Akşener: Türkiye'yi uçuracak dedikleri bu ucube sistem 3 yılda doları uçurdu

Denizli’nin, benim gönlümde, ayrı bir yeri vardır. Çünkü Denizli, hürriyet ve demokrasi mücadelemizdeki, ilk durağımızdı. Çünkü Denizli, milletimize terörist diyenlere, meydan okuduğumuz yerdi. Çünkü Denizli; Bundan beş yıl önce, “İktidar yürüyüşümüz, bugün, buradan başlamıştır” dediğimiz yerdi. Bu kutlu yolun ilk kıvılcımı, bundan 5 yıl önce, Denizli’de çakıldı. O kıvılcım, memleketin dört köşesinde yanan, koca bir umut ateşi oldu. Durmadan çalıştık. Türkiye’yi, il il, ilçe ilçe dolaştık. Her türlü hakarete, Her türlü zorbalığa, Önümüze diktikleri her türlü engelin, korkmak şöyle dursun, efelerin cesaretiyle, üzerlerine yürüdük. Hakkı ve hakikati, yüzlerine haykırdık. Koltuk, makam, mevki hesabıyla değil, milletimizin huzur ve refahının hesabıyla, dimdik durduk.