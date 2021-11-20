https://tr.sputniknews.com/20211120/almanyada-vakalar-hizla-artiyor-4-ulke-yuksek-riskli-bolge-listesine-girdi-1050987313.html

Almanya'da vakalar hızla artıyor: 4 ülke yüksek riskli bölge listesine girdi

Almanya'da vakalar hızla artıyor: 4 ülke yüksek riskli bölge listesine girdi

Kovid-19 salgını Almanya'da etkisini sürdürüyor. Ülkede vaka sayıları 60 binin üzerinde seyrederken yeni önlemler alınmaya başlandı. 4 ülke, yüksek riskli... 20.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-20T13:31+0300

2021-11-20T13:31+0300

2021-11-20T13:31+0300

koronavirüs

almanya

belçika

hollanda

kovid-19

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Almanya'da etkisini sürdürüyor. Ülkede vaka sayıları 60 binin üzerinde seyrederken yeni önlemler alınmaya başlandı. 4 ülke, yüksek riskli bölgeler listesinde dahil edildi.Almanya vakalarının artmasına karşı önlemlerini artırıyor.Belçika, Hollanda, İrlanda ve Yunanistan'ı yüksek riskli bölgeler listesine dahil etti. Bu liste pazar günü itibarıyla geçerli olacak.Ülkede vakalar 60 binin üzerindeAlmanya’da koronavirüsle mücadelede vaka sayıları 60 binin üzerinde seyrediyor.Son 24 saatte 63 bin 924 yeni vakayla, salgının başından bu yana en yüksek ikinci günlük vaka sayısı tespit edilmiş oldu.15 yaş altındaki vakaların sayısı ise 14 bin 76.Aktif vaka sayısı 2 haftada 1 milyon 200 bine gelecekSon 1 günde 248 kişi hayatını kaybederken toplam can kaybı 98 bin 987'e yükseldi.Aktif hasta sayısı 600 bine yükselirken vaka artış hızı bu şekilde devam ederse aktif hasta sayısı 2 hafta içinde 1 milyon 200 bine yükselecek.Hastalarının naklinin askeri uçaklarla yapılacakÜlkedeki hastaneler kapasitenin sınırına gelirken, özellikle ülkenin güneyindeki eyaletlerde ağır KOVID-19 hastalarının başka bölgelere götürülmesi konusunda Alman ordusu ve Hava Kuvvetleri destek vermesi için görevlendirilmişti.

almanya

belçika

hollanda

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almanya, belçika, hollanda, kovid-19