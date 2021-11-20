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Bakan Kasapoğlu: Bütçemizin planlanmasında gençlerimizin düşüncesi çok kıymetli
© AA / Ahmet İzgi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
© AA / Ahmet İzgi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gerçlerin fikir ve önerilerinin değerlendirileceği platform kurulduğunu açıkladı. Kasapoğlu, "Her konuda olduğu gibi bütçemizin planlanmasında da siz gençlerimizin düşüncesi bizler için çok kıymetli." dedi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlerin Bütçesi Gençlerde sloganı ile çıktığı yolda platform kurarak fikir ve önerileri toplamaya başladı. Bakan Kasapoğlu'nun sosyal medya hesabından duyurduğu platformda 8 soruda gençlerin bakanlığın 2022 yılı bütçesinde yer alması gereken önceliklerin belirlenmesi hedefleniyor.
Bakan Kasapoğlu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Her konuda olduğu gibi bütçemizin planlanmasında da siz gençlerimizin düşüncesi bizler için çok kıymetli. Bütçe kalemlerini belirlemede siz de rol almak istiyorsanız anketimize genclerinbutcesi.gsb.gov.tr linkinden katılabilirsiniz" ifadelerini kullandı.
Bakan Kasapoğlu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Her konuda olduğu gibi bütçemizin planlanmasında da siz gençlerimizin düşüncesi bizler için çok kıymetli. Bütçe kalemlerini belirlemede siz de rol almak istiyorsanız anketimize genclerinbutcesi.gsb.gov.tr linkinden katılabilirsiniz" ifadelerini kullandı.
📣 #GençlerinBütçesiGençlerde— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) November 19, 2021
Her konuda olduğu gibi bütçemizin planlanmasında da siz gençlerimizin düşüncesi bizler için çok kıymetli.
Bütçe kalemlerini belirlemede siz de rol almak istiyorsanız anketimize aşağıdaki linkten katılabilirsiniz.
🔗https://t.co/zBNs8i3G59 pic.twitter.com/2LgbgJ84lE