https://tr.sputniknews.com/20211119/venezuellada-iktidar-ve-muhalefetin-secim-kampanyasi-tamamlandi-1050950552.html

Venezüella'da iktidar ve muhalefetin seçim kampanyası tamamlandı

Venezüella'da iktidar ve muhalefetin seçim kampanyası tamamlandı

Venezüella'da iktidar partisi ve muhalefet, ülkede 21 Kasım'da yapılacak bölgesel ve yerel seçimler öncesi seçim kampanyalarını bitirdi. 19.11.2021, Sputnik Türkiye

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2021-11-19T07:16+0300

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dünya

venezüella

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muhalefet

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Başta başkent Karakas olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde halktan oy isteyen taraflar, pazar günü yapılacak seçimler öncesi destekçilerine seslendi.Venezüella Birleşik Sosyalist Partisince (PSUV) Miranda eyaletinde düzenlenen toplantıda konuşan, Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, "Venezüella'ya saygı duymaları için seçimler, imparatorluklara demokratik ders niteliğinde olacak" ifadesini kullandı.Ulusal Meclis (AN) Başkanı Jorge Rodriguez de seçimleri kazanacaklarını kaydederek, "En zor saat geçti ve bizi yenemediler, ciddi saldırılar oldu ancak bizi yenemediler. Direndik, onları yendik." dedi.Muhalefetten seçimlere katılma çağrısıSeçimlere 5 yıl sonra katılacak olan muhalefet ise Chacao kentinde yürüttüğü seçim çalışmalarında, pazar günü yapılacak seçimler için herkese oylarını kullanma çağrısında bulundu.Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Seçim Gözlem Misyonu temsilcilerinden oluşan 34 gözlemcinin Venezüella'ya vardığı belirtildi.

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venezüella, genel seçimler, muhalefet, seçimler