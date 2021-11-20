https://tr.sputniknews.com/20211120/abdde-yemeklik-yag-fiyatlarina-gelen-zamlarin-ardindan-hirsizlar-yag-depolarini-soymaya-basladi-1050987587.html

ABD'de yemeklik yağ fiyatlarına gelen zamların ardından hırsızlar, yağ depolarını soymaya başladı

ABD'de yemeklik yağ fiyatlarına gelen zamların ardından hırsızlar, yağ depolarını soymaya başladı

Amerika'da yükselen yemeklik yağ fiyatlarının ardından hırsızlar, kullanılmış yağ depolarını soymaya başladı. 20.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-20T13:57+0300

2021-11-20T13:57+0300

2021-11-20T13:57+0300

dünya

abd

zam

hırsızlık

yağ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1a/1043665061_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_25ebd1acf4ec571cb8b88bcd878bc700.jpg

Wall Street Journal’dan Sözcü'nün aktardığı habere göre, ABD'de yemeklik yağın değerinin bu yıl keskin bir şekilde artması ve patates kızartması ve tavuk kanadı gibi yiyecekleri kızartmak için bu yağı kullanan restoranları zorluyor. Bazı restoranlar yağ depolamaya başlarken bazıları da mevcut yağları yeniden kullanılabilmesi için daha sık filtreliyor.Öte yandan kullanılmış yağ kendi başına da değerli. Fiyat raporlama ajansı Fastmarkets The Jacobsen’den alınan verilere göre, dizel yakıtı yapmak için geri dönüştürülen kullanılmış yemeklik yağının fiyatı son bir yılda yüzde 80 artış gösterdi ve kilosu 0.66 dolara ulaştı.Wall Street Journal’a göre, kullanılmış yağın satışı o kadar kazançlı hale geldi ki, hırsızlar, bu yağların depolandığı bidonlardan kızartma yağını çalıp satmaya başladı.New York’taki Buffalo Biodiesel’in başkanı Sumit Majumdar, hırsızların sadece bir restorandan 30 bin dolar değerinde kullanılmış yağ çaldığını söyledi.Twitter’da yağ hırsızlığı hakkında paylaşımlarda bulunan Buffalo Biodiesel şirketi, yalnızca son 24 saat içinde New York’ta yedi restorandan kullanılmış yağ çalındığını duyurdu.Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi ekim ayında aylık yüzde 9.6 artarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.Türkiye’de de yağ marketlerde sınırlı olarak satılmaya başlandı.

https://tr.sputniknews.com/20211117/marketlerde-seker-ve-yag-satisina-kota-1050905105.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, zam, hırsızlık, yağ