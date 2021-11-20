https://tr.sputniknews.com/20211120/adanada-dugunde-silahli-kavga-2si-cocuk-10-kisi-yaralandi-1050980823.html

Adana'da düğünde silahlı kavga: 2'si çocuk 10 kişi yaralandı

Adana'da düğünde silahlı kavga: 2'si çocuk 10 kişi yaralandı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde düğünde çıkan silahlı kavgada 2’si çocuk 10 kişi yaralandı. 20.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-20T01:29+0300

2021-11-20T01:29+0300

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türkiye

adana

düğün

seyhan

silah

silahlı kavga

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Adana’nın Ceyhan ilçesinde, bir düğünde iki grup arasında tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşürken, silahla ateş açılması sonucu P.A. (12), M.K. (20), M.A. (20), Ç.A. (18), İ.D. (17), O.A. (25), A.K. (23), K.A. (19), M.E.K. (19) ve F.A. (14) yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis ekiplerinin olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldığı belirtildi.

türkiye

adana

seyhan

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adana, düğün, seyhan, silah, silahlı kavga