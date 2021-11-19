https://tr.sputniknews.com/20211119/umur-birand-bence-millet-ittifakinin-adayi-kilicdaroglu-olacak-1050959013.html
Umur Birand: Bence Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu olacak
Umur Birand: Bence Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu olacak
Gazeteci Adem Metan'ın YouTube kanalındaki programına konuk olan Mehmet Ali Birand'ın oğlu Umur Birand, "Bence Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu olacak... 19.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-19T12:35+0300
2021-11-19T12:35+0300
2021-11-19T12:35+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
kemal kılıçdaroğlu
seçim
aday
cumhurbaşkanı
mehmet ali birand
ekrem imamoğlu
adem metan
youtube
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Mehmet Ali Birand’ın oğlu sunucu Umur Birand Adem Metan’ın Youtube Kanalında hazırlayıp sunduğu ‘’Peki Sonra’’ programına konuk oldu.Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacağını öne süren Birand, "Kılıçdaroğlu olacak bence. Şunu söylemeden de geçemeyeceğim olsun artık. Her seçimi kazanan bir Cumhurbaşkanı var bir tarafımızda her seçimi kaybeden bir muhalefet lideri var artık bir fırsat varsa Kılıçdaroğlu’nun kazanması için tamam artık olsun. Gerçekten onun kazanması gerektiğini de düşünüyorum artık. Adamın başına gelmeyen şey kalmadı her iki ayda bir çeşitli yerlerde dayak yiyor ve de diğer liderlerle karşılaştırdığınızda artık en hak eden o, en kıdemli de o. İmamoğlu ilerde mükemmel bir Cumhurbaşkanı olabilir ama bugünkü şartlarda aday Kılıçdaroğlu olmalı" dedi.'Erdoğan sevilen bir lider'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'hala çok sevilen bir lider' olduğunu dile getiren Birand, "Ben şu ana kadar Cumhurbaşkanımızın girip de kazanamadığı bir seçim görmedim. Cumhurbaşkanı bir seçime girerse o gün sor bana. 20 yıldan beri bu böyle .Cumhurbaşkanımız kazanıyor. Kazanmayacağı bir şeye girmez, zannetmiyorum. Erdoğan hala çok sevilen bir lider" dedi.'Bizim kadar kriz dolu bir ülke yok'Yurt dışında Türkiye'deki gibi bir haber kültürü olmadığını ifade eden Umur Birand şunları söyledi:'AKM büyük bir başarı'İstanbul'da yeniden açılan Atatürk Kültür Merkezi'nin büyük bir başarı olduğunun altını çizen Birand, "Muhafeletin yorumlarına biraz da kızdım, fazla bir değişiklik olmamış bilmem ne yorumları önemli değil bence güzel yapılmış, hoş bir şey bunu unutuyoruz artık. Ona hafif sinirlenmeye başladım ya her şeyde bir sorun bulmaktan hafif yorulmaya başladım. AKM büyük bir başarı. Türkiye’nin en iyi mimarlarından birini kullandı adamlar günün sonunda, bir hikayesi var bunun. Biraz geç oldu tamam ama günün sonunda yapıldı. Tabi açılış biraz sönüktü buna üzüldüm" dedi.'Babam hayatta olsa şu an YouTube'daydı'Babasının vefatından sonra zor günler geçirdiğini anlatan Birand, 'Yaşasaydı babam Youtube'da olurdu' dedi ve şunları ekledi:
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recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, seçim, aday, cumhurbaşkanı, mehmet ali birand, ekrem imamoğlu, adem metan, youtube
Umur Birand: Bence Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu olacak
Gazeteci Adem Metan'ın YouTube kanalındaki programına konuk olan Mehmet Ali Birand'ın oğlu Umur Birand, "Bence Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu olacak. Olsun da artık zaten. Ekrem İmamoğlu'nun mükemmel bir Cumhurbaşkanı ya da Başbakan olacağını düşünüyorum ama ileride" dedi.
