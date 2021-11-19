Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211119/yeni-arastirma-kovidin-cikis-yeri-vuhandaki-yaban-hayvan-pazari-sifirinci-hasta-bir-kadin-satici-1050973770.html
Yeni araştırma: Kovid'in çıkış yeri Vuhan'daki yaban hayvan pazarı, sıfırıncı hasta bir kadın satıcı
Yeni araştırma: Kovid'in çıkış yeri Vuhan'daki yaban hayvan pazarı, sıfırıncı hasta bir kadın satıcı
Science dergisinde yayımlanan ABD'li bilim insanlarının araştırmasına göre Kovid'in çıkış yeri Vuhan'daki yaban hayvan pazarı ve sıfırıncı hasta da burada... 19.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-19T18:33+0300
2021-11-19T18:54+0300
koronavirüs
çin
pazar yeri
pazar
vuhan
yaban hayvanları
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104174/55/1041745545_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0bdac57e610359da861c24a94f65d9fd.jpg
Kovid-19 pandemisinin çıkış yeri olarak Çin'in Vuhan kenti kabul edilirken, sıfırıncı hastanın kim olduğu tartışmasıyla ilgili yeni bir araştırma açıklandı. Washington yeni tip koronavirüsün (SARS-CoV-2) Vuhan Viroloji Enstitüsü'nden sızdığı gibi çeşitli varsayımlarla Pekin üzerinde baskı kurmaya çalışırken, sıfırıncı hastanın kim olduğuna dair ABD'li bilim insanlarının yürüttüğü yeni bir araştırma Science dergisinde yayımlandı. Bir yandan pek çok araştırma, Vuhan'da pandeminin başladığı yerin koronavirüsün kaynağı olarak görülen yaban hayvanlarının da satıldığı Huanan pazarı olduğuna işaret ederken, diğer yandan sıfırıncı hastanın pazarla ilintisiz bir muhasebeci olduğu sonucuna varmıştı. Ancak yeni araştırmaya göre, sıfırıncı hasta, muhasebeci değil, pazarcı bir kadın.Araştırmayı yürüten Arizona Üniversitesi'nin Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji Bölümü Başkanı Michael Worobey, muhasebecinin ilk belirtilerin 16 Aralık'ta baş gösterdiğini söylediğini, bunun başta bilinenden çok daha geç bir tarih olduğunu, karışıklığın muhasebecinin 6 Aralık'ta dişleriyle ilgili sorun yaşamasından kaynaklandığını belirtti. Dolayısıyla muhasebecinin gerçekten belirti gösterdiği tarihten önce, Huanan pazarında çalışanlar arasında birden fazla vaka görüldüğünü aktaran araştırma, bunlar içinde en erken belirti gösterenin 11 Aralık'ta hastalanan deniz ürünleri satıcısı bir kadın olduğunu kaydetti.En erken semptomatik vakaların Huanan pazarıyla, özellikle de rakun köpeklerinin kafeslerde tutulduğu batı yakasıyla bağlantılı olduğunu vurgulayan araştırma, pandeminin canlı hayvan pazarından kaynaklandığına dair güçlü kanıtlar sundu. Kovid'e neden olan SARS-CoV-2 virüsünün kökeni, bir sır olarak kalmaya ve Çin ile ABD arasında gerilim kaynağı olmaya devam ediyor. Çin ile Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) bu yıl yürüttüğü ortak bir çalışma, virüsün laboratuvarda ortaya çıktığı teorisini neredeyse tamamen reddederken, en olası hipotezin, yaban hayatı ticareti yoluyla insanları doğal yollardan enfekte etmesi olduğunu belirtti.DSÖ'nün başını çektiği bir uzmanlar ekibinin Çinli bilim insanlarıyla Vuhan'ın merkezi ve çevresinde 4 hafta geçirmesinin ardından, martta yayımlanan araştırma, SARS-CoV-2 virüsünün muhtemelen yarasalardan insanlara başka bir hayvan aracılığıyla bulaştığı sonucuna varırken, daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu ekledi. DSÖ geçen ay koronavirüsün kaynağını araştırmak için yeni bir uzman heyeti kurdu.
