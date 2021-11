https://tr.sputniknews.com/20211119/umur-birand-bence-millet-ittifakinin-adayi-kilicdaroglu-olacak-1050959013.html

Umur Birand: Bence Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu olacak

Umur Birand: Bence Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu olacak

Gazeteci Adem Metan'ın YouTube kanalındaki programına konuk olan Mehmet Ali Birand'ın oğlu Umur Birand, "Bence Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu olacak... 19.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-19T12:35+0300

2021-11-19T12:35+0300

2021-11-19T12:35+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

kemal kılıçdaroğlu

seçim

aday

cumhurbaşkanı

mehmet ali birand

ekrem imamoğlu

adem metan

youtube

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/13/1050958385_0:47:1201:722_1920x0_80_0_0_e27a82e13218906ed0878a6153bc4169.jpg

Mehmet Ali Birand’ın oğlu sunucu Umur Birand Adem Metan’ın Youtube Kanalında hazırlayıp sunduğu ‘’Peki Sonra’’ programına konuk oldu.Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacağını öne süren Birand, "Kılıçdaroğlu olacak bence. Şunu söylemeden de geçemeyeceğim olsun artık. Her seçimi kazanan bir Cumhurbaşkanı var bir tarafımızda her seçimi kaybeden bir muhalefet lideri var artık bir fırsat varsa Kılıçdaroğlu’nun kazanması için tamam artık olsun. Gerçekten onun kazanması gerektiğini de düşünüyorum artık. Adamın başına gelmeyen şey kalmadı her iki ayda bir çeşitli yerlerde dayak yiyor ve de diğer liderlerle karşılaştırdığınızda artık en hak eden o, en kıdemli de o. İmamoğlu ilerde mükemmel bir Cumhurbaşkanı olabilir ama bugünkü şartlarda aday Kılıçdaroğlu olmalı" dedi.'Erdoğan sevilen bir lider'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'hala çok sevilen bir lider' olduğunu dile getiren Birand, "Ben şu ana kadar Cumhurbaşkanımızın girip de kazanamadığı bir seçim görmedim. Cumhurbaşkanı bir seçime girerse o gün sor bana. 20 yıldan beri bu böyle .Cumhurbaşkanımız kazanıyor. Kazanmayacağı bir şeye girmez, zannetmiyorum. Erdoğan hala çok sevilen bir lider" dedi.'Bizim kadar kriz dolu bir ülke yok'Yurt dışında Türkiye'deki gibi bir haber kültürü olmadığını ifade eden Umur Birand şunları söyledi:'AKM büyük bir başarı'İstanbul'da yeniden açılan Atatürk Kültür Merkezi'nin büyük bir başarı olduğunun altını çizen Birand, "Muhafeletin yorumlarına biraz da kızdım, fazla bir değişiklik olmamış bilmem ne yorumları önemli değil bence güzel yapılmış, hoş bir şey bunu unutuyoruz artık. Ona hafif sinirlenmeye başladım ya her şeyde bir sorun bulmaktan hafif yorulmaya başladım. AKM büyük bir başarı. Türkiye’nin en iyi mimarlarından birini kullandı adamlar günün sonunda, bir hikayesi var bunun. Biraz geç oldu tamam ama günün sonunda yapıldı. Tabi açılış biraz sönüktü buna üzüldüm" dedi.'Babam hayatta olsa şu an YouTube'daydı'Babasının vefatından sonra zor günler geçirdiğini anlatan Birand, 'Yaşasaydı babam Youtube'da olurdu' dedi ve şunları ekledi:

https://tr.sputniknews.com/20211108/imamoglu-pes-etmez-kilicdaroglu-aday-olmayabilir-1050574726.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, seçim, aday, cumhurbaşkanı, mehmet ali birand, ekrem imamoğlu, adem metan, youtube