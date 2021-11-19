https://tr.sputniknews.com/20211119/ukrayna-savunma-bakani-rusya-ile-olasi-bir-gerilim-avrupa-icin-feci-sonuclar-doguracak-1050948193.html

Ukrayna Savunma Bakanı: Rusya ile olası bir gerilim Avrupa için feci sonuçlar doğuracak

Ukrayna Savunma Bakanı: Rusya ile olası bir gerilim Avrupa için feci sonuçlar doğuracak

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Pentagon'da bir araya gelen Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, "Rusya'nın her an gerilimi tırmandırabileceğini çok... 19.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-19T02:17+0300

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Rusya, Ukrayna sınırına yakın bölgelere askeri yığınak yapmaya devam ederken, Ukrayna Savunma Bakanı Renikov Washington'da temaslarda bulundu.ABD Savunma Bakanı Austin ile yaptığı görüşmeye ilişkin Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlar, Rusya'nın bölgedeki istikrarı bozucu eylemleri de dahil olmak üzere bir dizi güvenlik sorununu ele aldı ve 31 Ağustos'ta imzalanan ABD-Ukrayna Stratejik Savunma Çerçevesinde belirtilen ortak öncelikleri ilerletmek için birlikte yakın çalışma konusunda anlaştı" ifadeleri kullanıldı.Toplantı öncesinde basına kısa bir açıklama yapan Austin, "Rus saldırganlığına karşı ortak önceliğimizi ilerletmeye devam etmek ve Karadeniz güvenliği, siber savunma ve istihbarat paylaşımı gibi alanlarda iş birliğimizi derinleştirmek için bu çerçeveyi (ABD-Ukrayna Stratejik Savunma Çerçevesi) nasıl uygulayabileceğimizi tartışmayı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.Reznikov ise Ukrayna'nın ABD ile stratejik ilişkilerini ve ABD'nin Rus saldırganlığına karşı koymadaki yardımını takdir ettiğini söyledi.Ukrayna'nın özellikle Rus hibrit saldırılarına karşı koyma alanında ABD ile ortaklığını geliştirmeye kararlı olduğunu söyleyen Reznikov, şöyle devam etti:

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