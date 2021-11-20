https://tr.sputniknews.com/20211120/ab-aliyev-ve-pasinyan-aralikta-brukselde-gorusmeyi-kabul-etti-1050980678.html

AB: Aliyev ve Paşinyan aralıkta Brüksel’de görüşmeyi kabul etti

AB: Aliyev ve Paşinyan aralıkta Brüksel’de görüşmeyi kabul etti

Avrupa Birliği (AB), Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefon... 20.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-20T01:33+0300

2021-11-20T01:33+0300

2021-11-20T01:33+0300

dünya

ermenistan

azerbaycan

ilham aliyev

paşinyan

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Açıklamada, “AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB-Doğu Ortaklığı Zirvesi kapsamında, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinya arasında görüşme düzenlemeyi teklif etti. Liderler, bölgesel durumu ve gerilimin üstesinden gelmenin yollarını değerlendirmek için Brüksel’de görüşme gerçekleşmeyi kabul etti” ifadesine yer verildi.Azerbaycan-Ermenistan sınırında, 16 Kasım Salı günü, silahlı çatışma meydana gelmişti. Taraflar birbirini suçlarken Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Azerbaycan ve Ermenistanlı mevkidaşlarıyla yaptığı telefon görüşmelerinin ardından ateşkes sağlanmıştı.‘Savunma bakanları arasında doğrudan irtibat hattı kurulacak’Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin ayrıca olayların önlenmesi amacıyla iki ülke savunma bakanları arasında doğrudan irtibat hattının kurulması konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.Açıklamada, “Telefon görüşmeleri sırasında, Ermenistan ve Azerbaycan liderleri ayrıca savunma bakanları düzeyinde, olayları önleme mekanizması olarak hizmet edecek doğrudan irtibat hattını kurma konusunda anlaştı” dendi.

ermenistan

azerbaycan

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ermenistan, azerbaycan, ilham aliyev, paşinyan