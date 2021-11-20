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ABD'de salgından ölenlerin sayısı 770 bini geçti
ABD'de salgından ölenlerin sayısı 770 bini geçti
ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1992 artışla 770 bin 695'e yükseldi. 20.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-20T18:47+0300
2021-11-20T18:47+0300
koronavirüs
abd
salgın
vaka
kovid-19
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Johns Hopkins Üniversitesi'nin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 129 bin 131 artışla 47 milyon 661 bin 923’e çıktı.Virüs nedeniyle son 24 saatte 1992 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde toplam can kaybı sayısı 770 bini geçti.California 5 milyon 35 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 4 milyon 304 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 721 binden fazla vakayla Florida izledi.California can kaybında da 73 bin 694 ile ilk sırada bulunurken bu rakam Texas​​​​​'ta 73 bin 276, Florida'da ise 61 bin 81'e ulaştı.33 milyondan fazla kişi hatırlatma dozunu olduABD'de COVID-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 80'ine en az bir doz, yüzde 69'una ise iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 17'sine ise hatırlatma dozu yapıldı.Ülkede 229 milyon kişiye ilk doz, 195.9 milyon kişiye ikinci doz, 33 milyondan fazla kişiye ise hatırlatma dozu yapıldı.
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abd, salgın, vaka, kovid-19

ABD'de salgından ölenlerin sayısı 770 bini geçti

18:47 20.11.2021
© REUTERS / Brendan McDermidABD - koronavirüs - Kovid-19 - maske
ABD - koronavirüs - Kovid-19 - maske - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2021
© REUTERS / Brendan McDermid
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ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1992 artışla 770 bin 695'e yükseldi.
Johns Hopkins Üniversitesi'nin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 129 bin 131 artışla 47 milyon 661 bin 923’e çıktı.
Virüs nedeniyle son 24 saatte 1992 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde toplam can kaybı sayısı 770 bini geçti.
California 5 milyon 35 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 4 milyon 304 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 721 binden fazla vakayla Florida izledi.
California can kaybında da 73 bin 694 ile ilk sırada bulunurken bu rakam Texas​​​​​'ta 73 bin 276, Florida'da ise 61 bin 81'e ulaştı.

33 milyondan fazla kişi hatırlatma dozunu oldu

ABD'de COVID-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 80'ine en az bir doz, yüzde 69'una ise iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 17'sine ise hatırlatma dozu yapıldı.
Ülkede 229 milyon kişiye ilk doz, 195.9 milyon kişiye ikinci doz, 33 milyondan fazla kişiye ise hatırlatma dozu yapıldı.
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