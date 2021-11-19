https://tr.sputniknews.com/20211119/ukrayna-savunma-bakani-abdden-hava-sahamizin-korunmasi-icin-yardim-istedim-1050978161.html

Ukrayna Savunma Bakanı: ABD'den hava sahamızın korunması için yardım istedim

Ukrayna Savunma Bakanı: ABD'den hava sahamızın korunması için yardım istedim

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, ABD’li mevkidaşı Lloyd Austin’den ülkenin hava sahasını ve kıyılarını korumak için ek yardım talep ettiğini belirtti. 19.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-19T22:15+0300

2021-11-19T22:15+0300

2021-11-19T22:15+0300

savunma

abd

ukrayna

hava sahası

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1d/1050302447_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_f5445490484971427067dbcaa74d2017.png

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Pentagon'da bir araya gelen Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, ülkenin hava sahası ve kıyılarının korunması için ek yardım talebinde bulunduğunu söyledi.Reznikov, Austin'in Rusya sınırındaki gerginliğin artması durumunda ABD’nin Ukrayna ile ‘omuz omuza’ duracağı sözünü vermesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, “Hava ve deniz sahamızı korumaya ihtiyacımız var” ifadesini kullandı.Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada ise, ABD'nin dış tehditler karşısında Ukrayna’nın savunmasını güçlendirme taahhüdünü teyit ettiği belirtildi.

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, ukrayna, hava sahası