https://tr.sputniknews.com/20211010/abdde-koronavirusun-kokenine-iliskin-yeni-iddia-cinli-madencinin-vucudunda-evrim-gecirmis-olabilir-1049686046.html
https://tr.sputniknews.com/20210727/cinden-dsoye-kovid-19un-kokeni-arastirmak-icin-abd-laboratuvarini-incelemesi-cagrisi-1045068041.html
https://tr.sputniknews.com/20210629/batida-kovid-19un-cikis-noktasi-oldugu-iddia-edilen-vuhan-viroloji-enstitusunun-eski-calisani-1044839919.html
https://tr.sputniknews.com/20211014/dso-kovid-19un-kokeninin-arastirilmasi-icin-danisma-grubu-kurdu-son-sansimiz-olabilir-1049817580.html
çin
pazar
vuhan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104174/55/1041745545_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5831bfe03bf2801fb15ee6af6d0b62d7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çin, pazar yeri, pazar, vuhan, yaban hayvanları

Yeni araştırma: Kovid'in çıkış yeri Vuhan'daki yaban hayvan pazarı, sıfırıncı hasta bir kadın satıcı

18:33 19.11.2021 (güncellendi: 18:54 19.11.2021)
© REUTERS / Aly SongKoronavirüs salgının başlangıç noktası olan Çin’in Hubei vilayetinde bulunan Vuhan kentinde koronavirüs testi
Koronavirüs salgının başlangıç noktası olan Çin’in Hubei vilayetinde bulunan Vuhan kentinde koronavirüs testi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
© REUTERS / Aly Song
Abone ol
Science dergisinde yayımlanan ABD'li bilim insanlarının araştırmasına göre Kovid'in çıkış yeri Vuhan'daki yaban hayvan pazarı ve sıfırıncı hasta da burada satıcılık yapan bir kadın.
Kovid-19 pandemisinin çıkış yeri olarak Çin'in Vuhan kenti kabul edilirken, sıfırıncı hastanın kim olduğu tartışmasıyla ilgili yeni bir araştırma açıklandı. Washington yeni tip koronavirüsün (SARS-CoV-2) Vuhan Viroloji Enstitüsü'nden sızdığı gibi çeşitli varsayımlarla Pekin üzerinde baskı kurmaya çalışırken, sıfırıncı hastanın kim olduğuna dair ABD'li bilim insanlarının yürüttüğü yeni bir araştırma Science dergisinde yayımlandı.
Çin - Vuhan - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2021
KORONAVİRÜS
ABD’de koronavirüsün kökenine ilişkin yeni iddia: Çinli madencinin vücudunda evrim geçirmiş olabilir
10 Ekim, 14:15
Bir yandan pek çok araştırma, Vuhan'da pandeminin başladığı yerin koronavirüsün kaynağı olarak görülen yaban hayvanlarının da satıldığı Huanan pazarı olduğuna işaret ederken, diğer yandan sıfırıncı hastanın pazarla ilintisiz bir muhasebeci olduğu sonucuna varmıştı. Ancak yeni araştırmaya göre, sıfırıncı hasta, muhasebeci değil, pazarcı bir kadın.
Araştırmayı yürüten Arizona Üniversitesi'nin Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji Bölümü Başkanı Michael Worobey, muhasebecinin ilk belirtilerin 16 Aralık'ta baş gösterdiğini söylediğini, bunun başta bilinenden çok daha geç bir tarih olduğunu, karışıklığın muhasebecinin 6 Aralık'ta dişleriyle ilgili sorun yaşamasından kaynaklandığını belirtti.
Çin-koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2021
DÜNYA
Çin: Salgınının kökenini bulmak için ABD'nin Fort Detrick laboratuvarı incelensin
27 Temmuz, 16:06
Dolayısıyla muhasebecinin gerçekten belirti gösterdiği tarihten önce, Huanan pazarında çalışanlar arasında birden fazla vaka görüldüğünü aktaran araştırma, bunlar içinde en erken belirti gösterenin 11 Aralık'ta hastalanan deniz ürünleri satıcısı bir kadın olduğunu kaydetti.
