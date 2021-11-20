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ABD Başkanı Biden, Şükran Günü için hazırlanmış iki hindiyi affetti
ABD Başkanı Biden, Şükran Günü için hazırlanmış iki hindiyi affetti
ABD Başkanı Joe Biden, Şükran Günü öncesinde düzenlenen geleneksel törende, "Fındık Ezmesi" ve "Marmelat" isimli iki hindiyi affetti. 20.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-20T00:41+0300
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yaşam
abd
joe biden
şükran günü
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Beyaz Saray'da her yıl geleneksel olarak düzenlenen törende Biden, Indiana eyaletinde yetiştirilen yaklaşık 21 kiloluk hindileri bağışladı.Hindiler Indiana eyaletindeki Purdue Üniversitesi Hayvan Bilimi Araştırma ve Eğitim Merkezi'ne gönderildi.Biden, törende yaptığı konuşmasında, hindilerin Washington'a gelmeden önce kalabalığa alıştırıldığına değinerek, "Hindiler çocuklarla da tanıştırılmış. Ben hindilerin aşı olup olmadığından şüpheliyim" diyerek nükte yaptı.Hindi affetme ve Şükran Günü gibi geleneklere devam etmenin son derece önemli olduğunu vurgulayan Biden, Kovid-19 salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına, aşıları geliştiren bilim insanlarına teşekkür etti.ABD'de her yıl kasım ayının son perşembesi Şükran Günü olarak kutlanıyor. Beyaz Saray'da hindi affetme geleneği John F. Kennedy'nin başkan olduğu 1963'ten beri devam ediyor.
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abd, joe biden, şükran günü

ABD Başkanı Biden, Şükran Günü için hazırlanmış iki hindiyi affetti

00:41 20.11.2021
© REUTERS / JONATHAN ERNSTABD Başkanı Joe Biden, Şükran Günü öncesinde düzenlenen geleneksel törende, "Fındık Ezmesi" ve "Marmelat" isimli iki hindiyi affetti.
ABD Başkanı Joe Biden, Şükran Günü öncesinde düzenlenen geleneksel törende, Fındık Ezmesi ve Marmelat isimli iki hindiyi affetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2021
© REUTERS / JONATHAN ERNST
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ABD Başkanı Joe Biden, Şükran Günü öncesinde düzenlenen geleneksel törende, "Fındık Ezmesi" ve "Marmelat" isimli iki hindiyi affetti.
Beyaz Saray'da her yıl geleneksel olarak düzenlenen törende Biden, Indiana eyaletinde yetiştirilen yaklaşık 21 kiloluk hindileri bağışladı.
Hindiler Indiana eyaletindeki Purdue Üniversitesi Hayvan Bilimi Araştırma ve Eğitim Merkezi'ne gönderildi.
Biden, törende yaptığı konuşmasında, hindilerin Washington'a gelmeden önce kalabalığa alıştırıldığına değinerek, "Hindiler çocuklarla da tanıştırılmış. Ben hindilerin aşı olup olmadığından şüpheliyim" diyerek nükte yaptı.
Hindi affetme ve Şükran Günü gibi geleneklere devam etmenin son derece önemli olduğunu vurgulayan Biden, Kovid-19 salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına, aşıları geliştiren bilim insanlarına teşekkür etti.
ABD'de her yıl kasım ayının son perşembesi Şükran Günü olarak kutlanıyor. Beyaz Saray'da hindi affetme geleneği John F. Kennedy'nin başkan olduğu 1963'ten beri devam ediyor.
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