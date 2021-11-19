https://tr.sputniknews.com/20211119/ukrayna-savunma-bakani-monastirskiy-rusya-ve-belarus-sinirlarina-2-bin-500-kilometre-cit-cekelim-1050974999.html

Ukrayna Savunma Bakanı Monastırskiy: Rusya ve Belarus sınırlarına 2 bin 500 kilometre çit çekelim

Ukrayna Savunma Bakanı Monastırskiy: Rusya ve Belarus sınırlarına 2 bin 500 kilometre çit çekelim

Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy, olası yasa dışı göçmen akışını önlemek için Rusya ve Belarus'la olan sınırlara 2 bin 500 kilometreden daha uzun çit... 19.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-19T18:57+0300

2021-11-19T18:57+0300

2021-11-19T18:57+0300

polonya-belarus sınırında göçmen krizi

polonya

belarus

kaçak göçmen

göçmen

göçmen krizi

çit

açıklama

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Monastırskiy, Ukrayna parlamentosunda yaptığı konuşmada, Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizi bağlamında Ukrayna devlet sınırının iyileştirilmesinin güvenliklerinin garantisi olacağını söyledi.Rusya ve Belarus'la olan sınırlarda modern standartlarda iyileştirme için yaklaşık 17 milyar grivna (7 milyar 147 milyon Türk lirası) gerektiğini belirten Monastırskiy, 2022 devlet bütçesinde iyileştirmenin kabul edilmesini istedi.Monastırskiy, bu iki sınırdan kaçakçılık yüzünden 10 milyarlarca grivnanın kaybedildiğine ve bu nedenle bunun mantıklı bir yatırım olduğunu ifade etti.'Gerekirse göçmenlere karşı güç kullanırız'Polonya-Belarus sınırındaki göçmenlere Ukrayna topraklarına girmemeleri konusunda uyarı gönderen Monastırskiy, aksi halde göçmenlerin gerekirse güç kullanılarak geri itileceğinin altını çizdi.Monastırskiy, "Sınır muhafızları ve kolluk kuvvetlerinin yaşam ve sağlıklarının tehdit edilmesi durumunda, ateşli silahlar da dahil yasaların sağladığı tüm koruma araçlarını kullanacağız" diye konuştu.Ukrayna parlamentosunda, dün sınır muhafızlarının silah ve askeri ekipman kullanabilmesine olanak sağlayan yasa tasarısı kabul edilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211118/belarus-bassavcisi-sved-polonya-sinirindaki-rus-gazeteciler-yaralandi-1050939149.html

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polonya, belarus, kaçak göçmen, göçmen, göçmen krizi, çit, açıklama