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Uruguay Milli Takımı'nda 15 yıllık Oscar Tabarez dönemi sona erdi
Uruguay Milli Takımı'nda 15 yıllık Oscar Tabarez dönemi sona erdi
Uruguay Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Oscar Tabarez ile yollar ayrıldı. 19.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-19T22:37+0300
2021-11-19T22:37+0300
spor
uruguay
futbol
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Uruguay Futbol Federasyonu, 15 yıldır takımın başında bulunan Uruguaylı çalıştırıcı Tabarez'in görevine son verildiğini duyurdu.Daha önce 1988-1990 yıllarında Uruguay'ı çalıştıran 74 yaşındaki Tabarez, Boca Juniors, Milan, Cagliari, Velez Sarsfield gibi ekiplerde görev yaptıktan sonra 2006'da ikinci kez milli takımın başına geçmişti.Tabarez yönetimindeki Uruguay Milli Takımı, 2010 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final oynamış ve 2011 Kupa Amerika'da şampiyonluğa ulaşmıştı.2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde 4 maçtır kaybeden Uruguay, 14 hafta sonunda 16 puanla 7. sırada yer aldı.
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uruguay, futbol

Uruguay Milli Takımı'nda 15 yıllık Oscar Tabarez dönemi sona erdi

22:37 19.11.2021
© AAOscar Tabarez
Oscar Tabarez - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
© AA
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Uruguay Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Oscar Tabarez ile yollar ayrıldı.
Uruguay Futbol Federasyonu, 15 yıldır takımın başında bulunan Uruguaylı çalıştırıcı Tabarez'in görevine son verildiğini duyurdu.
Daha önce 1988-1990 yıllarında Uruguay'ı çalıştıran 74 yaşındaki Tabarez, Boca Juniors, Milan, Cagliari, Velez Sarsfield gibi ekiplerde görev yaptıktan sonra 2006'da ikinci kez milli takımın başına geçmişti.
Tabarez yönetimindeki Uruguay Milli Takımı, 2010 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final oynamış ve 2011 Kupa Amerika'da şampiyonluğa ulaşmıştı.
2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde 4 maçtır kaybeden Uruguay, 14 hafta sonunda 16 puanla 7. sırada yer aldı.
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