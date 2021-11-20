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Yavru sincabın sevimli halleri: Çay içiyor, cips yiyor, otomobille geziyor
Yavru sincabın sevimli halleri: Çay içiyor, cips yiyor, otomobille geziyor
Kocaeli'de bir ağaç kovuğunda bulunan sincap "Alvin" doğaya dönmek yerine, insanlarla yaşamayı tercih etti. Otomobilde gezen, çay içen, omuzlardan inmeyen... 20.11.2021, Sputnik Türkiye
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фото, cips, çikolata, sincap, çay

Yavru sincabın sevimli halleri: Çay içiyor, cips yiyor, otomobille geziyor

16:01 20.11.2021
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Kocaeli'de bir ağaç kovuğunda bulunan sincap "Alvin" doğaya dönmek yerine, insanlarla yaşamayı tercih etti. Otomobilde gezen, çay içen, omuzlardan inmeyen sincap sevimli halleriyle dikkat çekiyor.
© İHA

Başiskele ilçesine bağlı Yuvacık mevkiinde bulunan işletme sahipleri Enes ve Minel Kılıç çifti, ağaç kovuğunda yavru sincap buldu.Yabani sincap, ailenin kendisini ormana bırakmasına rağmen geri döndü.

Başiskele ilçesine bağlı Yuvacık mevkiinde bulunan işletme sahipleri Enes ve Minel Kılıç çifti, ağaç kovuğunda yavru sincap buldu.Yabani sincap, ailenin kendisini ormana bırakmasına rağmen geri döndü. - Sputnik Türkiye
1/4
© İHA

Başiskele ilçesine bağlı Yuvacık mevkiinde bulunan işletme sahipleri Enes ve Minel Kılıç çifti, ağaç kovuğunda yavru sincap buldu.Yabani sincap, ailenin kendisini ormana bırakmasına rağmen geri döndü.

© İHA

Bir an olsun işletmeden ayrılmayan sincabı, Enes ve Minel çifti beslemeye karar verdi. İkiliyi ebeveyni gibi gören 1 aylık yavru sincap 'Alvin' sahiplerine oldukça bağlı bir şekilde, ceplerinde ve şapkalarında uyuyor.

Bir an olsun işletmeden ayrılmayan sincabı, Enes ve Minel çifti beslemeye karar verdi. İkiliyi ebeveyni gibi gören 1 aylık yavru sincap &#x27;Alvin&#x27; sahiplerine oldukça bağlı bir şekilde, ceplerinde ve şapkalarında uyuyor. - Sputnik Türkiye
2/4
© İHA

Bir an olsun işletmeden ayrılmayan sincabı, Enes ve Minel çifti beslemeye karar verdi. İkiliyi ebeveyni gibi gören 1 aylık yavru sincap 'Alvin' sahiplerine oldukça bağlı bir şekilde, ceplerinde ve şapkalarında uyuyor.

© İHA

Boğazına düşkünlüğüyle dikkat çeken Alvin’in favori lezzetleri ise çikolata ve patates cipsi. Enes Kılıç, "Genelde çerezle besleniyor ama ağırlıklı olarak Antep fıstığını çok seviyor. Onun haricinde çikolata ve cipse bayılıyor. Çikolata ve cipsi ödüllendirmek için ara ara veriyoruz. Çay da çay içiyor." dedi.

Boğazına düşkünlüğüyle dikkat çeken Alvin’in favori lezzetleri ise çikolata ve patates cipsi. Enes Kılıç, &quot;Genelde çerezle besleniyor ama ağırlıklı olarak Antep fıstığını çok seviyor. Onun haricinde çikolata ve cipse bayılıyor. Çikolata ve cipsi ödüllendirmek için ara ara veriyoruz. Çay da çay içiyor.&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
3/4
© İHA

Boğazına düşkünlüğüyle dikkat çeken Alvin’in favori lezzetleri ise çikolata ve patates cipsi. Enes Kılıç, "Genelde çerezle besleniyor ama ağırlıklı olarak Antep fıstığını çok seviyor. Onun haricinde çikolata ve cipse bayılıyor. Çikolata ve cipsi ödüllendirmek için ara ara veriyoruz. Çay da çay içiyor." dedi.

© İHA
Yavru sincabın sevimli halleri: Çay içiyor, cips yiyor, otomobille geziyor - Sputnik Türkiye
4/4
© İHA
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