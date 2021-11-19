https://tr.sputniknews.com/20211119/zaharova-fransa-ve-almanya-disisleri-bakanlarina-seslendi-somut-bir-seyler-duymak-isterim-1050946769.html

Zaharova Fransa ve Almanya dışişleri bakanlarına seslendi: Somut bir şeyler duymak isterim

Zaharova Fransa ve Almanya dışişleri bakanlarına seslendi: Somut bir şeyler duymak isterim

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fransa ve Almanya dışişleri bakanlarının ‘Normandiya Dörtlüsü’ formatında toplantı önerileri ile ilgili... 19.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-19T00:49+0300

2021-11-19T00:49+0300

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dünya

mariya zaharova

rusya

normandiya formatı

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Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün Berlin ve Paris’in ‘Normandiya Dörtlüsü' formatında dışişleri bakanları toplantısı için birkaç somut öneri sunduğu, ancak Rusya’nın toplantıya katılmayı reddettiği şeklindeki açıklamasını Telegram kanalından yorumlayan Zaharova, öneriler ile ilgili somut bir şeyler duymak istediğini ifade etti.Zaharova, “Ortaklardan somut bir şeyler duymak isterim. Hangi önerilerde bulundular ve Rusya hangisini reddetti? Lütfen listenin tamamını açıklayın” ifadelerini paylaştı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 8 Kasım'da Berlin ve Paris'in ‘Normandiya Dörtlüsü’ ülkelerinin dışişleri bakanları toplantısının 11 Kasım'da yapılması önerisini reddetmişti. Buna gerekçe olarak, programının yoğun olması ve Moskova’nın görüşmenin sonuç bildirgesine ilişkin önerilerinin yanıtsız bırakılmasını göstermişti.Rus diplomat bugün ise toplantının ancak Kiev’in Minsk Anlaşmaları’nda kararlaştırılan tüm maddeleri yerine getirmesi halinde yapılacağını ifade etti.Liderlerinin ilk olarak Fransa'nın kuzeybatısındaki Normandiya'da bir araya gelmesi nedeniyle 'Normandiya Dörtlüsü' olarak anılan Rusya, Ukrayna, Fransa ve Almanya'nın üst düzey yetkilileri, Ukrayna'nın doğusundaki krize çözüm bulmak için Haziran 2014'ten beri belirli aralıklarla bir araya geliyor.

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mariya zaharova, rusya, normandiya formatı