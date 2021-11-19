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Ukrayna Savunma Bakanı: ABD'den hava sahamızın korunması için yardım istedim
Ukrayna Savunma Bakanı: ABD'den hava sahamızın korunması için yardım istedim
Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, ABD’li mevkidaşı Lloyd Austin’den ülkenin hava sahasını ve kıyılarını korumak için ek yardım talep ettiğini belirtti. 19.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-19T22:15+0300
2021-11-19T22:15+0300
savunma
abd
ukrayna
hava sahası
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Pentagon'da bir araya gelen Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, ülkenin hava sahası ve kıyılarının korunması için ek yardım talebinde bulunduğunu söyledi.Reznikov, Austin'in Rusya sınırındaki gerginliğin artması durumunda ABD’nin Ukrayna ile ‘omuz omuza’ duracağı sözünü vermesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, “Hava ve deniz sahamızı korumaya ihtiyacımız var” ifadesini kullandı.Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada ise, ABD'nin dış tehditler karşısında Ukrayna’nın savunmasını güçlendirme taahhüdünü teyit ettiği belirtildi.
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abd, ukrayna, hava sahası

Ukrayna Savunma Bakanı: ABD'den hava sahamızın korunması için yardım istedim

22:15 19.11.2021
© AFP 2021 / Oleksander StashevskyUkrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
© AFP 2021 / Oleksander Stashevsky
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Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, ABD’li mevkidaşı Lloyd Austin’den ülkenin hava sahasını ve kıyılarını korumak için ek yardım talep ettiğini belirtti.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Pentagon'da bir araya gelen Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, ülkenin hava sahası ve kıyılarının korunması için ek yardım talebinde bulunduğunu söyledi.
Reznikov, Austin'in Rusya sınırındaki gerginliğin artması durumunda ABD’nin Ukrayna ile ‘omuz omuza’ duracağı sözünü vermesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, “Hava ve deniz sahamızı korumaya ihtiyacımız var” ifadesini kullandı.
Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada ise, ABD'nin dış tehditler karşısında Ukrayna’nın savunmasını güçlendirme taahhüdünü teyit ettiği belirtildi.
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