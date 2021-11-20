https://tr.sputniknews.com/20211120/bakan-kasapoglu-butcemizin-planlanmasinda-genclerimizin-dusuncesi-cok-kiymetli-1050988183.html

Bakan Kasapoğlu: Bütçemizin planlanmasında gençlerimizin düşüncesi çok kıymetli

Bakan Kasapoğlu: Bütçemizin planlanmasında gençlerimizin düşüncesi çok kıymetli

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gerçlerin fikir ve önerilerinin değerlendirileceği platform kurulduğunu açıkladı. Kasapoğlu, "Her konuda... 20.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-20T14:37+0300

2021-11-20T14:37+0300

2021-11-20T14:37+0300

türkiye

gençlik ve spor bakanlığı

mehmet kasapoğlu

gençlik

bütçe

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Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlerin Bütçesi Gençlerde sloganı ile çıktığı yolda platform kurarak fikir ve önerileri toplamaya başladı. Bakan Kasapoğlu'nun sosyal medya hesabından duyurduğu platformda 8 soruda gençlerin bakanlığın 2022 yılı bütçesinde yer alması gereken önceliklerin belirlenmesi hedefleniyor. Bakan Kasapoğlu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Her konuda olduğu gibi bütçemizin planlanmasında da siz gençlerimizin düşüncesi bizler için çok kıymetli. Bütçe kalemlerini belirlemede siz de rol almak istiyorsanız anketimize genclerinbutcesi.gsb.gov.tr linkinden katılabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

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gençlik ve spor bakanlığı, mehmet kasapoğlu, gençlik, bütçe