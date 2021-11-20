https://tr.sputniknews.com/20211120/50-kurusa-zam-geldi-83-kurusa-uretiliyor-1050982234.html

50 kuruşa zam geldi: 83 kuruşa üretiliyor

50 kuruşa zam geldi: 83 kuruşa üretiliyor

Artan döviz kuru maliyet hesaplarını da etkiledi. 50 kuruşun maliyeti neredeyse 2 katına çıktı, 83 kuruş oldu. 1 lira ise değerine yetişti. 20.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-20T03:51+0300

2021-11-20T03:51+0300

2021-11-20T04:00+0300

ekonomi

üç kuruş

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/14/1050982209_0:40:1281:760_1920x0_80_0_0_a02d3556b635331626c55d7c8cdc6fce.jpg

50 kuruşun boyutu da ağırlığı da aynı. Ama maliyeti her geçen gün artıyor. Her gün yükselen döviz kuru 50 kuruşun maliyetini neredeyse ikiye katladı. Haber Global'in haberine göre, 50 kuruş üretmenin bedeli 83 kuruş oldu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

üç kuruş