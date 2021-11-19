Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211119/venezuellada-iktidar-ve-muhalefetin-secim-kampanyasi-tamamlandi-1050950552.html
Venezüella'da iktidar ve muhalefetin seçim kampanyası tamamlandı
Venezüella'da iktidar ve muhalefetin seçim kampanyası tamamlandı
Venezüella'da iktidar partisi ve muhalefet, ülkede 21 Kasım'da yapılacak bölgesel ve yerel seçimler öncesi seçim kampanyalarını bitirdi. 19.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-19T07:16+0300
2021-11-19T07:14+0300
dünya
venezüella
genel seçimler
muhalefet
seçimler
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103269/75/1032697585_0:132:2609:1600_1920x0_80_0_0_334942cc2a75c275a3c6a9eb0b5215c4.jpg
Başta başkent Karakas olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde halktan oy isteyen taraflar, pazar günü yapılacak seçimler öncesi destekçilerine seslendi.Venezüella Birleşik Sosyalist Partisince (PSUV) Miranda eyaletinde düzenlenen toplantıda konuşan, Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, "Venezüella'ya saygı duymaları için seçimler, imparatorluklara demokratik ders niteliğinde olacak" ifadesini kullandı.Ulusal Meclis (AN) Başkanı Jorge Rodriguez de seçimleri kazanacaklarını kaydederek, "En zor saat geçti ve bizi yenemediler, ciddi saldırılar oldu ancak bizi yenemediler. Direndik, onları yendik." dedi.Muhalefetten seçimlere katılma çağrısıSeçimlere 5 yıl sonra katılacak olan muhalefet ise Chacao kentinde yürüttüğü seçim çalışmalarında, pazar günü yapılacak seçimler için herkese oylarını kullanma çağrısında bulundu.Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Seçim Gözlem Misyonu temsilcilerinden oluşan 34 gözlemcinin Venezüella'ya vardığı belirtildi.
venezüella
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103269/75/1032697585_476:0:2609:1600_1920x0_80_0_0_352b42859e5851e54dc740498719f04f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
venezüella, genel seçimler, muhalefet, seçimler

Venezüella'da iktidar ve muhalefetin seçim kampanyası tamamlandı

07:16 19.11.2021
© AP Photo / Fernando Llano, FileVenezüella bayrağı
Venezüella bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
© AP Photo / Fernando Llano, File
Abone ol
Venezüella'da iktidar partisi ve muhalefet, ülkede 21 Kasım'da yapılacak bölgesel ve yerel seçimler öncesi seçim kampanyalarını bitirdi.
Başta başkent Karakas olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde halktan oy isteyen taraflar, pazar günü yapılacak seçimler öncesi destekçilerine seslendi.
Venezüella Birleşik Sosyalist Partisince (PSUV) Miranda eyaletinde düzenlenen toplantıda konuşan, Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, "Venezüella'ya saygı duymaları için seçimler, imparatorluklara demokratik ders niteliğinde olacak" ifadesini kullandı.
Ulusal Meclis (AN) Başkanı Jorge Rodriguez de seçimleri kazanacaklarını kaydederek, "En zor saat geçti ve bizi yenemediler, ciddi saldırılar oldu ancak bizi yenemediler. Direndik, onları yendik." dedi.

Muhalefetten seçimlere katılma çağrısı

Seçimlere 5 yıl sonra katılacak olan muhalefet ise Chacao kentinde yürüttüğü seçim çalışmalarında, pazar günü yapılacak seçimler için herkese oylarını kullanma çağrısında bulundu.
Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Seçim Gözlem Misyonu temsilcilerinden oluşan 34 gözlemcinin Venezüella'ya vardığı belirtildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
08:32Film stüdyosundaki ölümlü kazaya dava açıldı
08:03Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından doların yükselişi devam ediyor
07:59SPK'dan 56 internet sitesi için kapatma talebi
07:29ABD, Kanada ve Meksika liderleri 5 yıl aranın ardından yeniden bir araya geldi
07:21Çin, doğrudan yabancı yatırımlarda çift haneli büyüme bekliyor
07:16Venezüella'da iktidar ve muhalefetin seçim kampanyası tamamlandı
06:48Biden'ın sosyal harcama paketinin bütçe açığını 10 yılda 367 milyar dolar artırması bekleniyor
06:30Dünyanın en eski ziynet eşyaları sergilendi
06:14Arap koalisyonu: Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği balistik füze imha edildi
05:48Putin’den Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto’ya Dostluk Nişanı
05:41Lavrov: Kiev Karadeniz'deki provokasyonlarla ‘Rus saldırganlığı kurbanı’ görüntüsü vermeye çalışıyor
05:22Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov: Avrupa'da yeni bir füze krizine doğru gidiyoruz
05:16IMF: Enflasyon kalıcı gözüküyor
04:55Milli Savunma Bakanlığı: Askeri araç kazasında ağır yaralan Astsubay Üstçavuş şehit oldu
04:44Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ülkemizi bölmek isteyen dahili ve harici hainlere fırsat vermeyeceğiz
04:13MEMUR-Sen Genel Başkanı Yalçın: Helalleşmeye emekçilerden başlasınlar
03:54‘AB, mülteci hakları konusunda Türkiye'den ders almalı’
03:09PKK üyesi olma suçlamasıyla gözaltına alınan Omar Souleyman serbest bırakıldı
03:09Kahramanmaraş'ta iş makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti
02:55Rus petrolünü Belarus üzerinden Avrupa'ya taşıyan boru hattındaki tadilat tamamlandı