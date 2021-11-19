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WTA: Tenis yıldızı Peng ortaya çıkmazsa, Çin'le on milyonlarca dolarlık anlaşmaları iptale hazırız
WTA: Tenis yıldızı Peng ortaya çıkmazsa, Çin'le on milyonlarca dolarlık anlaşmaları iptale hazırız
WTA Başkanı, eski başbakan yardımcısını suçlayan paylaşımının ardından kendisinden haber alınamayan Peng ortaya çıkmaz ve iddialarla ilgili soruşturma... 19.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-19T15:27+0300
2021-11-19T15:57+0300
dünya
çin
serena williams
kadınlar tenis birliği (wta)
peng shuai
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Çinli tenis yıldızı Peng Shuai'nin eski Başbakan Yardımcısı Zhang Gaoli'yi cinsel saldırıyla suçladığı paylaşımından beri ortadan kaybolmasının sırrı çözülmeye çalışılırken, Kadınlar Tenis Birliği (WTA) Başkanı ve CEO'su Steve Simon'dan yeni bir açıklama geldi. Çin devletinin medya kuruluşu CGTN tarafından yayımlanan Peng'in WTA'ya gönderdiği e-postanın orijinalliğiyle ilgili şüphe bildiren Simon, son açıklamasında, Peng nedeniyle Çin'deki tüm turnuvaları iptal etme tehdidinde bulundu. Peng ortaya çıkmaz ve iddialarla ilgili soruşturma başlatılmazsa, WTA'nın Çin'le imzaladığı on milyonlarca dolarlık anlaşmaları iptale hazır olduğunu söyleyen Simon, "Bu paradan çok daha önemli bir konu" dedi. 'Kadınlara saygı duyulmalı ve kadınlar sansürlenmemeli'ABD'li medya kuruluşlarına konuşan WTA Başkanı, Pekin'in soruşturma açmaması halinde Çin'den on milyonlarca dolar değerindeki turnuvaları çekmeyi düşüneceklerini söyledi. "Biz kesinlikle iş anlaşmalarımızı geri çekmeye ve onunla birlikte gelen tüm komplikasyonlarla başa çıkmaya hazırız" diye konuşan Simon, "Çünkü bu, kesinlikle işten daha büyük bir mesele. Kadınlara saygı duyulmalı ve kadınlar sansürlenmemeli" vurgusunu yaptı. Global Times GYY'sinden tepki: Çin'le doğru konuşWTA Başkanı'na "Çin'e herhangi bir endişenizi ifade ederken zorlayıcı ton kullanmayın" tweetiyle yanıt veren Çin Komünist Partisi'yle bağlantılı Global Times gazetesinin genel yayın yönetmeni Hu Xijin, şöyle devam etti:"Belki de iyi niyetinden yaptın. Ama Çin'i anlamalısın, sevmediğin sistemin 1.4 milyar Çinlinin gerçek haklarını nasıl desteklediğini anlamak da buna dahil."Serena: Şoke oldum, mahvoldumSosyal medyada 32 milyondan fazla kez kullanılan #WhereIsPengShuai (PengShuaiNerede) etiketiyle paylaşım yapan tenis yıldızlarından biri olan Serena Williams, Çinli meslektaşının ortadan kaybolduğu haberleri karşısında 'şoke olduğunu, mahvolduğunu' dile getirdi. Kadın tenisinin ABD'li yıldızı "Umarım güvendedir ve en kısa zamanda bulunur. Bu soruşturulmalı ve biz de sessiz kalmamalıyız. Bu inanılmaz zor zamanda ona ve ailesine sevgilerimi gönderiyorum" dedi. Peng ile dayanışma açıklayan sporculara son olarak İsviçreli tenisçi Stan Wawrinka ve İspanyol futbolcu Gerard Piqué de eklenirken, Piqué'nin kurucusu ve başkanı olduğu yatırım grubu Kosmos, tenis turnuvası Davis Cup'ı Uluslararası Tenis Federasyonu ile ortaklaşa organize ediyor. Çin'in en önde gelen sporcularından biri olan 35 yaşındaki Peng, 2014'te çiftlerde bir numaraya yükseldiğinde dünya sıralamasının tepesinde yer alan ilk Çinli tenisçi oldu, 2013'te Wimbledon'da, 2014'te Fransa Açık'ta çiftler şampiyonluğu kazandı.
https://tr.sputniknews.com/20211118/wta-baskani-ortadan-kaybolan-cinli-tenis-yildizina-atfedilen-e-postayla-ilgili-suphelerini-acikladi-1050919880.html
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çin, serena williams, kadınlar tenis birliği (wta), peng shuai

WTA: Tenis yıldızı Peng ortaya çıkmazsa, Çin'le on milyonlarca dolarlık anlaşmaları iptale hazırız

