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ABD istihbaratı: Çin, BAE’de gizli askeri tesis inşa ediyor
ABD istihbaratı: Çin, BAE’de gizli askeri tesis inşa ediyor
The Wall Street Journal, ABD istihbaratının, Çin’in gizli bir şekilde Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi yakınlarında askeri tesis inşa... 20.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-20T18:36+0300
2021-11-20T18:36+0300
savunma
abd
çin
wall street journal
abu dabi
birleşik arap emirlikleri (bae)
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The Wall Street Journal yayımladığı haberde, “ABD istihbarat teşkilatları bu sonbahar, Çin’in, ABD'nin en yakın Ortadoğu müttefiklerinden biri olan Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki bir limanda askeri amaçlı olduğundan şüphelendikleri bir tesis gizlice inşa ettiğini öğrendi” ifadesine yer verildi.Çin’in, Abu Dabi yakınlarındaki şüpheli aktivitesiyle ilgili ilk bilgi yaklaşık bir yıl önce geldi. Uzmanlar, bu verilerin inandırıcı olmadığını söylese de 2021 ilkbaharında yapılan uydu görüntüleri, ABD yönetimini, Çin’in gerçekten de BAE’de askeri tesis inşa ettiğine ikna etti.Beyaz Saray, BAE’yi Çin askeri varlığının iki ülke arasındaki ilişkilere tehdit olduğu konusunda uyardı. Gazeteye konuşan kaynaklar, ABD yetkililerin bir dizi Abu Dabi ziyaretinin ardından inşaatın durduğunu söyledi. Kaynakların görüşüne göre, ABD’nin modern savaş uçaklarına ve insansız hava araçlarına ilgi duyan BAE hükümeti, Çin’in ülkedeki faaliyetinin askeri niteliğine sahip olduğundan habersizdi.BAE, ABD’nin Ortadoğu’daki anahtar partnerlerinden biri. Ancak Çin, son zamanlarda BAE ile ekonomik bağlarını güçlendirdi ve halihazırda en büyük ticaret ortaklarından biri ve Körfez bölgesinde üretilen petrolün en büyük tüketicisi halinde. Haberde, tüm bu faktörlerin, Çin’in BAE’deki varlığını ABD çıkarları için potansiyel olarak daha da tehlikeli hale getirdiği kaydedildi. Pekin ve Abu Dabi arasındaki güvenlik işbirliğinin doğduğu yönündeki endişeler, ABD ile BAE arasında 50 adet F-35 avcı uçağı, 18 adet Reaper insansız hava aracı ve diğer gelişmiş mühimmat satışıyla ilgili anlaşmaları potansiyel olarak tehlikeye sokuyor.
https://tr.sputniknews.com/20211116/abdyi-gecti-cin-artik-dunyanin-en-zengin-ulkesi-1050861071.html
çin
abu dabi
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abd, çin, wall street journal, abu dabi, birleşik arap emirlikleri (bae)

ABD istihbaratı: Çin, BAE’de gizli askeri tesis inşa ediyor

18:36 20.11.2021
© REUTERSÇin ordu personelini taşıyan gemiler Çin'in bir denizaşırı ülkede kuracağı ilk askeri üs için Zhanjiang kentinden Cibuti'ye doğru yola çıktı. Afrika Boynuzu'nda Etiyopya, Eritre ve Somali ile komşu olan Cibuti, Kızıldeniz'in güney girişinde stratejik bir konumda yer alıyor.
Çin ordu personelini taşıyan gemiler Çin'in bir denizaşırı ülkede kuracağı ilk askeri üs için Zhanjiang kentinden Cibuti'ye doğru yola çıktı. Afrika Boynuzu'nda Etiyopya, Eritre ve Somali ile komşu olan Cibuti, Kızıldeniz'in güney girişinde stratejik bir konumda yer alıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2021
© REUTERS
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The Wall Street Journal, ABD istihbaratının, Çin’in gizli bir şekilde Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi yakınlarında askeri tesis inşa ettiğini iddia ettiğini belirtti.

The Wall Street Journal yayımladığı haberde, “ABD istihbarat teşkilatları bu sonbahar, Çin’in, ABD'nin en yakın Ortadoğu müttefiklerinden biri olan Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki bir limanda askeri amaçlı olduğundan şüphelendikleri bir tesis gizlice inşa ettiğini öğrendi” ifadesine yer verildi.
Çin’in, Abu Dabi yakınlarındaki şüpheli aktivitesiyle ilgili ilk bilgi yaklaşık bir yıl önce geldi. Uzmanlar, bu verilerin inandırıcı olmadığını söylese de 2021 ilkbaharında yapılan uydu görüntüleri, ABD yönetimini, Çin’in gerçekten de BAE’de askeri tesis inşa ettiğine ikna etti.
Beyaz Saray, BAE’yi Çin askeri varlığının iki ülke arasındaki ilişkilere tehdit olduğu konusunda uyardı. Gazeteye konuşan kaynaklar, ABD yetkililerin bir dizi Abu Dabi ziyaretinin ardından inşaatın durduğunu söyledi. Kaynakların görüşüne göre, ABD’nin modern savaş uçaklarına ve insansız hava araçlarına ilgi duyan BAE hükümeti, Çin’in ülkedeki faaliyetinin askeri niteliğine sahip olduğundan habersizdi.
BAE, ABD’nin Ortadoğu’daki anahtar partnerlerinden biri. Ancak Çin, son zamanlarda BAE ile ekonomik bağlarını güçlendirdi ve halihazırda en büyük ticaret ortaklarından biri ve Körfez bölgesinde üretilen petrolün en büyük tüketicisi halinde. Haberde, tüm bu faktörlerin, Çin’in BAE’deki varlığını ABD çıkarları için potansiyel olarak daha da tehlikeli hale getirdiği kaydedildi. Pekin ve Abu Dabi arasındaki güvenlik işbirliğinin doğduğu yönündeki endişeler, ABD ile BAE arasında 50 adet F-35 avcı uçağı, 18 adet Reaper insansız hava aracı ve diğer gelişmiş mühimmat satışıyla ilgili anlaşmaları potansiyel olarak tehlikeye sokuyor.


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