https://tr.sputniknews.com/20211120/aym-baskani-arslan-adalet-bir-soylem-meselesi-degil-eylem-meselesidir-1050992997.html

AYM Başkanı Arslan: Adalet bir söylem meselesi değil eylem meselesidir

AYM Başkanı Arslan: Adalet bir söylem meselesi değil eylem meselesidir

AYM Başkanı Arslan, İslam medeniyetinin köklerinde adaletin temel ilkelerinin ortaya konulduğunu belirtti, "Bunun çok önemli bir şartı var. Bu söylemi eyleme... 20.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-20T19:16+0300

2021-11-20T19:16+0300

2021-11-20T19:16+0300

türkiye

zühtü arslan

anayasa mahkemesi (aym)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/17/1049188396_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_7046efb98fd2d1825a0e772645c9925f.jpg

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan, ve beraberindeki heyetin Kazakistan temaslarındaki son durağı, Türkistan oldu.Burada Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesini ziyaret eden Arslan ve beraberindeki heyet, ilk önce üniversitenin Türk Dünyası Müzesi’ni gezdi.Arslan, daha sonra üniversitenin hukuk, kamu yönetimi ve uluslararası ilişkiler bölümlerinde okuyan öğrencilerine Anayasa Yargısı ile ilgili konferans verdi.Konferansta Arslan, Batı dünyasında, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslamofobi gibi hastalıkların her geçen gün yayıldığına işaret ederek, "Bu mesele, batının ötekiyle sağlıklı bir ilişki kuramamasından kaynaklanıyor. Mülteciler üzerinden tartıştığımız bu mesele, ötekileri kabul etmeme meselesidir" dedi.Arslan, bugün de doğudan batıya göç eden mültecilerin Kovid-19’dan daha tehlikeli bir virüs olarak kabul edildiğini belirterek, "Mülteciler sınırdan içeri alınmamakla kalmıyor, bir şekilde sınırdan içeri girmiş olanlarla ilgili de dışlayıcı, onlara şiddet uygulayan hatta yok edilmesi gereken çöpler muamelesi gösteren bir anlayışla karşı karşıya" ifadelerini kullandı.Hoca Ahmet Yesevi'nin hikmetlerinin, modern çağın bu gibi çaresizliklerine çözüm olması gerektiğinin altını çizen Arslan, "Çünkü Yesevi öğretisinin temelinde insan var. Bizim medeniyetimizin köklerinde adaletin temel ilkeleri ortaya konulmuş. O yüzden Yesevi’den ve Anadolu irfanlarından ilham alarak dünyaya vereceğimiz çok mesaj var. Ama bunun çok önemli bir şartı var. Bu söylemi eyleme dönüştürmek. Hep söylüyorum adalet bir söylem meselesi değil eylem meselesidir" değerlendirmesini yaptı.Arslan, öğrencilere Türkiye Anayasa Mahkemesi’nin tecrübelerinden de bahsetti.Anayasa yargısının Türkiye’de 60 yıllık bir tarihi olduğunu kaydeden Arslan, şunları söyledi:Arslan, Anayasa Mahkemesi'nin 15 üyeden oluştuğu, 110 raportörü bulunduğu ve mahkemenin önünde yaklaşık 60 bin bireysel başvuru bulunduğunu kaydetti.Arslan, daha sonra üniversite yetkilileriyle birlikte kampüs bahçesinde ağaç dikme törenine katıldı.Ardından Arslan ve beraberindeki heyet, Türkistan’ın sembolü olan Hoca Ahmet Yesevi Türbesi’ni ziyaret etti.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

zühtü arslan, anayasa mahkemesi (aym)