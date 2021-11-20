https://tr.sputniknews.com/20211120/ahmet-hakandan-aysenur-arslana-bu-samimiyetsizlik-hemen-fark-ediliyor-1050983902.html

Ahmet Hakan’dan Ayşenur Arslan’a: Bu samimiyetsizlik hemen fark ediliyor

Ahmet Hakan’dan Ayşenur Arslan’a: Bu samimiyetsizlik hemen fark ediliyor

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, gazeteci Ayşenur Arslan’ı eleştirdiği yazısında "Vah vah! Yandık! Bittik.’ Dili böyle diyor ama yüzü gülüyor... 20.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-20T09:38+0300

2021-11-20T09:38+0300

2021-11-20T09:38+0300

türkiye

ahmet hakan

ayşenur arslan

eleştiri

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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Halk TV’de program yapan gazeteci Ayşenur Arslan’ı eleştirdi.Hakan, yazısında Arslan için “Hayıflanıyor da hayıflanıyor: ‘Vah vah! Çök kötü, çok kötü! Aman Allah’ım! Mahvolduk! Perişan olduk! Emin, ne olacak halimiz! Emin, kaç lira oldu dolar! Vah vah! Yandık! Bittik.’ Dili böyle diyor ama yüzü gülüyor Ayşenur ablanın... Niye? Bu tablodan bir iktidar değişikliği çıkacağını düşünüyor da ondan” diyen Hakan, “Fakat tabii ki bu samimiyetsizlik hemen fark ediliyor” dedi.Hakan ayrıca, “Ve işte tam da bu yüzden bu ekran şovunun halka etkisi sıfır oluyor” ifadelerini kullandı.

türkiye

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ahmet hakan, ayşenur arslan, eleştiri