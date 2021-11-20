https://tr.sputniknews.com/20211120/antalyada-agacta-4-kedi-olusu-bulundu-1050986908.html

Antalya'da ağaçta 4 kedi ölüsü bulundu

Antalya'da ağaçta 4 kedi ölüsü bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 4 sokak kedisi, incir ağacının altında ve dalında ölü bulundu. Darbe sonucu öldüğü tahmin edilen 4 kedi, incelenmek üzere Tarım... 20.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-20T13:03+0300

2021-11-20T13:03+0300

2021-11-20T13:03+0300

yaşam

antalya

kedi

ölüm

muratpaşa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/14/1050986883_13:0:1592:888_1920x0_80_0_0_c33f8649c290dd31212e047f777eac96.png

Antalya Muratpaşa'da Çaybaşı Mahallesi'ndeki iş yeri çevresinden gelen kotü koku üzerine mahalleli, durumu polise bildirdi. İhbarla gelen ekiplerin yaptığı incelemede, 3'ü incir ağacı altında, 1'i dalında olmak üzere 4 kedi ölüsü bulundu.Bunun üzerine Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bölgeye gelerek inceleme yaptı.Darbe sonucu öldüğü tahmin edilen 4 kedi, incelenmek üzere Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne götürüldü.

antalya

muratpaşa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

antalya, kedi, ölüm, muratpaşa