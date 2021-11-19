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https://tr.sputniknews.com/20211119/twitter-squid-game-analizi-yayinladi-guney-kore-dizi-ve-filmlerine-ilgiyi-artirdi-1050977478.html
Twitter, Squid Game analizi yayınladı: Güney Kore dizi ve filmlerine ilgiyi artırdı
Twitter, Squid Game analizi yayınladı: Güney Kore dizi ve filmlerine ilgiyi artırdı
Twitter, dizi-film sektörüne dair analizlerini açıklayarak Güney Kore yapımı Squid Game’in sosyal medyadaki etkileriyle alakalı verilerini paylaştı. Yapılan... 19.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-19T21:33+0300
2021-11-19T21:43+0300
yaşam
türkiye
güney kore
k-pop
formula 1 (f1)
viral
galatasaray sk
squid game
sosyal medya
demografik yapı
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Gelişen dijital medya ağına rağmen tüm dünyada hala büyük bir izleyici kitlesine sahip olan televizyon endüstrisi, popüler kültüre dair belirleyici nitelikler taşımaya devam ediyor. Türkiye’de de durum diğer ülkelerden farklı değil. Final yapmış olmasına rağmen yıllar öncesinin dizileri bile uzun bir süre konuşularak paylaşımlara konu oluyor.Televizyon programlarının yanı sıra dijital medya sayesinde de izleyicilerin istediği zaman açıp bakabildikleri projeler tekrar gündeme gelebilirken, diğer yandan izleyiciler de düşüncelerini Twitter’da yazıp etkileşim yaratarak viral paylaşımlar oluşturdukça dizi-film sektörü canlı kalıyor. Yeni verilere göre her 1 saniyede 6 tane tweet, diziler ve filmler hakkında atılıyor. Twitter’ın yaptığı analizlerde, bu gönderilerin çoğunun Güney Kore’nin etkisi altına aldığı kültür endüstrisinin ürünü olduğu ortaya çıktı.Bu senenin en çok konuşulan projesine imza atan Güney Kore de, Squid Game ile uzun süre gündemde yer ederek adından söz ettirmişti. Her yılın sonunda Twitter’ın paylaştığı bilgilere göre ise bu sene Squid Game’den sonra parametrelerde ilginç değişiklikler yaşandı. Squid Game’i bu yılın en etkili ve rağbet gören dizisi olarak tanımlayan Twitter, popüler dizi için, “Güney Kore çıkışlı diğer dizi ve filmlere gösterilen ilgiyi de bir hayli artırdı” şeklinde bir tespitte bulundu.‘Demografik verilere göre Squid Game’i en çok gençler konuştu, görüntülenme sayıları geçtiğimiz yıla kıyasla arttı’Türkiye’de demografik olarak, Squid Game hakkında en çok tweet atan grubun yüzde 37 ile 18-24 yaş aralığındaki gençler olduğu vurgulandı. Bu sayıyı ise yüzde 35.7 ile 25-34 yaş aralığı takip etti. Yapılan açıklamada “Sonuç olarak, televizyon şovları ile ilgili inceleme ya da ek sahneler gibi video içeren tweetlerin görüntülenme sayısı, geçtiğimiz yıla kıyasla göz ardı edilemeyecek derecede arttı” denildi.Türkiye’de ‘şeker kalıbı’ paylaşımları viral olduTürkiye’de Squid Game hakkında en çok konuşulan hesabın Galatasaray Spor Kulübü olduğunu belirten Twitter, en çok beğeni alan ve retweetlenen gönderinin, derbi maçı öncesi dizinin akılda kalan oyunu ‘şeker kalıbına’ referansla Galatasaray tarafından atılan tweetin olduğunu duyurdu. Ayrıca İstanbul’da gerçekleştirilen Formula 1 yarışının tanıtımında da kullanılan Squid Game teması, en çok etkileşime girilen gönderiler arasında.En çok konuşulan konular Güney Kore’denRapora göre Squid Game’in yanı sıra bu sene de Güney Kore çıkışlı dizi, film ve çizgi romanlar (webtoon, manhwa), Twitter’da en çok konuşulan konulardan oldu. Tüm dünyayı etkisi altına alan Kore popu (K-pop) ise her sene olduğu gibi bu sene de gündemde kalmaya devam etti. Hashtagler üzerinde yapılan detaylı incelemelere göre global çapta; müzikten diziye, çizgi romandan filme kadar Kore kültürüne dair en popüler Twitter içerikleri ‘Kingdom, Itaewon Class, True Beauty, Vincenzo’ da aralarında bulunduğu diziler hakkında olduğu tespit edildi.‘K-pop hayranlarının büyük bir etkisi var’Twitter tarafından, K-pop hayranın Kore kültürüne olan ilgilerinin bir sonraki aşaması olarak tanımlanan Kore dizileri, “En çok bahsedilen projelerin devamlı olarak gündemde olmasına K-pop hayranlarının büyük bir etkisi oldu” ifadeleri kullanıldı. Daha önce de, Oscar ödülü alarak adından söz ettiren bir diğer Güney Kore yapımı olan Parasite filmi, 2020 yılında Twitter’da en çok bahsedilen film olarak kayıtlara geçmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211022/k-drama-hayranlari-squid-gameden-sonra-kore-dizilerine-ilgi-artti-garip-tepkiler-almaya-basladik-1050095220.html
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Selin Uludağ
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türkiye, güney kore, k-pop, formula 1 (f1), viral, galatasaray sk, squid game, sosyal medya, demografik yapı, film, dizi, twitter , paylaşım

