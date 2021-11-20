https://tr.sputniknews.com/20211120/ak-partili-gundogdu-2023-yolculugumuzda-501le-ilgili-degisiklik-dusuncemiz-yok-1050994919.html

AK Partili Gündoğdu: 2023 yolculuğumuzda 50+1'le ilgili değişiklik düşüncemiz yok

AK Partili Gündoğdu: 2023 yolculuğumuzda 50+1'le ilgili değişiklik düşüncemiz yok

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Ahmet Gündoğdu, cumhurbaşkanı seçilme şartı olan yüzde 50 artı 1 konusundaki açıklamalara ilişkin, "2023... 20.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-20T22:03+0300

2021-11-20T22:03+0300

2021-11-20T22:03+0300

ak parti

türkiye

seçim

ahmet gündoğdu

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AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı'nca Bolu'da düzenlenen "Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Eğitim Programı"na katılan Gündoğdu, konuşmasının ardından düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan bir videoyla "helalleşme yolculuğuna" çıkacağını duyurmasını hatırlatan Gündoğdu, şunları kaydetti:'50+1'le ilgili değişiklik düşüncemiz yok'Cumhurbaşkanı seçilmek için gereken yüzde 50+1 oy şartına ilişkin açıklamalara da değinen Gündoğdu, "Başkanlık sistemi, sistemin temel paradigmasıdır. Yüzde 50+1, yüzde 45, yüzde 40, yüzde 60, yüzde 70 ise sistemin işleyişindeki parametrelerdi. Ama biz başkanlık sisteminin bugüne kadar terörle mücadele, Birleşmiş Milletler'de (BM) temsil, Libya ve Akdeniz sorunu, Yunanistan ile krizler gibi krizlerde faydasını gördük. Bizim 2023 yolculuğumuzda 50+1'le ilgili değişiklik düşüncemiz yok" ifadelerini kullandı.Gündoğdu, şu anda yürürlükte olan 50 artı 1'in Türkiye'nin işini, istikrarını kolaylaştıran bir sistem olduğunu vurgulayarak, "MKYK'da da bu gündeme geldi. 2023 yolculuğunda böyle bir düşünce ve çalışmamız, parti ve Cumhur İttifakı olarak yok. 2023'ten sonra siyaset konuşuluyorken, gelecek dönemlerde başkanlık sisteminden asla vazgeçmeden içeriğinde birçok şeyi konuşabilirler" değerlendirmesinde bulundu

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