Yavru sincabın sevimli halleri: Çay içiyor, cips yiyor, otomobille geziyor

Bir an olsun işletmeden ayrılmayan sincabı, Enes ve Minel çifti beslemeye karar verdi. İkiliyi ebeveyni gibi gören 1 aylık yavru sincap 'Alvin' sahiplerine oldukça bağlı bir şekilde, ceplerinde ve şapkalarında uyuyor.
Bir an olsun işletmeden ayrılmayan sincabı, Enes ve Minel çifti beslemeye karar verdi. İkiliyi ebeveyni gibi gören 1 aylık yavru sincap 'Alvin' sahiplerine oldukça bağlı bir şekilde, ceplerinde ve şapkalarında uyuyor.
Boğazına düşkünlüğüyle dikkat çeken Alvin’in favori lezzetleri ise çikolata ve patates cipsi. Enes Kılıç, "Genelde çerezle besleniyor ama ağırlıklı olarak Antep fıstığını çok seviyor. Onun haricinde çikolata ve cipse bayılıyor. Çikolata ve cipsi ödüllendirmek için ara ara veriyoruz. Çay da çay içiyor." dedi.
Boğazına düşkünlüğüyle dikkat çeken Alvin’in favori lezzetleri ise çikolata ve patates cipsi. Enes Kılıç, "Genelde çerezle besleniyor ama ağırlıklı olarak Antep fıstığını çok seviyor. Onun haricinde çikolata ve cipse bayılıyor. Çikolata ve cipsi ödüllendirmek için ara ara veriyoruz. Çay da çay içiyor." dedi.