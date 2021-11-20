https://tr.sputniknews.com/20211120/almanyada-vakalar-hizla-artiyor-4-ulke-yuksek-riskli-bolge-listesine-girdi-1050987313.html
Almanya'da vakalar hızla artıyor: 4 ülke yüksek riskli bölge listesine girdi
Almanya'da vakalar hızla artıyor: 4 ülke yüksek riskli bölge listesine girdi
Kovid-19 salgını Almanya'da etkisini sürdürüyor. Ülkede vaka sayıları 60 binin üzerinde seyrederken yeni önlemler alınmaya başlandı. 4 ülke, yüksek riskli... 20.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-20T13:31+0300
2021-11-20T13:31+0300
2021-11-20T13:31+0300
koronavirüs
almanya
belçika
hollanda
kovid-19
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Almanya'da etkisini sürdürüyor. Ülkede vaka sayıları 60 binin üzerinde seyrederken yeni önlemler alınmaya başlandı. 4 ülke, yüksek riskli bölgeler listesinde dahil edildi.Almanya vakalarının artmasına karşı önlemlerini artırıyor.Belçika, Hollanda, İrlanda ve Yunanistan'ı yüksek riskli bölgeler listesine dahil etti. Bu liste pazar günü itibarıyla geçerli olacak.Ülkede vakalar 60 binin üzerindeAlmanya’da koronavirüsle mücadelede vaka sayıları 60 binin üzerinde seyrediyor.Son 24 saatte 63 bin 924 yeni vakayla, salgının başından bu yana en yüksek ikinci günlük vaka sayısı tespit edilmiş oldu.15 yaş altındaki vakaların sayısı ise 14 bin 76.Aktif vaka sayısı 2 haftada 1 milyon 200 bine gelecekSon 1 günde 248 kişi hayatını kaybederken toplam can kaybı 98 bin 987'e yükseldi.Aktif hasta sayısı 600 bine yükselirken vaka artış hızı bu şekilde devam ederse aktif hasta sayısı 2 hafta içinde 1 milyon 200 bine yükselecek.Hastalarının naklinin askeri uçaklarla yapılacakÜlkedeki hastaneler kapasitenin sınırına gelirken, özellikle ülkenin güneyindeki eyaletlerde ağır KOVID-19 hastalarının başka bölgelere götürülmesi konusunda Alman ordusu ve Hava Kuvvetleri destek vermesi için görevlendirilmişti.
almanya
belçika
hollanda
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almanya, belçika, hollanda, kovid-19
Almanya'da vakalar hızla artıyor: 4 ülke yüksek riskli bölge listesine girdi
Kovid-19 salgını Almanya'da etkisini sürdürüyor. Ülkede vaka sayıları 60 binin üzerinde seyrederken yeni önlemler alınmaya başlandı. 4 ülke, yüksek riskli bölgeler listesinde dahil edildi.
Almanya'da etkisini sürdürüyor. Ülkede vaka sayıları 60 binin üzerinde seyrederken yeni önlemler alınmaya başlandı. 4 ülke, yüksek riskli bölgeler listesinde dahil edildi.
Almanya vakalarının artmasına karşı önlemlerini artırıyor.
Belçika, Hollanda, İrlanda ve Yunanistan'ı yüksek riskli bölgeler listesine dahil etti. Bu liste pazar günü itibarıyla geçerli olacak.
Ülkede vakalar 60 binin üzerinde
Almanya’da koronavirüsle mücadelede vaka sayıları 60 binin üzerinde seyrediyor.
Son 24 saatte 63 bin 924 yeni vakayla, salgının başından bu yana en yüksek ikinci günlük vaka sayısı tespit edilmiş oldu.
15 yaş altındaki vakaların sayısı ise 14 bin 76.
Aktif vaka sayısı 2 haftada 1 milyon 200 bine gelecek
Son 1 günde 248 kişi hayatını kaybederken toplam can kaybı 98 bin 987'e yükseldi.
Aktif hasta sayısı 600 bine yükselirken vaka artış hızı bu şekilde devam ederse aktif hasta sayısı 2 hafta içinde 1 milyon 200 bine yükselecek.
Hastalarının naklinin askeri uçaklarla yapılacak
Ülkedeki hastaneler kapasitenin sınırına gelirken, özellikle ülkenin güneyindeki eyaletlerde ağır KOVID-19 hastalarının başka bölgelere götürülmesi konusunda Alman ordusu ve Hava Kuvvetleri destek vermesi için görevlendirilmişti.