15:27 19.11.2021 (güncellendi: 15:57 19.11.2021)
© REUTERS / Susana VeraÇinli tenis yıldızı Peng Shuai
Çinli tenis yıldızı Peng Shuai - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
© REUTERS / Susana Vera
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WTA Başkanı, eski başbakan yardımcısını suçlayan paylaşımının ardından kendisinden haber alınamayan Peng ortaya çıkmaz ve iddialarla ilgili soruşturma başlatılmazsa, Çin'den on milyonlarca dolarlık turnuvaları geri çekmeye hazır olduklarını söyledi. Serena Williams da şoke olduğunu belirterek "Bu soruşturulmalı ve biz de sessiz kalmamalıyız" dedi.
Çinli tenis yıldızı Peng Shuai'nin eski Başbakan Yardımcısı Zhang Gaoli'yi cinsel saldırıyla suçladığı paylaşımından beri ortadan kaybolmasının sırrı çözülmeye çalışılırken, Kadınlar Tenis Birliği (WTA) Başkanı ve CEO'su Steve Simon'dan yeni bir açıklama geldi. Çin devletinin medya kuruluşu CGTN tarafından yayımlanan Peng'in WTA'ya gönderdiği e-postanın orijinalliğiyle ilgili şüphe bildiren Simon, son açıklamasında, Peng nedeniyle Çin'deki tüm turnuvaları iptal etme tehdidinde bulundu.
Peng ortaya çıkmaz ve iddialarla ilgili soruşturma başlatılmazsa, WTA'nın Çin'le imzaladığı on milyonlarca dolarlık anlaşmaları iptale hazır olduğunu söyleyen Simon, "Bu paradan çok daha önemli bir konu" dedi.

'Kadınlara saygı duyulmalı ve kadınlar sansürlenmemeli'

ABD'li medya kuruluşlarına konuşan WTA Başkanı, Pekin'in soruşturma açmaması halinde Çin'den on milyonlarca dolar değerindeki turnuvaları çekmeyi düşüneceklerini söyledi.
"Biz kesinlikle iş anlaşmalarımızı geri çekmeye ve onunla birlikte gelen tüm komplikasyonlarla başa çıkmaya hazırız" diye konuşan Simon, "Çünkü bu, kesinlikle işten daha büyük bir mesele. Kadınlara saygı duyulmalı ve kadınlar sansürlenmemeli" vurgusunu yaptı.
Çinli kadın tenisçi Peng Shuai Ocak 2020'de Avustralya Açık'ta bir maç sırasında - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
DÜNYA
WTA Başkanı, ortadan kaybolan Çinli tenis yıldızına atfedilen e-postayla ilgili şüphelerini açıkladı
Dün, 11:49

Global Times GYY'sinden tepki: Çin'le doğru konuş

WTA Başkanı'na "Çin'e herhangi bir endişenizi ifade ederken zorlayıcı ton kullanmayın" tweetiyle yanıt veren Çin Komünist Partisi'yle bağlantılı Global Times gazetesinin genel yayın yönetmeni Hu Xijin, şöyle devam etti:
"Belki de iyi niyetinden yaptın. Ama Çin'i anlamalısın, sevmediğin sistemin 1.4 milyar Çinlinin gerçek haklarını nasıl desteklediğini anlamak da buna dahil."

Serena: Şoke oldum, mahvoldum

Sosyal medyada 32 milyondan fazla kez kullanılan #WhereIsPengShuai (PengShuaiNerede) etiketiyle paylaşım yapan tenis yıldızlarından biri olan Serena Williams, Çinli meslektaşının ortadan kaybolduğu haberleri karşısında 'şoke olduğunu, mahvolduğunu' dile getirdi.
Kadın tenisinin ABD'li yıldızı "Umarım güvendedir ve en kısa zamanda bulunur. Bu soruşturulmalı ve biz de sessiz kalmamalıyız. Bu inanılmaz zor zamanda ona ve ailesine sevgilerimi gönderiyorum" dedi.
Peng ile dayanışma açıklayan sporculara son olarak İsviçreli tenisçi Stan Wawrinka ve İspanyol futbolcu Gerard Piqué de eklenirken, Piqué'nin kurucusu ve başkanı olduğu yatırım grubu Kosmos, tenis turnuvası Davis Cup'ı Uluslararası Tenis Federasyonu ile ortaklaşa organize ediyor.
Çin'in en önde gelen sporcularından biri olan 35 yaşındaki Peng, 2014'te çiftlerde bir numaraya yükseldiğinde dünya sıralamasının tepesinde yer alan ilk Çinli tenisçi oldu, 2013'te Wimbledon'da, 2014'te Fransa Açık'ta çiftler şampiyonluğu kazandı.
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