Twitter, Squid Game analizi yayınladı: Güney Kore dizi ve filmlerine ilgiyi artırdı

21:33 19.11.2021 (güncellendi: 21:43 19.11.2021)
© REUTERS / ELOISA LOPEZSquid Game
Squid Game - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
© REUTERS / ELOISA LOPEZ
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Selin Uludağ
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Twitter, dizi-film sektörüne dair analizlerini açıklayarak Güney Kore yapımı Squid Game’in sosyal medyadaki etkileriyle alakalı verilerini paylaştı. Yapılan analizde Squid Game, bu yılın en etkili ve rağbet gören dizisi olarak tanımlanarak, “Güney Kore çıkışlı diğer dizi ve filmlere gösterilen ilgiyi de bir hayli artırdı” ifadeleri kullanıldı.
Gelişen dijital medya ağına rağmen tüm dünyada hala büyük bir izleyici kitlesine sahip olan televizyon endüstrisi, popüler kültüre dair belirleyici nitelikler taşımaya devam ediyor. Türkiye’de de durum diğer ülkelerden farklı değil. Final yapmış olmasına rağmen yıllar öncesinin dizileri bile uzun bir süre konuşularak paylaşımlara konu oluyor.
Televizyon programlarının yanı sıra dijital medya sayesinde de izleyicilerin istediği zaman açıp bakabildikleri projeler tekrar gündeme gelebilirken, diğer yandan izleyiciler de düşüncelerini Twitter’da yazıp etkileşim yaratarak viral paylaşımlar oluşturdukça dizi-film sektörü canlı kalıyor. Yeni verilere göre her 1 saniyede 6 tane tweet, diziler ve filmler hakkında atılıyor. Twitter’ın yaptığı analizlerde, bu gönderilerin çoğunun Güney Kore’nin etkisi altına aldığı kültür endüstrisinin ürünü olduğu ortaya çıktı.
Bu senenin en çok konuşulan projesine imza atan Güney Kore de, Squid Game ile uzun süre gündemde yer ederek adından söz ettirmişti. Her yılın sonunda Twitter’ın paylaştığı bilgilere göre ise bu sene Squid Game’den sonra parametrelerde ilginç değişiklikler yaşandı. Squid Game’i bu yılın en etkili ve rağbet gören dizisi olarak tanımlayan Twitter, popüler dizi için, “Güney Kore çıkışlı diğer dizi ve filmlere gösterilen ilgiyi de bir hayli artırdı” şeklinde bir tespitte bulundu.

‘Demografik verilere göre Squid Game’i en çok gençler konuştu, görüntülenme sayıları geçtiğimiz yıla kıyasla arttı’

Türkiye’de demografik olarak, Squid Game hakkında en çok tweet atan grubun yüzde 37 ile 18-24 yaş aralığındaki gençler olduğu vurgulandı. Bu sayıyı ise yüzde 35.7 ile 25-34 yaş aralığı takip etti. Yapılan açıklamada “Sonuç olarak, televizyon şovları ile ilgili inceleme ya da ek sahneler gibi video içeren tweetlerin görüntülenme sayısı, geçtiğimiz yıla kıyasla göz ardı edilemeyecek derecede arttı” denildi.

Türkiye’de ‘şeker kalıbı’ paylaşımları viral oldu

Türkiye’de Squid Game hakkında en çok konuşulan hesabın Galatasaray Spor Kulübü olduğunu belirten Twitter, en çok beğeni alan ve retweetlenen gönderinin, derbi maçı öncesi dizinin akılda kalan oyunu ‘şeker kalıbına’ referansla Galatasaray tarafından atılan tweetin olduğunu duyurdu. Ayrıca İstanbul’da gerçekleştirilen Formula 1 yarışının tanıtımında da kullanılan Squid Game teması, en çok etkileşime girilen gönderiler arasında.

En çok konuşulan konular Güney Kore’den

Rapora göre Squid Game’in yanı sıra bu sene de Güney Kore çıkışlı dizi, film ve çizgi romanlar (webtoon, manhwa), Twitter’da en çok konuşulan konulardan oldu. Tüm dünyayı etkisi altına alan Kore popu (K-pop) ise her sene olduğu gibi bu sene de gündemde kalmaya devam etti. Hashtagler üzerinde yapılan detaylı incelemelere göre global çapta; müzikten diziye, çizgi romandan filme kadar Kore kültürüne dair en popüler Twitter içerikleri ‘Kingdom, Itaewon Class, True Beauty, Vincenzo’ da aralarında bulunduğu diziler hakkında olduğu tespit edildi.

‘K-pop hayranlarının büyük bir etkisi var’

Twitter tarafından, K-pop hayranın Kore kültürüne olan ilgilerinin bir sonraki aşaması olarak tanımlanan Kore dizileri, “En çok bahsedilen projelerin devamlı olarak gündemde olmasına K-pop hayranlarının büyük bir etkisi oldu” ifadeleri kullanıldı. Daha önce de, Oscar ödülü alarak adından söz ettiren bir diğer Güney Kore yapımı olan Parasite filmi, 2020 yılında Twitter’da en çok bahsedilen film olarak kayıtlara geçmişti.
Squid Game - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
GÖRÜŞ
K-drama hayranları: Squid Game’den sonra Kore dizilerine ilgi arttı, garip tepkiler almaya başladık
22 Ekim, 20:06
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