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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20211120/50-kurusa-zam-geldi-83-kurusa-uretiliyor-1050982234.html
50 kuruşa zam geldi: 83 kuruşa üretiliyor
50 kuruşa zam geldi: 83 kuruşa üretiliyor
Artan döviz kuru maliyet hesaplarını da etkiledi. 50 kuruşun maliyeti neredeyse 2 katına çıktı, 83 kuruş oldu. 1 lira ise değerine yetişti. 20.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-20T03:51+0300
2021-11-20T04:00+0300
ekonomi
üç kuruş
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50 kuruşun boyutu da ağırlığı da aynı. Ama maliyeti her geçen gün artıyor. Her gün yükselen döviz kuru 50 kuruşun maliyetini neredeyse ikiye katladı. Haber Global'in haberine göre, 50 kuruş üretmenin bedeli 83 kuruş oldu.
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üç kuruş

50 kuruşa zam geldi: 83 kuruşa üretiliyor

03:51 20.11.2021 (güncellendi: 04:00 20.11.2021)
© DHA50 kuruş
50 kuruş - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2021
© DHA
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Artan döviz kuru maliyet hesaplarını da etkiledi. 50 kuruşun maliyeti neredeyse 2 katına çıktı, 83 kuruş oldu. 1 lira ise değerine yetişti.
50 kuruşun boyutu da ağırlığı da aynı. Ama maliyeti her geçen gün artıyor.
Her gün yükselen döviz kuru 50 kuruşun maliyetini neredeyse ikiye katladı.
Haber Global'in haberine göre, 50 kuruş üretmenin bedeli 83 kuruş oldu.
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