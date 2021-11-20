Yavru sincabın sevimli halleri: Çay içiyor, cips yiyor, otomobille geziyor

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Boğazına düşkünlüğüyle dikkat çeken Alvin’in favori lezzetleri ise çikolata ve patates cipsi. Enes Kılıç, "Genelde çerezle besleniyor ama ağırlıklı olarak Antep fıstığını çok seviyor. Onun haricinde çikolata ve cipse bayılıyor. Çikolata ve cipsi ödüllendirmek için ara ara veriyoruz. Çay da çay içiyor." dedi.