakır, “Hastanın ameliyat endişesini ve sistemik hastalıklarından dolayı anestezi doktorlarımızla ciddi bir ekip çalışması yaparak, hastaya genel anestezi vermeden spinal yüksek epidural anesteziyle tümörün yayıldığı organların çıkarılmasına karar verdik" dedi.
Uyutulmayan hastayla konuşularak yapılan ameliyatta pankreas, onikiparmak bağırsağı, safra yolları, karaciğerin sağ tarafı, dalak, apandis, kalın bağırsağının 3'te 2'sini, midenin 3'te 2'sini ve bu organların etrafındaki lenf bezlerini çıkardıklarını anlatan Doç. Dr. Çakır, bu organların her birinin ayrı ayrı hastalar için girilen büyük birer ameliyat olduğunu söyledi.
8 ayrı hastaya yapılacak ameliyatları tek hastada yaptıklarını vurgulayan Çakır, 6 saat süren ameliyatın kendileri için de özel olduğunu belirtip, “Daha önce spinal anesteziyle çok sayıda ameliyat yapmıştık ama bu kadar büyük bir cerrahi, Türkiye'de ilk oldu" diye konuştu.

'Hasta uyanıkken konuşarak ve ağrısız ameliyat yaptık'

Ameliyata girerken cerrah olarak yaşadığı endişeyi anlatan Çakır, “Endişemiz, 'Acaba hasta küçük de olsa ağrı hissedecek mi' diyeydi. Ekibimizle mükemmel bir iş disipliniyle bu operasyonu hasta uyanıkken, konuşarak ve ağrısız şekilde yaptık. Ameliyatta zamana karşı yarış içinde olmamız gerekiyordu çünkü spinal anestezi kısa süreli ameliyatlarda uygulanan bir yöntemdir" dedi.
Çakır, ameliyattan önce 2-3 gün hazırlık döneminin olduğunu kaydederek, “Anestezi uzmanlarımızın yanı sıra hangi organların tümörle bağlantısı olduğu, hangi damarların tümöre yakın olduğuyla ilgili radyoloji ekibimizle de yol haritası belirledik. Ameliyat öncesi planımızı ameliyat sırasında da hiç şaşmadan uyguladık ve başarılı bir sonuç oldu. Hastamız gayet iyi" diye konuştu.
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