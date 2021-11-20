https://tr.sputniknews.com/20211120/76-bin-917-ton-inek-sutu-ihaleyle-satilacak-1050983604.html

76 bin 917 ton inek sütü ihaleyle satılacak

76 bin 917 ton inek sütü ihaleyle satılacak

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre inek sütü ihalesi yapılacak. 20.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-20T09:17+0300

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türkiye

ihale

basın ilan kurumu

inek sütü

basın ilan kurumu (bik)

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İhale 30 Kasım Salı günü saat 14.30’da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü İhale Salonunda Merkez Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak. İhaleye iştirak eden olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği taktirde ihale, 7 Aralık tarihinde aynı yer ve saatte aynı şartlarda tekrar yapılacak.

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2021

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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