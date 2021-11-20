https://tr.sputniknews.com/20211120/bakan-pakdemirli-turkiyenin-gida-stoklari-yeterli-1050981103.html

Bakan Pakdemirli: Türkiye'nin gıda stokları yeterli

Bakan Pakdemirli: Türkiye'nin gıda stokları yeterli

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Türkiye'nin gıda stoklarının yeterli olduğunu belirterek, "Türkiye'de kimse sentetik olarak veya gereksiz bir yere gıda... 20.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-20T02:33+0300

2021-11-20T02:33+0300

2021-11-20T02:33+0300

türkiye

osmaniye

gıda

stok

bekir pakdemirli

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Osmaniye'de Valiliği ziyaret etti, şeref defterini imzaladı ve Vali Erdinç Yılmaz ile basına kapalı görüştü.Belediye Başkanı Kadir Kara ile de basına kapalı görüşen Pakdemirli, ardından AK Parti Osmaniye İl Başkanı Seydi Gülsoy'u ziyaret etti, partililerle bir araya geldi.Daha sonra kentteki bir düğün salonunda düzenlenen Sektör Buluşması Toplantısı'na katılan Pakdemirli, tarım, sanayi ve turizm kenti Osmaniye'nin, Çukurova'nın verimli topraklarında hakkını veren ender şehirlerden olduğunu söyledi.Türkiye'nin 81 ilini dolaştıklarını anlatan Pakdemirli, problemleri ya anında çözdüklerini ya da kaynak ve mevzuata dayananları Ankara'da çözmeye gittiklerini aktardı.Pakdemirli, koronavirüs nedeniyle dünyada birçok düzenin değiştiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:'Kimse sentetik olarak veya gereksiz bir yere gıda stoklarıyla alakalı spekülasyon yapmaya kalkmasın'Bakan Pakdemirli, iklim değişikliği nedeniyle 2050'de yüzde 10-25 tarımsal üretim kaybı olacağını ifade etti.Emtia fiyatlarındaki artışa değinen Pakdemirli, gübreden birçok ürüne kadar çok ciddi artışlarla karşı karşıya olunduğunu, bununla ilgili ellerindeki bütün tedbirleri aldıklarını ve almaya devam edeceklerini belirtti.Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:Yem fiyatlarındaki artışa da değinen Pakdemirli, şöyle konuştu:'Ürünler kesinlikle hasat döneminde hak ettiği değeri alacak'Pakdemirli, hasat zamanında üretici dostu politika izlediklerini vurgulayan Pakdemirli, konuşmasına şöyle devam etti:'Türkiye artık her alanda hep her şeyin birincisine imza atan bir ülke'Pakdemirli, 20-25 sene içerisinde gıdaya ihtiyacın yüzde 60, suya ihtiyacın da yüzde 15 artacağına dikkati çekerek, suyun daha verimli kullanılması, gıdanın da daha verimli üretilmesi gerektiğinin altını çizdi.Son 19 yılda 613 baraj yaptıkları, bunun 80 yılda yapılan baraj sayısının 2.5 katı olduğu bilgisini veren Pakdemirli, şunları kaydetti:Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımları, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi ve Sertifikalı Tohum Üretimi desteklerinin ödemesinin bugün itibarıyla başladığını söyledi.Pakdemirli, kentteki bir düğün salonunda düzenlenen Sektör Buluşması Toplantısı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde arı gibi çalışan ve çalışmayı şiar edinmiş bir ekip olduklarını belirtti.'Geleceğe yönelik suyla alakalı ciddi tedbirler aldık'Suya göre tarım yapılması gerektiğinin altını çizen Pakdemirli, yeraltı barajlarıyla ilgili yaptıkları çalışmaları anlattı, geleceğe yönelik suyla alakalı ciddi tedbirler aldıklarını ifade etti.Pakdemirli, 2002 öncesinde Türkiye'de tarımsal destek namına çok bir şey olmadığını anlatarak, "Bir taraftan da müdahale alımları yapılıyordu. 2002 sonrasında müdahale alımlarının terk edildiği veya çok azaldığı ama desteklerin çok arttığı dünyayı özellikle AK Parti'nin hükümetleri döneminde gördük ancak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile hem tarımsal desteklerin arttığı hem de doğru, düzgün ve üretici dostu müdahale alımlarını birlikte yaşadığımız bir döneme girdik" dedi.Destek artırılınca üretimin arttığını, doğru müdahale alımlarının, doğru fiyatla alımın da çiftçinin emeğinin boşa gitmemesini sağladığını dile getiren Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:ABD'deki tarım sigortalarının yüzde 85'inden fazlasının gelir koruma sigortası şeklinde yapıldığını anlatan Pakdemirli, "Destek gibi müdahale alımları gibi bunun da çok çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bir yapısal iyileştirme önerimiz de sözleşmeli üretimi Türkiye'de yayıyor olmamız lazım. Henüz bitkisel üretimde sözleşmeli üretim Türkiye'de yüzde 5, ama Batılı ülkelerde bu yüzde 85'lere varıyor. Bu da çiftçimize finansman imkanı, enflasyona karşı çok ciddi bir tedbir, yani fiyat dalgalanmasını önlediği için ve zayiatı azaltıyor. Çiftçimiz finansmana ulaşıyor, fiyatını, karını sabitliyor. Bunu alacak sanayici, perakendeci için nereden alacağını biliyor. Sözleşmeli üretimle ilgili yasa tasarımız hazır, Meclis'te de bu konuda arkadaşlarımız çalışmaya devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.'Son 19 yılın en yüksek artışlarını verdik'Tarımsal destekler hakkında bilgi veren Pakdemirli, "Bu sene son 19 yılın en yüksek artışlarını verdik. Buğdayda yüzde 36, arpada yüzde 37, nohutta yüzde 21, mercimekte yüzde 30, kırmızı mercimekte yüzde 40 gibi" dedi.Buğdayda tona 2 bin 250 lira verdikleri fiyatın, dünya fiyatlarının üzerinde olduğunu aktaran Pakdemirli, şunları ifade etti:Pakdemirli, Türkiye'de ilk defa 2020'de ekilen alanların arttığını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:'107.6 milyon lira destekleme ödemesine bugün itibarıyla başlıyoruz'Pakdemirli, 2020'de toplam bitkisel üretimin Cumhuriyet tarihinin rekoru olduğunu ve 126 milyon ton gerçekleştiğini dile getirdi.AR-GE çalışmalarıyla 19 yılda ortalama olarak buğdayda yüzde 41, şeker pancarında yüzde 54, ayçiçeğinde yüzde 84, mısırda yüzde 124 verim artışı yaşandığını anlatan Pakdemirli, hayvan sayısı artışının yanı sıra karkas et ve süt gibi ürünlerde de verimlilikte artış olduğunu belirtti.Pakdemirli, tarım sektörünün son 12 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü vurgulayarak, çiftçiye ödenecek desteklerle ilgili şunları kaydetti:"19 Kasım 2021 tarihinde ödenecek destekler, Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteği kapsamında 1421 üreticimize 54,5 milyon lira, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında 292 yatırımcıya 52,2 milyon lira ve Sertifikalı Tohum Üretimi desteği kapsamında 7 üreticiye yaklaşık 843 bin lira olmak üzere toplam 107,6 milyon lira destekleme ödemesine bugün itibarıyla başlıyoruz."Pakdemirli, Osmaniye'ye son 19 yılda 2,5 milyar lira destek verdiklerini belirterek, bitkisel üretim, hayvancılık, ormancılık ve diğer alanlarda sunulacak destekleri anlattı.

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osmaniye, gıda, stok, bekir pakdemirli