Mehmet Ali Birand’ın oğlu sunucu Umur Birand Adem Metan’ın Youtube Kanalında hazırlayıp sunduğu ‘’Peki Sonra’’ programına konuk oldu.
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacağını öne süren Birand, "Kılıçdaroğlu olacak bence. Şunu söylemeden de geçemeyeceğim olsun artık. Her seçimi kazanan bir Cumhurbaşkanı var bir tarafımızda her seçimi kaybeden bir muhalefet lideri var artık bir fırsat varsa Kılıçdaroğlu’nun kazanması için tamam artık olsun. Gerçekten onun kazanması gerektiğini de düşünüyorum artık. Adamın başına gelmeyen şey kalmadı her iki ayda bir çeşitli yerlerde dayak yiyor ve de diğer liderlerle karşılaştırdığınızda artık en hak eden o, en kıdemli de o. İmamoğlu ilerde mükemmel bir Cumhurbaşkanı olabilir ama bugünkü şartlarda aday Kılıçdaroğlu olmalı" dedi.
'Erdoğan sevilen bir lider'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'hala çok sevilen bir lider' olduğunu dile getiren Birand, "Ben şu ana kadar Cumhurbaşkanımızın girip de kazanamadığı bir seçim görmedim. Cumhurbaşkanı bir seçime girerse o gün sor bana. 20 yıldan beri bu böyle .Cumhurbaşkanımız kazanıyor. Kazanmayacağı bir şeye girmez, zannetmiyorum. Erdoğan hala çok sevilen bir lider" dedi.
'Bizim kadar kriz dolu bir ülke yok'
Yurt dışında Türkiye'deki gibi bir haber kültürü olmadığını ifade eden Umur Birand şunları söyledi:
"Sabah açıyorsun televizyonu hep kriz. Eşim yabancı akşamları eve geldiğimde bugün ne oldu diye bana sorar, 4-5 madde anlatıyorum, eskiden haftada bir iki şey anlatıyordum şimdi öyle değil o istifa etti, bir mafya lideri konuştu sonra şu oluyor.. İnsan yoruluyor. Yurt dışında bu kadar çabuk tüketilen bir haber kültürü yok."
'AKM büyük bir başarı'
İstanbul'da yeniden açılan Atatürk Kültür Merkezi'nin büyük bir başarı olduğunun altını çizen Birand, "Muhafeletin yorumlarına biraz da kızdım, fazla bir değişiklik olmamış bilmem ne yorumları önemli değil bence güzel yapılmış, hoş bir şey bunu unutuyoruz artık. Ona hafif sinirlenmeye başladım ya her şeyde bir sorun bulmaktan hafif yorulmaya başladım. AKM büyük bir başarı. Türkiye’nin en iyi mimarlarından birini kullandı adamlar günün sonunda, bir hikayesi var bunun. Biraz geç oldu tamam ama günün sonunda yapıldı. Tabi açılış biraz sönüktü buna üzüldüm" dedi.
'Babam hayatta olsa şu an YouTube'daydı'
Babasının vefatından sonra zor günler geçirdiğini anlatan Birand, 'Yaşasaydı babam Youtube'da olurdu' dedi ve şunları ekledi:
"Bana bir sürü kişi soruyor şimdi Mehmet Ali Birand hayatta olsa ne yapardı ben de diyorum ki babam hayatta olsaydı şu an Youtube’daydı. Yüzde bir milyon, hem kendi kanalı vardı yanında da 32.gün kanalı var babam sabahtan akşama kadar Youtube’daydı canlı yayından tut, içerik oluşturmaya gider evinde bir bölgeyi sadece stüdyo yapar ben artık yayına geçiyorum derdi. Son yıllarında haberciliğe olan özlemi vardı, son yıllarda biraz haberciliğin temellerinden biraz uzaklaşmıştı."