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Adana'da düğünde silahlı kavga: 2'si çocuk 10 kişi yaralandı
Adana'da düğünde silahlı kavga: 2'si çocuk 10 kişi yaralandı
Adana’nın Ceyhan ilçesinde düğünde çıkan silahlı kavgada 2’si çocuk 10 kişi yaralandı. 20.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-20T01:29+0300
2021-11-20T01:29+0300
2021-11-20T01:29+0300
türkiye
adana
düğün
seyhan
silah
silahlı kavga
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Adana’nın Ceyhan ilçesinde, bir düğünde iki grup arasında tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşürken, silahla ateş açılması sonucu P.A. (12), M.K. (20), M.A. (20), Ç.A. (18), İ.D. (17), O.A. (25), A.K. (23), K.A. (19), M.E.K. (19) ve F.A. (14) yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis ekiplerinin olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldığı belirtildi.
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adana, düğün, seyhan, silah, silahlı kavga
Adana'da düğünde silahlı kavga: 2'si çocuk 10 kişi yaralandı
Adana’nın Ceyhan ilçesinde düğünde çıkan silahlı kavgada 2’si çocuk 10 kişi yaralandı.
Adana’nın Ceyhan ilçesinde, bir düğünde iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşürken, silahla ateş açılması sonucu P.A. (12), M.K. (20), M.A. (20), Ç.A. (18), İ.D. (17), O.A. (25), A.K. (23), K.A. (19), M.E.K. (19) ve F.A. (14) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldığı belirtildi.