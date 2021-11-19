https://tr.sputniknews.com/20211119/uskudarda-iki-iett-otobusu-carpisti-1050954345.html

Üsküdar'da iki İETT otobüsü çarpıştı

Üsküdar'da iki İETT otobüsü çarpıştı

Üsküdar'da İETT'ye bağlı iki özel halk otobüsünün çarpışması sonucu, bir kişi yaralandı. 19.11.2021, Sputnik Türkiye

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Tıbbiye Caddesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi otobüs durağı yakınında Kadıköy yönüne seyreden özel halk otobüsüne aynı yönde ilerleyen özel halk otobüsü arkadan çarptı. Kazanın ardından otobüslerdeki yolcular tahliye edildi.Kaza sonucu arkadaki otobüsün şoförü Uğur Çil yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü ambulans ile hastaneye kaldırıldı.Kaza nedeniyle kısmen trafiğe kapanan Tıbbiye Caddesi'nde yoğunluk oluştu. Kaza yapan otobüslerin kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

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istanbul, iett, üsküdar