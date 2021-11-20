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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211120/50-kurusa-zam-geldi-83-kurusa-uretiliyor-1050982234.html
50 kuruşa zam geldi: 83 kuruşa üretiliyor
50 kuruşa zam geldi: 83 kuruşa üretiliyor
Artan döviz kuru maliyet hesaplarını da etkiledi. 50 kuruşun maliyeti neredeyse 2 katına çıktı, 83 kuruş oldu. 1 lira ise değerine yetişti. 20.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-20T03:51+0300
2021-11-20T03:51+0300
2021-11-20T04:00+0300
ekonomi
üç kuruş
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50 kuruşun boyutu da ağırlığı da aynı. Ama maliyeti her geçen gün artıyor. Her gün yükselen döviz kuru 50 kuruşun maliyetini neredeyse ikiye katladı. Haber Global'in haberine göre, 50 kuruş üretmenin bedeli 83 kuruş oldu.
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üç kuruş
50 kuruşa zam geldi: 83 kuruşa üretiliyor 03:51 20.11.2021 (güncellendi: 04:00 20.11.2021)
Artan döviz kuru maliyet hesaplarını da etkiledi. 50 kuruşun maliyeti neredeyse 2 katına çıktı, 83 kuruş oldu. 1 lira ise değerine yetişti.
50 kuruşun boyutu da ağırlığı da aynı. Ama maliyeti her geçen gün artıyor.
Her gün yükselen döviz kuru 50 kuruşun maliyetini neredeyse ikiye katladı.
Haber Global'in
haberine
göre, 50 kuruş üretmenin bedeli 83 kuruş oldu.