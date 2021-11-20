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https://tr.sputniknews.com/20211120/abdde-yakindan-takip-edilen-rittenhouse-davasinda-beraat-karari-cikti-1050982021.html
ABD'de yakından takip edilen Rittenhouse davasında beraat kararı çıktı
ABD'de yakından takip edilen Rittenhouse davasında beraat kararı çıktı
ABD'nin Wisconsin eyaletinde 2020'deki gösteriler sırasında iki protestocuyu öldüren Kyle Rittenhouse hakkındaki suçlamaların tamamından beraat etti. 20.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-20T03:29+0300
2021-11-20T03:31+0300
dünya
abd
wisconsin
kyle rittenhouse
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Kenosha kentinde geçen yıl polisin siyah Jacob Blake'i vurmasıyla başlayan gösterilerde, iki protestocuyu öldürüp birini yaralayan Rittenhouse'un davasına bakan jüriden beraat kararı çıktı.Jüri, oy birliğiyle Rittenhouse'u karşı karşıya olduğu beş suçlamanın tamamından suçsuz bularak ülkeyi kutuplaştıran tartışmalı bir davayı sonlandırdı.Mahkeme süresince savcılar, Rittenhouse'u "bela aramak için" Kenosha'ya gitmekle suçlarken, avukatları 18 yaşındaki müvekkillerinin, küçük işletmeleri yağmalamaktan korumak için olay yerinde bulunduğunu savundu.Karar, davayı yakından takip eden Amerikan medyasının gündeminde geniş yer tutarken protestoların artabileceğine dair yorumlar paylaşıldı.Kenosha'da, Ağustos 2020'de, polisin siyah Jacob Blake'i vurmasını protesto eden göstericilere, beyaz bir Amerikalı tarafından açılan ateş sonucu iki kişi hayatını kaybetmiş, bir kişi ağır yaralanmıştı.Olay yerinde çekilen bir videoda, sonradan Rittenhouse olduğu belirtilen bu kişinin, yarı otomatik tüfeğiyle caddenin ortasından göstericilere ateş açtığı görülmüştü.Saldırı anları ile Rittenhouse'un silahla vurduğu kişinin kanlar içinde yerde yattığını gösteren anlar, olay mahallinde bulunan AA Foto Muhabiri Tayfun Coşkun'un objektifine takılmıştı. Söz konusu fotoğrafları daha sonra mahkemede delil olarak kullanılan Coşkun, olay anıyla ilgili gördüklerini tanık olarak savcıya aktarmıştı.Biden, Rittenhouse davasında jüri kararının yanında olduğunu açıkladıABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Wisconsin eyaletinde 2020'deki gösteriler sırasında iki protestocuyu öldüren Kyle Rittenhouse'un beraat etmesine ilişkin, "Jüri kararının yanındayım. Jüri sistemimiz çalışıyor ve çıkan karara uymak zorundayız" ifadesini kullandı.Biden rutin sağlık kontrolleri için gittiği Walter Reed Askeri Hastanesinden dönüşte, Beyaz Saray bahçesindeki gazetecilere açıklamalarda bulundu.ABD'nin yakından takip ettiği Rittenhouse davasında çıkan kararın sorulması üzerine Biden, "Kararı birkaç dakika önce duydum. Mahkemeyi izlemedim. Jüri kararının yanındayım. Jüri sistemimiz çalışıyor ve çıkan karara uymak zorundayız" dedi.Yarın 79 yaşına girecek olan Biden, sağlık kontrolünün özetini de yakın zamanda açıklayacaklarını belirterek "58. doğum günümü kutlamayı sabırsızlıkla bekliyorum" diye espri yaptı.
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abd, wisconsin, kyle rittenhouse

ABD'de yakından takip edilen Rittenhouse davasında beraat kararı çıktı

03:29 20.11.2021 (güncellendi: 03:31 20.11.2021)
© AARittenhouse davası
Rittenhouse davası - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2021
© AA
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ABD'nin Wisconsin eyaletinde 2020'deki gösteriler sırasında iki protestocuyu öldüren Kyle Rittenhouse hakkındaki suçlamaların tamamından beraat etti.
Kenosha kentinde geçen yıl polisin siyah Jacob Blake'i vurmasıyla başlayan gösterilerde, iki protestocuyu öldürüp birini yaralayan Rittenhouse'un davasına bakan jüriden beraat kararı çıktı.
Jüri, oy birliğiyle Rittenhouse'u karşı karşıya olduğu beş suçlamanın tamamından suçsuz bularak ülkeyi kutuplaştıran tartışmalı bir davayı sonlandırdı.
Mahkeme süresince savcılar, Rittenhouse'u "bela aramak için" Kenosha'ya gitmekle suçlarken, avukatları 18 yaşındaki müvekkillerinin, küçük işletmeleri yağmalamaktan korumak için olay yerinde bulunduğunu savundu.
Karar, davayı yakından takip eden Amerikan medyasının gündeminde geniş yer tutarken protestoların artabileceğine dair yorumlar paylaşıldı.
Kenosha'da, Ağustos 2020'de, polisin siyah Jacob Blake'i vurmasını protesto eden göstericilere, beyaz bir Amerikalı tarafından açılan ateş sonucu iki kişi hayatını kaybetmiş, bir kişi ağır yaralanmıştı.
Olay yerinde çekilen bir videoda, sonradan Rittenhouse olduğu belirtilen bu kişinin, yarı otomatik tüfeğiyle caddenin ortasından göstericilere ateş açtığı görülmüştü.
Saldırı anları ile Rittenhouse'un silahla vurduğu kişinin kanlar içinde yerde yattığını gösteren anlar, olay mahallinde bulunan AA Foto Muhabiri Tayfun Coşkun'un objektifine takılmıştı. Söz konusu fotoğrafları daha sonra mahkemede delil olarak kullanılan Coşkun, olay anıyla ilgili gördüklerini tanık olarak savcıya aktarmıştı.

Biden, Rittenhouse davasında jüri kararının yanında olduğunu açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Wisconsin eyaletinde 2020'deki gösteriler sırasında iki protestocuyu öldüren Kyle Rittenhouse'un beraat etmesine ilişkin, "Jüri kararının yanındayım. Jüri sistemimiz çalışıyor ve çıkan karara uymak zorundayız" ifadesini kullandı.
Biden rutin sağlık kontrolleri için gittiği Walter Reed Askeri Hastanesinden dönüşte, Beyaz Saray bahçesindeki gazetecilere açıklamalarda bulundu.
ABD'nin yakından takip ettiği Rittenhouse davasında çıkan kararın sorulması üzerine Biden, "Kararı birkaç dakika önce duydum. Mahkemeyi izlemedim. Jüri kararının yanındayım. Jüri sistemimiz çalışıyor ve çıkan karara uymak zorundayız" dedi.
Yarın 79 yaşına girecek olan Biden, sağlık kontrolünün özetini de yakın zamanda açıklayacaklarını belirterek "58. doğum günümü kutlamayı sabırsızlıkla bekliyorum" diye espri yaptı.
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