En erken semptomatik vakaların Huanan pazarıyla, özellikle de rakun köpeklerinin kafeslerde tutulduğu batı yakasıyla bağlantılı olduğunu vurgulayan araştırma, pandeminin canlı hayvan pazarından kaynaklandığına dair güçlü kanıtlar sundu.
Kovid'e neden olan SARS-CoV-2 virüsünün kökeni, bir sır olarak kalmaya ve Çin ile ABD arasında gerilim kaynağı olmaya devam ediyor. Çin ile Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) bu yıl yürüttüğü ortak bir çalışma, virüsün laboratuvarda ortaya çıktığı teorisini neredeyse tamamen reddederken, en olası hipotezin, yaban hayatı ticareti yoluyla insanları doğal yollardan enfekte etmesi olduğunu belirtti.
Koronavirüs - Vuhan - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2021
DÜNYA
Batı'da 'Kovid-19'un çıkış noktası' olduğu iddia edilen Vuhan Viroloji Enstitüsü'nün eski çalışanı konuştu
29 Haziran , 01:36
DSÖ'nün başını çektiği bir uzmanlar ekibinin Çinli bilim insanlarıyla Vuhan'ın merkezi ve çevresinde 4 hafta geçirmesinin ardından, martta yayımlanan araştırma, SARS-CoV-2 virüsünün muhtemelen yarasalardan insanlara başka bir hayvan aracılığıyla bulaştığı sonucuna varırken, daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu ekledi.
DSÖ geçen ay koronavirüsün kaynağını araştırmak için yeni bir uzman heyeti kurdu.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2021
KORONAVİRÜS
DSÖ, Kovid-19'un kökeninin araştırılması için danışma grubu kurdu: 'Son şansımız olabilir'
14 Ekim, 13:52
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
19:20Almanya’nın Bavyera eyaletinde Kovid-19 tedbirleri sertleştirildi
19:14Sabah programı sunucularına dünyanın en büyük penisi gösterildi, tepkileri viral oldu
19:13Lavrov ve Çavuşoğlu, Ukrayna odaklı bölgedeki durumu görüştü
18:57Ukrayna Savunma Bakanı Monastırskiy: Rusya ve Belarus sınırlarına 2 bin 500 kilometre çit çekelim
18:48Pakdemirli: Eskiden İngiltere bize 8 gol atardı, artık barajın en büyüğü köprünün en uzunu bizde
18:45Joe Biden, kolonoskopi olacağı süreçte yetkilerini Kamala Harris'e devredecek
18:45Türkiye, FIFA dünya klasmanında 37. sıraya yükseldi
18:38Defne Samyeli: Abuk subuk insanlarla adımı andılar, bu ülkeye küstüm
18:38Bitlis’te 5 kilo metamfetamin ele geçirildi
18:33Yeni araştırma: Kovid'in çıkış yeri Vuhan'daki yaban hayvan pazarı, sıfırıncı hasta bir kadın satıcı
18:33Estonya, göçmen krizinin çözümüne yardım için Polonya'ya 100 asker gönderecek
18:24Hava sıcaklıkları hafta başından itibaren artacak
18:16Ablasının HES kodu ile seyahat eden koronavirüslü genç: Ben pozitif miyim?
18:12Belarus: Sınırdaki göçmenlerin tamamı lojistik merkezine yerleştirildi
18:06Bakan Varank: 43 şehirde toplam 520 milyon euro bütçeli 46 projeyi hayata geçirdik
18:02ABD yollarında S-300 ve T-72 maketleri görüldü
17:58Faiz indirimlerinin Hazine'ye maliyeti 438 milyar TL
17:55Tekstil fabrikasındaki yangına müdahale 3 saattir devam ediyor
17:43Putin, Çin ile füze fırlatmalarının bildirimi anlaşmasının 2030'a kadar uzatılmasını onayladı
17:43ABD: CAATSA'yı ele aldığımızda Hindistan ve Türkiye'yi aynı sepete koymamalıyız