https://tr.sputniknews.com/20211120/antalyada-plaj-definecileri-is-basinda-1050985178.html

Antalya'da 'plaj definecileri' iş başında

Antalya'da 'plaj definecileri' iş başında

Antalya'da turizm sezonunun sona ermesiyle yaz aylarında turistlerin plajda düşürdüğü para ve takıları dedektörle arayanlar da sahillerde boy göstermeye... 20.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-20T11:13+0300

2021-11-20T11:13+0300

2021-11-20T11:14+0300

yaşam

antalya

turist

arama

plaj

dedektör

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101380/58/1013805837_0:698:1406:1489_1920x0_80_0_0_42d5ca4fe3ce257827f97d7b8edb20cd.jpg

Yaz aylarında yerli ve yabancı milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Antalya sahilleri, şu sıralar turizm sezonunun sona ermesinin sakinliğini yaşıyor.Sahilleri dolduran az sayıda yabancı turist güneşli havanın tadını çıkarırken, halk arasında 'plaj definecileri' olarak adlandırılan işi yapan Mehmet Deniz ve İbrahim Uysal ise dedektörle sahili tarıyor.Deniz ve Uysal, turistlerin meraklı bakışları altında dedektör ve çapayla plajda değerli metalleri arıyor.Hava durumuna göre yola çıkıyorMehmet Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yıl önce Devlet Su İşlerinden emekli olduktan sonra boş vaktini değerlendirmek için dedektörle sahilde metal aramaya başladığını söyledi.Turizm sezonunun dışında sahilde dedektör yardımıyla arama yaptığını belirten Deniz, "Emekliyim. İçki içmem, kumar oynamam, buralarda vakit geçiyorum. Bu işi zevkime göre yaparım, kafama göre takılırım. Hava durumunu takip ederim, dalgalı günün ardından arabama biner istediğim sahile giderim. Kimi zaman birkaç saat kimi zaman akşama kadar takılırım" dedi.Tüm sahili iki kere tarıyorAntalya'daki tüm plajlarda arama yaptığını anlatan Deniz, "Gittiğim yerde tüm sahili baştan sona iki kere dedektörle tararız. Dedektörün sinyal verdiği yeri kazıp bakarız. En çok bulduğumuz Rus parası oluyor. Bazen kolye kırığı, küpe ve yüzük de denk geliyor. Euro bulursak bozduruyoruz, altın bulursak satıyoruz. Diğer metal paraları kiloyla hurdacıya veriyoruz. Bozuk para dışında birkaç sefer cep telefonu buldum" diye konuştu.Yaptığı işten büyük bir kazancının olmadığını dile getiren Deniz, "Bu iş benim en büyük hobim. Buradan kazanmışım kazanmamışım bu önemli değil. Kazanabildiğim zamanlar olmuştur ama toplamda baktığımızda buradan kazandığım, aracımla buralara gelmek için harcadığım yakıta yetmez" ifadelerini kullandı.

antalya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

antalya, turist, arama, plaj, dedektör