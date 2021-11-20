Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211120/76-bin-917-ton-inek-sutu-ihaleyle-satilacak-1050983604.html
76 bin 917 ton inek sütü ihaleyle satılacak
76 bin 917 ton inek sütü ihaleyle satılacak
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre inek sütü ihalesi yapılacak. 20.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-20T09:17+0300
2021-11-20T09:17+0300
2021-11-20T09:17+0300
türkiye
ihale
basın ilan kurumu
inek sütü
basın ilan kurumu (bik)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0e/1043575412_0:73:2000:1198_1920x0_80_0_0_d8b8c66a5bc81e6734f8451565c98ea8.jpg
İhale 30 Kasım Salı günü saat 14.30’da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü İhale Salonunda Merkez Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak. İhaleye iştirak eden olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği taktirde ihale, 7 Aralık tarihinde aynı yer ve saatte aynı şartlarda tekrar yapılacak.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0e/1043575412_384:0:2000:1212_1920x0_80_0_0_642300bf265c1841120e7d9c59963a42.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ihale, basın ilan kurumu, inek sütü, basın ilan kurumu (bik)
76 bin 917 ton inek sütü ihaleyle satılacak
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre inek sütü ihalesi yapılacak.
İhale 30 Kasım Salı günü saat 14.30’da
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü İhale Salonunda Merkez Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak.
İhaleye iştirak eden olmadığı veya
verilen fiyatlar uygun görülmediği taktirde ihale, 7 Aralık tarihinde aynı yer ve saatte aynı şartlarda tekrar yapılacak.