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https://tr.sputniknews.com/20211120/almanyada-iranin-hamburg-baskonsolosluguna-saldiri-1050995124.html
Almanya’da İran’ın Hamburg Başkonsolosluğu'na saldırı
Almanya’da İran’ın Hamburg Başkonsolosluğu'na saldırı
Almanya’da İran’ın Hamburg Başkonsolosluğu'na kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı yapıldığı bildirildi. 20.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-20T22:12+0300
2021-11-20T22:12+0300
2021-11-20T22:12+0300
dünya
almanya
iran
saldırı
hamburg
konsolosluk
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Hamburg polisince yapılan açıklamada, kimliği belirsiz kişilerin konsolosluğun demir kapısına yanıcı madde attığı belirtildi.Konsolosluğun bulunduğu alanda dumanların yükseldiği, yanıcı maddenin sebep olduğu yangının hızlı bir şekilde söndürüldüğü ifade edilen açıklamada, olayda kimsenin yaralanmadığı kaydedildi.Olay yerinden kaçan iki kişinin arandığı açıklandı.
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almanya, iran, saldırı, hamburg, konsolosluk
Almanya’da İran’ın Hamburg Başkonsolosluğu'na saldırı
Almanya’da İran’ın Hamburg Başkonsolosluğu'na kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı yapıldığı bildirildi.
Hamburg polisince yapılan açıklamada, kimliği belirsiz kişilerin konsolosluğun demir kapısına yanıcı madde attığı belirtildi.
Konsolosluğun bulunduğu alanda dumanların yükseldiği, yanıcı maddenin sebep olduğu yangının hızlı bir şekilde söndürüldüğü ifade edilen açıklamada, olayda kimsenin yaralanmadığı kaydedildi.
Olay yerinden kaçan iki kişinin arandığı açıklandı.