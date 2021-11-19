https://tr.sputniknews.com/20211119/yeni-arastirma-kovidin-cikis-yeri-vuhandaki-yaban-hayvan-pazari-sifirinci-hasta-bir-kadin-satici-1050973770.html

Yeni araştırma: Kovid'in çıkış yeri Vuhan'daki yaban hayvan pazarı, sıfırıncı hasta bir kadın satıcı

Yeni araştırma: Kovid'in çıkış yeri Vuhan'daki yaban hayvan pazarı, sıfırıncı hasta bir kadın satıcı

Science dergisinde yayımlanan ABD'li bilim insanlarının araştırmasına göre Kovid'in çıkış yeri Vuhan'daki yaban hayvan pazarı ve sıfırıncı hasta da burada... 19.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-19T18:33+0300

2021-11-19T18:33+0300

2021-11-19T18:54+0300

koronavirüs

çin

pazar yeri

pazar

vuhan

yaban hayvanları

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Kovid-19 pandemisinin çıkış yeri olarak Çin'in Vuhan kenti kabul edilirken, sıfırıncı hastanın kim olduğu tartışmasıyla ilgili yeni bir araştırma açıklandı. Washington yeni tip koronavirüsün (SARS-CoV-2) Vuhan Viroloji Enstitüsü'nden sızdığı gibi çeşitli varsayımlarla Pekin üzerinde baskı kurmaya çalışırken, sıfırıncı hastanın kim olduğuna dair ABD'li bilim insanlarının yürüttüğü yeni bir araştırma Science dergisinde yayımlandı. Bir yandan pek çok araştırma, Vuhan'da pandeminin başladığı yerin koronavirüsün kaynağı olarak görülen yaban hayvanlarının da satıldığı Huanan pazarı olduğuna işaret ederken, diğer yandan sıfırıncı hastanın pazarla ilintisiz bir muhasebeci olduğu sonucuna varmıştı. Ancak yeni araştırmaya göre, sıfırıncı hasta, muhasebeci değil, pazarcı bir kadın.Araştırmayı yürüten Arizona Üniversitesi'nin Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji Bölümü Başkanı Michael Worobey, muhasebecinin ilk belirtilerin 16 Aralık'ta baş gösterdiğini söylediğini, bunun başta bilinenden çok daha geç bir tarih olduğunu, karışıklığın muhasebecinin 6 Aralık'ta dişleriyle ilgili sorun yaşamasından kaynaklandığını belirtti. Dolayısıyla muhasebecinin gerçekten belirti gösterdiği tarihten önce, Huanan pazarında çalışanlar arasında birden fazla vaka görüldüğünü aktaran araştırma, bunlar içinde en erken belirti gösterenin 11 Aralık'ta hastalanan deniz ürünleri satıcısı bir kadın olduğunu kaydetti.En erken semptomatik vakaların Huanan pazarıyla, özellikle de rakun köpeklerinin kafeslerde tutulduğu batı yakasıyla bağlantılı olduğunu vurgulayan araştırma, pandeminin canlı hayvan pazarından kaynaklandığına dair güçlü kanıtlar sundu. Kovid'e neden olan SARS-CoV-2 virüsünün kökeni, bir sır olarak kalmaya ve Çin ile ABD arasında gerilim kaynağı olmaya devam ediyor. Çin ile Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) bu yıl yürüttüğü ortak bir çalışma, virüsün laboratuvarda ortaya çıktığı teorisini neredeyse tamamen reddederken, en olası hipotezin, yaban hayatı ticareti yoluyla insanları doğal yollardan enfekte etmesi olduğunu belirtti.DSÖ'nün başını çektiği bir uzmanlar ekibinin Çinli bilim insanlarıyla Vuhan'ın merkezi ve çevresinde 4 hafta geçirmesinin ardından, martta yayımlanan araştırma, SARS-CoV-2 virüsünün muhtemelen yarasalardan insanlara başka bir hayvan aracılığıyla bulaştığı sonucuna varırken, daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu ekledi. DSÖ geçen ay koronavirüsün kaynağını araştırmak için yeni bir uzman heyeti kurdu.

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çin, pazar yeri, pazar, vuhan, yaban hayvanları